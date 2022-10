A teď před ČT. Pódium, řečníci, dav. Vrabel dovede lidi na Kavčí hory

reklama

Organizátoři demonstrace s názvem Česká republika na prvním místě se plánují setkat s účastníky akce 17. listopadu ve dvě hodiny na Václavském náměstí nebo v jeho těsné blízkosti. Odtud pak vyrazí společně k České televizi. „Před Českou televizí bude probíhat velká demonstrace s pódiem, s řečníky, tak jak to známe z Václavského náměstí. A tato demonstrace bude samozřejmě na podporu těch našich názorů, co se týče ČT, které říkáme už od 3. 9. To znamená, že požadujeme vyměnit Radu ČT,“ prozradil organizátor Ladislav Vrabel.

Organizátoři chtějí vystoupit v ČT. Řediteli poslali dopis

Ladislav Vrabel pak také prozradil, že právě dnes odeslal k rukám ředitele České televize žádost o možnost vystoupit v televizi v přímém přenosu, a to v den, kdy se bude demonstrace konat.

„Žádáme Vás tímto o umožnění desetiminutového vystoupení v přímém přenosu na programech ČT1 a ČT24 dne 17. listopadu v 17.00 hodin.

Česká televize podle § 2 zákon č. 483/1991 Sb., zákona České národní rady o České televizi poskytuje službu za účelem naplňování demokratických, sociálních a kulturních potřeb společnosti a potřeby zachovat mediální pluralitu.

Podle § 2, odst. jsou hlavními úkoly veřejné služby v oblasti televizního vysílání zejména: poskytování objektivních, ověřených, ve svém celku vyvážených a všestranných informací pro svobodné vytváření názorů,“ píše se mimo jiné v žádosti. Nechybí ani upozornění na to, kolik lidí se dostavilo na demonstrace, kolik ji sledovalo on-line, i připomenutí, že prezidentu Zemanovi byla předána petice za odvolání vlády a vypsání předčasných voleb.

Ladislav Vrabel uvedl, co by v televizi mělo z jejich strany zaznít.

„Chceme vyzvat občany, aby podepisovali naši petici za odvolání vlády, za vypsání předčasných voleb, která je adresovaná prezidentovi republiky. Prezident republiky Miloš Zeman, když se ho občané v Děčíně ptali, tak řekl, že v zásadě, a teď parafrázuji, necituje, že on vládu Petra Fialy také nevolil. Že by třeba i s chutí ji také odvolal, ale protože je demokratickým prezidentem, tak na základě 40 tisíc podpisů, které dostal, nemůže,“ uvedl Vrabel a dodal. „Ale vyzval nás, abychom pokračovali. Dokonce nás vyzval, abychom využili právo na odpor podle čl. 23 Listiny základních práv a svobod a abychom mysleli na různé stávky a na ty možnosti, které nám legislativa umožňuje,“ sdělil Vrabel.

ČT má dbát o vyvážené informování, prostor nám dají, věří Vrabel.

Ladislav Vrabel se domnívá, že prostor v České televizi dostanou.

„Myslím si, že ano. Protože podle zákona oni mají dbát o nějaké vyvážené informování. A ta záležitost plánu Česká republika na prvním místě je velmi silně podpořená veřejností. Na demonstrace chodí okolo 100 tisíc lidí, alespoň na ty poslední dvě. Nevím, kolik lidí přijde teď 28. října na demonstraci, kterou pořádáme na Václavském náměstí,“ uvedl s tím, že další milion nebo dva miliony lidí sledovaly prý demonstraci on-line. „To je velká síla lidí a ta velká síla lidí má nějaké přání, a ČT by tedy měla alespoň jejich zástupcům umožnit desetiminutové vystoupení. K tomu ta televize přece je. Aby umožnila nějaké objektivní informování. A proto i v tom dopise odkazujeme na paragrafy zákona o České televizi,“ podotýká Vrabel.

Výtržnosti před ČT? Jedná se nenásilnou revoluci…

Nějakých výtržností v průběhu demonstrace před Českou televizí se prý organizátor nebojí. „Myslím, že lidé rozumějí tomu, že koncept nenásilné revoluce, tak jak tomu říkáme, je vlastně snahou o to, jak v rámci legislativy dosáhnout politických změn,“ uvedl a vysvětlil. „To znamená, že my nečekáme tři roky na volby, ale využíváme toho, že tady jsou nějaké další legislativní rámce, že v České republice existuje nějaký demokratický princip. A vzhledem k tomu, že vláda České republiky nesplnila ty dvě své základní legislativní povinnosti, za prvé zajistit bezpečnost státu a bezpečnost občanů a za druhé zajistit ekonomickou stabilitu státu a ekonomickou stabilitu občanů a rodin, tak to považujeme za důvod k tomu, aby byla odvolána. A proto se snažíme urychlit ten proces, ne čekat další tři roky na parlamentní volby, ale v rámci těch demokratických mantinelů najít cestu, jak to udělat rychleji,“ uvedl Vrabel a podotkl. „A já doufám, že každý člověk rozumí tomu, že toto můžeme udělat pouze v případě, že nedojde k násilí. Takže nebojím se toho, že by někdo po nějakém násilí sáhl, protože lidé, kteří chodí na demonstrace Česká republika na prvním místě, alespoň se to zatím tak ukazuje, tomu našemu plánu rozumějí a chápou, že jde o nenásilnou revoluci,“ zopakoval.

Zpravodajství ČT? Propaganda! A ostatní média…

Na závěr se Ladislav Vrabel vrátil ještě k českým médiím, především ke zpravodajství České televize. „Zpravodajství v České televizi není objektivní ani z jednoho procenta. To není zpravodajství, to je propaganda. Čistá stoprocentní propaganda,“ nebral si servítky a pokračoval. „Žiji v zahraničí, a tak mám možnost srovnávat. A můžu říct, že zpravodajství v ČR, teď nemyslím Parlamentní listy, ty jsou jedna ze světlých výjimek, ale obecně ten mainstream už není zpravodajství, ale je to propaganda a politický nástroj, jak udržovat určité politické subjekty u moci a dehonestovat a likvidovat politickou opozici,“ uzavřel.

