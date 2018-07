A proto mají Němci všechno lepší a hezčí než Češi. Proč? Je zde VIDEO

Pošleme Malou domů! Marketér Martin Jaroš vydal na Facebooku nové video s mnohoznačným názvem. Jde o výzvu směrem k voličům, ale také k premiéru Babišovi. Video tak pokračuje v sérii politických výzev od známých osobností, kterou v roce 2010 nastartovalo video „Přemluv bábu!“ režiséra Petra Zelenky, ve kterém účinkovali Jiří Mádl a Martha Issová. Nyní by měla odstoupit ministryně spravedlnosti, a to kvůli svému skandálu s akademickými pracemi.

„Můžu vám vyprávět krátký příběh? Bylo nebylo…“ začíná se krátký videovzkaz Martina Jaroše. „V roce 2011, v Německu, byl jeden mladý politik. A ten vám opajcnul disertační práci úplně stejně jako paní Malá u nás. Byl to tenhle chlapík, v té době nejpopulárnější politik v zemi,“ pokračuje Jaroš s odkazem na známou kauzu Karla-Theodora zu Guttenberga, tehdejšího německého ministra obrany.

„A bránil se jako lev, když mu na to přišli. Říkal, že za svou prací si stojí, že zapomněl jenom pár poznámek pod čarou. I paní kancléřka se za něj postavila. Že si ho vzala do vlády ne kvůli disertační práci, ale kvůli jeho kvalitám. Takže úplně stejná obrana jako u našich politiků. A myslíte, že jim to pomohlo? Ani náhodou! Němci do nich měsíc šili na internetu i v novinách,“ vysvětluje divákům Jaroš.

„Místo doktora Guttenberga začali říkat „Doktor Googleberg“. A padesát tisíc akademiků podepsalo petici, aby odstoupil ze své funkce. A co myslíte, že udělal on? No, odstoupil ze své funkce. Protože to je ten rozdíl mezi Českem a Německem, mezi Východem a Západem,“ odkrývá Jaroš.

„V Německu také vstoupí do politiky kdejaký sypánek, ale Němci ho dovedou vykopnout, když udělá chybu. Němci se nespokojí s šlendriánem, polovičatostí nebo porušováním pravidel. A to je jeden důvod, proč je Německo dál než my. Proč tam mají hladší dálnice a kvalitnější potraviny a nakonec i vyšší platy. I my to musíme udělat přesně tak. A víte, co je nejhorší? Když tohle tolerujeme u ministryně spravedlnosti! Vždyť, proboha, tenhleten resort existuje proto, aby se pískala rovina,“ hořekuje Jaroš.

„Když šéfka justice nedokáže dodržovat pravidla, jak to můžeme žádat od normálních lidí? Takže pane Babiši, co s tím uděláme? Já vás vyzývám, změňte tu nominaci. Pošlete paní Malou tam, kam patří. Jestli to neuděláte, tak my ostatní to samozřejmě přežijeme. Ale budeme už vždycky vědět, že vy naši zemi do civilizovaného světa nedovedete. A že jste úplně stejný jako ostatní východoevropští politici,“ uzavřel svůj vzkaz Jaroš.

Pod Jarošovou výzvou se objevilo mnoho vzkazů od jeho facebookových fanoušků. David Krejčí například chválí snahu, ale tuší, že se mine účinkem. „Slušní Češi“ podle něj nebudou akceptovat příklad z Německa, kde Angela Merkelová vítá migranty.

Jiří Špác chválí Jarošův projev. „Takhle hovoří státník,“ říká. Trochu s nadsázkou dodává, že kdyby Martin Jaroš kandidoval na prezidenta místo Jiřího Drahoše, touto dobou by nad Hradem vlály jeho trenky.

Ostatní přispěvatele pobavil Eduard Perschala se svou fotomontáží, na které doporučuje pro Taťánu Malou resort obrany.

