A proč vy jste s tím bývalým komunistou Babišem v koalici? Poslanec ČSSD musel ve studiu čelit historikovi

Na téma možnosti zavedení 21. srpna jakožto významného dne, na připomínku invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968 a uctění památky obětí okupace, ve vysílání pořadu Pro a proti Českého rozhlasu Plus hovořili publicista Luděk Navara z Platformy evropské paměti a svědomí a místopředseda ČSSD Ondřej Veselý. Oba se na potřebě připomínky této události shodli. Pak se však debata stočila i k podpoře vlády komunisty a k minulosti premiéra Andreje Babiše, a Veselý začal hájit účast ČSSD v koalici. ČSSD prý zachraňuje prozápadní směřování země, bez nich by dle něho přišla do vlády SPD a skončilo by to tak, že bychom u nás měli ruský atom a rejdili by u nás ruští, čínští či snad severokorejští agenti.

Navara si myslí, že jsme především zanedbali otázku viny, viníků a jejich potrestání. „Také dostatečné a včasné odškodnění poškozených. Zanedbali jsme i důležitost míst paměti, památníků, muzeí totality... Umírají pamětníci, jejich štafetu nemá kdo převzít, nevybudovali jsme taková muzea,“ říká. Mladí také dle něho nemají kam chodit, aby se seznámili s informacemi o těch, kteří minulý režim nepřežili, jelikož byli umučeni, či o těch, kteří byli pronásledováni.

Místopředseda ČSSD a poslanec Ondřej Veselý se s Navarou shoduje, že je zapotřebí si invazi takto připomínat. „To, že si otevřeně přiznáváme invazi, je podle mě jednoznačně dobře a směřuje to k tomu, že otevíráme temné kouty naší historie,“ podotýká. Ale také uznává, že tento krok přichází pozdě: „Je to nějaký krok, který sám o sobě stačit nemůže a nebude, ale když budeme pokračovat, bude to dobře. Souhlasím, že je to 30 let poté a mělo to nastat daleko dříve.“

Celý záznam pořadu si můžete poslechnout zde:

Došlo i na otázku podpory současného vládního kabinetu ze strany KSČM, která většinově s rozhodnutím o 21. srpnu nesouhlasí. „Něco jsme zanedbali. Komunisté tady pořád jsou a lidé je pořád volí... Ale i rozhodnutí o 21. srpnu 1968 svědčí přece o tom, že se na politickém směřování země nic nezměnilo a naše země jednoznačně směřuje prozápadním směrem,“ tvrdí Veselý, který odmítl zodpovědnost vlády na rostoucí popularitě komunistů.

Navara se pak obul i do místopředsedy KSČM Stanislava Grospiče, jenž proklamoval, že v 1968 o žádnou invazi prý nešlo. „Jsme nejistí a lidé, kteří na nás chtějí útočit a zpochybňovat naše směřování, tuto nejistotu vycítí a využívají ji... Věřím, že naše prozápadní směřování je pevné, ale vztah k minulosti je subtilnější věc a tam je velký problém, protože ho zanedbáváme,“ řekl k tomu publicista.

„Každého promarněného života je třeba litovat a mít ho v úctě. Já bych ale poprvé řekl, že základní premisa z našeho pohledu je, že se nejednalo o okupaci. Byl to tragický moment, nebyl správný... ale taky nijak nebyla odzbrojena československá armáda nebo likvidována státní moc, jak tomu bylo v případě okupace nacistickým Německem,“ zněl Grospičův projev v ČRo, na který Navara narážel.

Navara pak nevynechal ani současného předsedu vlády Andreje Babiše, který dle rozhodnutí soudů spolupracoval s StB. „Nepotrestali jsme mnoho zločinů komunismu, o kterých jsme věděli a stále víme. Pak nám nepřijde tak divné, že na postu premiéra je takový člověk, jaký tam je... Nevěřím politické reprezentaci, že se s minulostí chce upřímně na 100 procent vyrovnat,“ uvedl. A dodal: „Spravedlnost není otázkou národní povahy, ta buď je, nebo není.“

Veselý řekl, že tu tato skutečnost je, ale Babiš i přesto získal nejvíce hlasů ve volbách. Vstup ČSSD do vlády prý nemá na Babišovo vládnutí vliv. „Ta vláda by byla složena z premiéra Babiše stále, byla by podporována komunisty stále a zřejmě by byla podporována SPD,“ varoval Veselý s tím, že v takovou chvíli by se otřáslo i ono prozápadní směřování země a skončilo by to tak, že bychom u nás měli ruský atom a rejdili by prý u nás dokonce ruští, čínští či snad severokorejští agenti. Odmítl, že by ČSSD byla ve vládě, aby si „udrželi korýtka“, ale jako jediní prý ručí za prozápadní směřování země.

