A šmytec. Italský ministr Salvini škrtl dovozcům imigrantů příspěvek 42 milionů eur

„To, co bylo podnikání, které obohatilo pár lidí na úkor mnoha ostatních, se nyní stává investicí do bezpečnosti a repatriace,“ oznámil ministr vnitra Matteo Salvini na tiskové konferenci. Tím oznámil, že se 42 milionů eur z veřejných prostředků přesouvá z účtu určeného na migraci přes Středozemní moře na účet, z něhož je financovaná repatriace ilegálů.

„Byznys, který obohatil nemnohé, se stává investicí do bezpečnosti,“ shrnul změnu ministr vnitra. 42 milionů eur, získaných z prostředků na „příjem“ migrantů, bude použito na dobrovolnou repatriaci z Itálie do Libye, a případně odtamtud i do ostatních zemí původu migrantů. Pro Salviniho je cílem, „aby již na gumovém člunu či v chatrné loďce nepřiplula žádná žena ani dítě“... „Bude-li mít nárok, může přiletět letadlem, třeba i první třídou, ale ne na těchto lodích,“ řekl dále Salvini v souvislosti s nedávnými četnými oběťmi na moři, mezi kterými byly ženy i děti.

Oznámení proběhlo na tiskové konferenci, které se v Římě účastnil i místopředseda libyjské prezidentské rady Ahmed Maitig.

Ztenčení finančních prostředků na příjem migrantů je realizací cíle, který Salvini vytyčil od doby, kdy nastoupil do úřadu na ministerstvu vnitra. Již dříve ministr uzavřel italské přístavy a nedovolí tam lodím mezinárodních nevládních organizací, aby tam vykládaly osoby, které vozí přes Středomoří na starý kontinent. K tomu se snaží vnést řád do procesu udělování azylu, včetně toho, že neúspěšní žadatelé budou skutečně repatriováni.

Pro tento účel přesunul 42 milionů euro na fond repatriací. Monika Pilloni k tomu pro ParlamentníListy.cz dodává, že minulá levicová vláda výrazně více financovala přivážení migrantů, ačkoliv se podle statistik, které zmínila, až 60 procent z nich nemělo nárok na žádnou formu mezinárodněprávní ochrany. Salvini nyní rázně změnil rozpočtové priority.

„V těchto dnech,“ podotýká italský ministr vnitra, „V těchto dnech už není žádná loď pseudo-humanitárních organizací u libyjských vod,“ oznámil na tiskovce italský ministr.

Libyjský vicepremiér Ahmed Maitig na závěr setkání s ministrem vnitra Matteem Salvinim upozornil na další problém, který komplikuje migrační krizi: „V současné době nejsou k dispozici prostředky na podporu pobřežní stráže a policie na území. Nemůžeme zaručit námořní bezpečnost, protože Libye je obětí embarga,“ připomněl.

„Embargo na Libyi by mělo být odstraněno, protože obchodníci s lidmi a zbraněmi zjevně neberou ohled na embargo, ozbrojují se jak chtějí, a jediní, kteří jsou zablokováni, jsou ti, kteří zastupují oprávněné a uznané orgány. Například v janovském přístavu jsou již měsíce zablokovány dva lybijské čluny, protože jsou o dva metry delší než je embargem nařízeno, což evidentně pašerákům lidí nevadí,“ reagoval Matteo Salvini a zdůraznil, že Itálie bude požadovat, aby podpora pro Libyi byla v prvním bodě programu Rady ministrů vnitra, která se má sejít příští čtvrtek v Innsbrucku. „Z EU prozatím přichází mnoho krásných slov, ale jen málo dalšího, a tak tedy doufejme v tomto směru v úspěch, který povede k povzbuzení evropského svědomí,“ uzavřel.

