A média mlčí! Trumpovi příznivci terčem násilí, v USA je živo

Ulice Washingtonu v sobotu zaplnily desítky tisíc příznivců prezidenta Donalda Trumpa. Po sečtení většiny hlasů se vítězem nedávných prezidentských voleb stal Trumpův vyzyvatel Joe Biden. Trump však tvrdí, že vítězem je on a že mu vítězství bylo ukradeno. Jeho skalní příznivci to vidí stejně.

Anketa Je nezávislost ČT ohrožena Lipovskou, Xaverem a Matochou? Ano 7% Ne 93% hlasovalo: 2563 lidí

Podle agentury Reuters docházelo na demonstraci k potyčkám. Několik desítek lidí bylo zadrženo. Stoupenci Donalda Trumpa si stěžovali, že byli napadaní, ale média o tom podle protestujících mlčí.

„Chtěl bych slyšet, jak Joe Biden a (viceprezidentka) Kamala Harrisová odsoudili zločince z hnutí Antifa a Black Lives Matter, kteří dnes napadli a obtěžovali pokojné demonstranty v DC, včetně starších osob a rodin,“ napsal v sobotu na Twitteru politický stratég Doug Stafford. „Ale samozřejmě že to neudělají. A média je k tomu netlačí,“ dodal ve vyjádření pro server televize Fox News.

Republikánský kongresman Lee Zeldin také nešetřil kritikou. Zdůrazňoval, že příznivci prezidenta Trumpa mají stejné právo pokojně vyjadřovat své názory, stejně jako příznivci Joea Bidena.

„Fyzické útoky násilnických levičáků namířené dnes proti jeho příznivcům jsou odporné. A téměř úplné mlčení o těchto násilnostech v médiích je strašné,“ rozčílil se kongresman.

„Jen si představte to pobouření a rozhořčení médií, kdyby to bylo opačně," přisadil si sám Trump na sociální síti Twitter s tím, že kdyby páchali násilnosti jeho příznivci, média toho budou plná. Lidi, kteří demonstrují proti němu, označil za „lidský radikálně levičácký odpad“.

Politický komentátor Mike Cernovich na Twitteru napsal, že když levicoví radikálové organizují na Twitteru násilné akce, „můžete si být jisti, že to Twitter přehlédne“. Média obvinil, že šíří propagandu radikální Antify.

Po setmění skutečně k násilnostem došlo. Do davu, v němž se střetli příznivci a odpůrci Donalda Trumpa, někdo vhodil ohňostrojovou rachejtli.

The Million MAGA March was a success. Thank you to everyone who came out. Our fight has only just begun.



CC: @PatriotDen_ pic.twitter.com/vQf1SIH8Nv