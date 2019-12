A to mě mrzí! Zaútočila Maláčová na ANO a Schillerovou

Stejně jako předseda vlády Andrej Babiš (ANO) sepisuje v posledních měsících i Jana Maláčová, ministryně práce a sociálních věcí, sumář toho, co sociální demokracie prosadila ve vládě pro občany. Své spoluobčany však neoslovuje „čau lidi“ a její texty bývají významně kratší než ty premiérovi.

Tentokrát Maláčová zdůraznila, že vláda s konečnou platností prosadila navýšení příspěvku na rodičovskou dovolenou rodinám s dětmi do čtyř let věku. Smutně však dodala, že se rodičovská nenavýší úplně všem rodinám s malými dětmi, a zasadila přitom slovní štulec ministryni financí za hnutí ANO Aleně Schillerové, premiérovi Andreji Babišovi (ANO) a prezidentovi Miloši Zemanovi.

„Bylo dost těch, kdo nevěřili, že se podaří vyšší rodičovskou v nějaké podobě schválit, a nedali ani na moje ujišťování. Teď už je ale vymalováno a osmdesát procent rodin pobírajících tuto dávku má o důvod víc těšit se na první leden. Nejspíš jste si všimli, že jsem se na poslední chvíli ještě pokusila zalobbovat za širší verzi rodičovské, aby na lepší peníze dosáhli všichni rodiče mrňousů do čtyř let. Dočetla jsem se, že to nebylo strategické a že jsem se dopustila partyzánštiny. Já jsem ale udělala, co jsem cítila a pokládala za správné. Taky jsem žena a maminka, navíc jsem tady i jinde slyšela příběhy těch, kteří na vyšší rodičovskou nedosáhnou… no, je mi to líto, nepovedlo se, partneři, s nimiž máme uzavřenou smlouvu, byli neoblomní. Kolegyni Schillerovou dokonce za tu neoblomnost pochválil pan prezident. Mrzí mě, že se ANO pyšní investičním plánem, tedy přesněji seznamem projektů, do nichž by měl někdy někdo investovat, ale o vyšší investice do rodin nestojí. A já jsem přesvědčená, že pro budoucnost naší země není nic důležitějšího než pracující rodiny s dětmi!“ uvedla Maláčová.

Proto je ráda, že se podařilo na vládě prosadit změnu zákoníku práce, tak aby zaměstnavatelé byli motivováni ke tvorbě sdílených pracovních míst a k poskytování širšího uplatnění např. maminkám malých dětí nebo seniorů. Ráda by na program sdílených pracovních míst dostala i dotace z EU.

Vrátila se také k debatě o tzv. důstojné mzdě. Sama má prý v hlavě investiční plán, podobně jako premiér Babiš, jen na rozdíl od předsedy vlády neplánuje stavět nové sportovní haly, ale chce investovat do lidí. Chce jim zvyšovat platy, má totiž za to, že zvláště v době ekonomického růstu, který stále ještě máme, mají mít lidé dost peněz na to, aby se mohli normálně najíst, standardně bydlet, zaplatit dětem kroužky, sem tam zajít za kulturou a případně si něco spořit. Na tohle všechno ale celé řadě lidí dnes peníze nestačí. A Maláčová by to ráda změnila.

Na rozloučenou popřála všem lidem hezké svátky, hodně zdraví, klidu a pohody.

