Koudelka, Princová a mlčící BIS. Vážné. Proběhla tiskovka Stačilo!

Hnutí Stačilo! spustilo na nedělní tiskové konferenci vlastní vysílání, v němž se živě propojilo s většinou nezávislých alternativních kanálů, jako je Aby bylo jasno, Svobodná televize, Raptor TV, Vidlákovy kydy, televize KSČM, stanice Petra Bureše i sociální sítě Kateřiny Konečné. Všechny kanály vysílaly paralelně stejný program, v němž vystoupili Jana Bobošíková a Jaroslav Štefec. Moderátorka a lídryně hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji hned v úvodu divákům slíbila „milostnou zápletku“.

Předtím však vystoupil bezpečnostní expert a vojenský analytik Jaroslav Štefec, jenž přednesl svou analýzu „českého zbrojního darknetu“. „Nápad ‚český zbrojní darknet‘ se zrodil ve chvíli, kdy se rozjela bitcoinová kauza, ač s tím bezprostředně na první pohled nesouvisí. V Česku utrácíme neskutečné množství peněz, aniž by se zvyšovala naše bezpečnost. Lidé věří v Armádu České republiky, která v podstatě neexistuje. Formálně ji tvoří téměř třicet tisíc lidí. Ale skutečné počty lidí, kteří jsou schopni bojovat, jak vidíme na Ukrajině, se pohybují kolem 4500, maximálně 5000 osob. Jsou špatně technicky vybavení, špatně vystrojení, špatně vyzbrojení a jsou špatně placení,“ upozornil vojenský analytik Štefec.

Armáda ČR má podle zákona sloužit k obraně. „Ve skutečnosti slouží jako obrovský tunel na peníze. Utrácíme neskutečné sumy za něco, co nemáme. Nemáme obranyschopnost, nemáme bezpečnost, a všechno, co kupujeme, jsou zbraně, které v podstatě za chvíli nebude mít kdo ovládat. Zbraně jsou čtyřikrát až šestkrát předražené,“ vysvětlil Štefec, jak vzniklo označení „český zbrojní darknet“.

V nadsázce jde o spojení logistických firem, překupníků, lidí na ministerstvu obrany, v armádě, v jejím vedení, a lidí z politických kruhů. „Peníze tu beze stop zmizí, aniž by zanechaly nějaký znatelný efekt,“ zdůraznil expert. Padly i konkrétní částky: vozidla Supacat jsou podle Štefce v ČR nakupována více než třikrát dráž než v Británii, kulomety přes zprostředkovatele pětkrát dráž. „Tyto peníze vyhazujeme naprosto zbytečně. Kam šly peníze, které jsme zaplatili navíc?“ ptá se Štefec.

Zakázky jsou podle něj neskutečně předražené a část peněz zřejmě končí v kapsách zúčastněných. „Když se někdo ceně podiví, vezmou si na to znalce, který vůbec netuší, o čem to je. A ten napíše, že cena je v místě a čase obvyklá. Takhle to u nás funguje, proto ‚darknet‘. Nikdo neví, jak to je. Realita je drsná,“ zdůraznil Štefec.

Česká republika nepotřebuje novou StB

Dalším tématem tiskové konference bylo naprosté selhání BIS v kauze bitcoinových toků a zbrojních zakázek. Bobošíková řekla, že BIS se stává rizikem pro stát, neplní svou zákonnou roli a selhává. „Pokud BIS měla informace a nejednala, porušila zákon. Pokud je neměla, fatálně selhala a totálně ztratila důvěru,“ zdůraznila Bobošíková, která kandiduje v letošních parlamentních volbách za hnutí Stačilo! jako lídryně ve Středočeském kraji.

Fotogalerie: - Poslední projev ministra Blažka

Vláda a prezident podle ní jen přihlížejí, službu neřídí a účinně ji neúkolují. „Selhala také parlamentní komise. Kryje selhání BIS, která má být institucí na ochranu státu, ale ona se stává rizikem. Je nebezpečím pro tento stát,“ řekla Bobošíková a podivila se tomu, že ani parlamentní opozice v této souvislosti nekoná. Připomněla, že BIS každoročně čerpá přes dvě miliardy korun ze státního rozpočtu. „Čerpá je a vynakládá bez veškeré kontroly. Za co tedy platíme, pokud si BIS umyje ruce nad bitcoinovou kauzou a řekne: ‚My nic, my muzikanti.‘?“ ptá se politička.

Ing. Jana Bobošíková

Předsedkyně strany Suverenita

mimo zastupitelskou funkci Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Anketa Chcete, aby Fialova vláda po Blažkově skandálu podala demisi a odešla? Ano, a ať jsou volby klidně za měsíc 95% Ano, ať je do voleb úřednická vláda 2% Ne, ať se v tom pěkně koupou až do voleb 1% Ne, vláda je stále dobrou variantou 0% Nevím / Je mi to jedno 2% hlasovalo: 13374 lidí

„Neustále slyšíme, kdo se s kým a jak dlouho znal, kdo se s kým scházel, kdo s kým byl v kontaktu. My ve Stačilo! také rádi přispějeme z literatury svou troškou do mlýna,“ pravila politička a ukázala knihu. „Zamýšleli jsme se nad tím, jaká existuje vazba mezi BIS a úřadem prezidenta republiky, že se nic neděje, prezident nekoná,“ řekla Bobošíková a citovala z knihy „Cirkus Fiala“ Radima Panenky a Luboše Procházky, kterou nedávno pokřtil exprezident Miloš Zeman.

„Bezpečnostní odbor na Pražském hradě vede Mlada Princová. Její otec byl disident a později náměstek ředitele BIS. Měl velké spory s ředitelem Langem, který velmi brzy poznal, jakého omylu se v případě nominace Koudelky dopustil. Sama Princová se vypracovala do vysokých pozic v civilní rozvědce a nejspíš se velmi důvěrně zná se samotným Koudelkou. Vícero spolehlivých zdrojů říká, že to byl vztah intimní i finanční,“ přečetla Bobošíková.

BIS šíří narativ, který vyhovuje Bruselu a válkychtivým

V závěru tiskové konference Bobošíková sdělila, že pokud hnutí Stačilo! dostane ve volbách důvěru občanů, udělá vše pro to, aby Michal Koudelka ve funkci skončil. „Reformu zpravodajských služeb včetně BIS už máme připravenou,“ řekla lídryně hnutí Stačilo! ve Středočeském kraji. Na otázku, zda BIS ovlivňuje volby, odpověděla: „Dělá vše pro to, aby zazněl jen jediný narativ. Ten, který vyhovuje Bruselu a válkychtivé části NATO. Ale my říkáme: Stačilo!“

Psali jsme: „Kolosální střet zájmů Decroix.“ Partie skončila obří hádkou Rusko že drtí Ukrajinu? Rakušan smetl „ruskou propagandu“ Fiala „žehlí“ problém: Blažek pozastavil členství v ODS Kauza bitcoiny. Jan Schneider: Kde je teď Koudelka z BIS?