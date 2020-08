A mohlo být hůř. Vážná slova o české ekonomice. Záleží i na Německu

reklama

Zprávu o propadu ekonomiky okomentovala mimo jiné i ministryně financí Alena Schillerová (ANO). „V tuto chvíli vlastně plně ekonomika nebyla spuštěna. Neříkám, že jeden z nuly na 100, ale samozřejmě většina firem funguje, uvidíme, jak se bude vyvíjet export, jak se bude vyvíjet průmysl, cestovní ruch. Takže já v tuto chvíli jsem plně přesvědčena, že ten vývoj mezikvartální bude lepší,“ sdělila. Anketa Co si myslíte o budoucnosti TOP 09? Skončí v propadlišti dějin 94% Multimilionář Pospíšil založí novou stranu 1% Odchodem pánů Kalouska a Schwarzenberga posílí 3% Bude žadonit STAN, aby se mohla připojit 2% hlasovalo: 4405 lidí

Prudce klesající HDP je zároveň hlavní příčinou rekordně vysokého rozpočtového schodku. Vláda zatím počítá s deficitem 500 miliard. Premiér Andrej Babiš ale odhaduje, že by mohl být o něco nižší. „Já si myslím, že ten rozpočet dopadne podstatně lépe, než je schválen, zatím to tak vypadá. Uvidíme, já samozřejmě to neumím úplně odhadnout,“ řekl.

Hosty Událostí, komentářů včera byli člen Národní rozpočtové rady Richard Hindls a místopředseda Českomoravské konfederace odborových svazů Vít Samek.

Hindls nejprve uvedl, že když uviděl propad skoro o 11 procent, neměl žádnou reakci, protože to trošku čekal. „Asi by bylo málo lidí, které by tohleto číslo překvapilo. Je potřeba říct, když se podíváte na Itálii, Španělsko, Evropskou unii, eurozónu, je to číslo lepší, je to dokonce číslo lepší než ve Spojených státech,“ poznamenal Hindls.

„To, že se zastavil svět, to je realita, zastavilo se opravdu všechno, to vidíte, olympijské hry se odložily, nekonala se pro nás 101. Mezinárodní konference práce, neběžela celá řada agend, první jednání, které jsme měli tehdy v Bruselu, to byl březen, počátek, tak už tam nepřijel italský delegát a mluvil s námi přes obrazovku jenom, takže to je něco, co je naprosto nevídané. A spíš si klaďme otázku: dobře, tak to jsou čísla, která ukázala, co je teď, ale co bude? To je důležité, co bude teď?" ptá se Samek. Zároveň dodává, že by to nemuselo být tak špatné, protože z řady států se ozývá, že již ekonomiku nezastaví.

„Oni si vyzkoušeli, co to znamená, když se ekonomika zastaví, takže je jasné, že teď už se budou dělat opatření tak, aby to, pokud možno, běželo. Takže i my hledíme k tomu s určitým mírným optimismem, přestože první vlna běží dále, jak vidíte. Mluvili jsme furt o druhé, ale neskončila první. V řadě odvětví se to rozbíhá. My si myslíme, že pokud se bude rozumně investovat, takže ty věci poběží,“ dodal Samek.

Určitý náznak oživení – v poslední době však zase trošku zpomalení – vnímá i Hindls. „Ekonomika by se mohla nějakým způsobem začít zotavovat. Samozřejmě je tam celá řada ‚ale‘, protože s tou záležitostí, s tím patogenem vyrovnaní rozhodně nejsme,“ poznamenal Hindls a dodal, že se domnívá, že za tři měsíce už nebude číslo propadu takové.

Řeč se pak stočila i na Německo, kde jeho hospodářství kleslo nejvíc za posledních 50 let. Máme se bát, vzhledem k tomu, jak otevřenou ekonomikou jsme?

„Pokud jde o to Německo, já bych se nebál, já si myslím, že tam je taková síla kapitálu, taková síla těch nadnárodních společností německých, domácích, které to prostě nedovolí. Ani nemohou dovolit, aby německá ekonomika klekla. Udělají všechno pro to. Koneckonců mohou si půjčovat na těch trzích ještě více než my. A nepochybně udělají všechny kroky, takže pro nás je Německo naději, protože jsme na něj navázáni. Vždycky se říkalo, když se Německo zatřese...“ řekl Samek.

Hindls následně hovořil o tom, že dvě klíčové záležitosti, k nimž je třeba přistoupit, jsou – udržet spotřebu a investovat.

A co by měl stát udělat, podle Samka, aby se Česko dostalo z této šlamastiky? „Ekonomická podpora je nesporná. Tam, kde ji vidíme malou, je podpora domácností. Dneska se lidé bojí na prvním místě o ztrátu místa. A tím se bojí samozřejmě potom vydávat prostředky... jestliže nemáte jistotu práce a bojíte se, tak ty peníze prostě nevydáte... čili my musíme zbavit lidi strachu o to, že přijdou o pracovní místo. Proto je třeba pomáhat i těm zaměstnavatelům,“ dodal.

Psali jsme: V pátek v Česku přibylo 232 případů covidu-19 Vinklátová (SLK): Po stopách řemesel. Za březovými metlami do Krkonoš Jana Zwyrtek Hamplová: CENZURA = TOTALITA Lidi cestující z Rumunska čeká od pondělí test, nebo karanténa

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.