A jéje. Piráti se sesypali na STAN. Jenže pak přišla otázka...

Vít Rakušan má za to, že hnutí STAN ohledně darů od kyperských firem zákon neporušilo. Jeho stranický kolega Gazdík dokonce argumentuje „nezávislým právním posudkem“. Ovšem vysvětlení už žádají Piráti, kteří si zakládají na transparentnosti a se STAN kandidovali v koalici. Senátor Wagenknecht si už povzdechl, že Vít Rakušan vrací politickou kulturu do 90. let, ozval se také Ivan Bartoš. Toho ovšem zpražila místopředsedkyně ČSSD, že nehlasoval pro to, aby původ peněz Rakušan vysvětlil na schůzi Sněmovny.

reklama

Anketa Má Viktor Orbán vaše sympatie? Má 98% Nemá 1% Nevím / Je mi to jedno 1% hlasovalo: 13402 lidí

Že se STAN ničeho závadného nedopustil si myslí také ministr školství Petr Gazdík, který uvedl dle ČTK: „Neudělali jsme nic, čím bychom porušili zákon. Ano, jestli se někomu zdá, že by zákon měl být přísnější, tak to měl v minulosti prosadit, ale my jsme nic neporušili a máme na to nezávislý právní posudek.“

Nicméně, koaliční kolega STAN Ivan Bartoš uvádí, že strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. „STAN musí své financování vysvětlit. V případě, že jsou nějaké peníze darovány v rozporu se zákonem či z problematických zdrojů, je namístě takové peníze vrátit. A to platí pro všechny politické strany,“ sdělil na twitteru.

Strany by neměly brát peníze v rozporu se zákonem či z pochybných zdrojů. @STANcz musí své financování vysvětlit. V případě, že jsou nějaké peníze darovány v rozporu se zákonem či z problematických zdrojů, je namístě takové peníze vrátit. A to platí pro všechny politické strany. — Ivan Bartoš (@PiratIvanBartos) January 13, 2022

„Tak, je to o důvěře. Občané od nové vlády a jejich představitelů tu prezentovanou změnu politického fungování oprávněně čekají. A měli bychom k tomu s tímto vědomím přistupovat,“ doplnil k jeho slovům pirátský exposlanec Martin Jiránek.

Tak, je to o důvěře. Občané od nové vlády a jejich představitelů tu prezentovanou změnu politického fungování oprávněně čekají. A měli bychom k tomu s tímto vědomím přistupovat. https://t.co/wTpPBubneo — Martin Jiránek (@MartinJiranek) January 13, 2022

Naopak se do Bartoše pustila místopředsedkyně mimosněmovních sociálních demokratů, Daniela Ostrá. „A proto jste zařízli mimořádnou schůzi PS, kde by měl váš koaliční partner hafo prostoru vše vysvětlit. Zajímavý postup… skoro jako s tím šetřením při rozšiřování počtu ministerstev. Sice to na první pohled vůbec nesedí, ale vy si to určitě nějak pragmaticky obhájíte. Změna!“ kritizovala Bartošův postup.

A proto jste zařízli mimořádnou schůzi PS, kde by měl váš koaliční partner hafo prostoru vše vysvětlit. Zajímavý postup… skoro jako s tím šetřením při rozšiřování počtu ministerstev. Sice to na první pohled vůbec nesedí, ale vy si to určitě nějak pragmaticky obhájíte. Změna! — Daniela Ostrá (@DanielaVasatko) January 13, 2022

Kromě Bartoše se k Rakušanovi a financování vyjádřil pirátský senátor Lukáš Wagenknecht. „Toto je hodně smutné. Pokud ministr vnitra vnímá problematiku financování politických stran a off shore tak, jak prezentuje, vrací politickou kulturu bohužel do 90. let,“ řekl o Rakušanovi.

Toto je hodně smutné. Pokud ministr vnitra vnímá problematiku financování politických stran a off shore tak, jak prezentuje, vrací politickou kulturu bohužel do 90. let. https://t.co/CFsPctdjQz — Lukáš Wagenknecht (@WagenknechtLuk) January 13, 2022

Psali jsme: Statisíce? Ne, stamiliony. Babiš tahá další věci o STAN a Kypru Rakušan: Zpackanou zakázku jsme neproplatili! To ještě nebylo. „Co to je za manýry?!“ Než Okamura vyplísnil STAN, zpražil Pekarovou 20 tisíc letenka, 22 hodin let. Zle jako kráva. Ještě k Farskému

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.