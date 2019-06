A taková chvíle nyní nastala... Kněz Halík mimořádně plamenně burcuje před demonstrací na Letné

Organizátor protivládních demonstrací, spolek Milion chvilek, svolává další shromáždění na nedělní odpoledne na Letenskou pláň. Právě tam se před 30 lety konala vrcholná manifestace listopadových událostí. Kněz Halík v komentáři na serveru Christnet.eu připomíná, že manifestace tenkrát následovala bezprostředně po děkovné bohoslužbě za svatořečení Anežky České, při níž zazněla památná slova kardinála Tomáška: V této rozhodující chvíli stojím já i celá katolická církev na straně národa!

Srovnávat dějinné události je však podle kněze ošidné, jelikož každá se odehrává za jiných okolností, má jiné bezprostřední příčiny i společenský kontext, jiné aktéry. „Gustáv Husák byl symbol normalizačního režimu, a Andrej Babiš je ztělesnění mafiánského kapitalismu devadesátých let,” podotkl s tím, že mezi tyto muže nelze klást rovnítko. Moc Gustáva Husáka prý stála na policejním režimu a bodácích ruské okupační armády, a moc Andreje Babiše se opírá o výsledky svobodných demokratických voleb.

Volební vítězství podle Halíka ale nedává politikovi oprávnění k čemukoliv. I on musí respektovat domácí i mezinárodní právo a nakládat transparentně se svěřeným majetkem. Vhození volebního lístku do urny jednou za několik let není prý jediným legitimním podílem nás občanů na vládě a státní moci. „Jsou chvíle, kdy občané mají právo a někdy i mravní povinnost vyjádřit své názory i jinými způsoby, které jim umožnuje a garantuje svobodný a demokratický stát,“ míní Halík.

A taková chvíle prý nyní nastala. Demokracie, která není spojena s duchovní kulturou rozlišování hodnot, je velmi zranitelná. „I nacismus v Německu a komunismus u nás přišly k moci skrze demokratické volby, hlasy většiny. Stačí, aby populisté svými hesly překřičeli kritické hlasy střízlivého rozumu,“ myslí si Halík.

Nelze ignorovat ani fakt, jaké síly dnes podpírají Babišovu vládu. „Jeho hlavními spojenci jsou dva překvapiví vzájemní spojenci na obou extrémních křídlech politického spektra: na jedné straně nenapravitelní komunisté a na druhé nahnědlý pravicový nacionální extremismus, voliči Okamury a příznivci Klause juniora,“ všímá si kněz.

„Komunisté i pravicoví nacionální extremisté svorně vzhlížející k Putinovu Rusku, opět u nás nebezpečně zdvihají hlavy,“ varuje Halík a doporučuje každému přečíst si knížku historika Timothy Snydera s názvem Tyranie, varující před lehkostí, s níž je možné přejít od demokracie k autoritativním režimům.

U nás prý mají přátelé „neliberální demokracie“ (což je jiný název pro autoritativní stát) zálusk na omezování svobody klíčových demokratických institucí. „Začínají pokusy o dosazování svých lidí do mediálních rad,“ podotýká Halík.

Něco významného se u nás ale nyní stalo – lidé se přestali bát. Demonstrace ukázaly, že příkop, venkov proti městu a všechna místa proti Praze a Brnu, je překlenut. Nápadně silná je prý aktivní přítomnost věřících křesťanů – jak ve vedení iniciativ, jako je Milion chvilek pro demokracii, tak mezi řečníky a účastníky demonstrací nejen v Praze, ale i v řadě dalších měst a obcí. „Konají tím velkou službu pro věrohodnost křesťanů v české společnosti,“ dodává spokojeně Halík.

„Jsem přesvědčen, že v jedné věci se přese všechny velké rozdíly demonstrace roku 1989 a 2019 navzájem podobají – nejde o stranicko-politický mocenský zápas, nýbrž o projev mravní odpovědnosti – touhy po spravedlnosti, bez níž – jak napsal sv. Augustin – by státy byly jen velkým lotrovstvím,“ dodal na závěr kněz.

