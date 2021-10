A už se to peče. Nová „koalice Petra Fialy“ se sešla v Praze

Podle informací médií se již scházejí lídři koalice SPOLU a PirSTAN. Předsednictva stran odešla nejen do svých sekretariátů, ale část i do restaurací v centru Prahy. Obě koalice jsou schopné vytvořit ve Sněmovně nadpoloviční většinu.

Zítra bude jednat prezident Miloš Zeman na zámku v Lánech s premiérem Andrejem Babišem (ANO), ten však tvrdí, že nepůjde o povolební vyjednávání. O ně půjde až ve středu.

„Pro nás je nejdůležitější to, abychom se nejdříve setkali s druhou koalicí, abychom si řekli, jaké má kdo představit, a případně zkusili najít shodu. Pokud tu shodu najdeme, tak budeme muset deklarovat, že ji skutečně v Poslanecké sněmovně máme, a bude-li to tak, tak v tu chvíli je namístě jednání s panem prezidentem, abychom deklarovali, že disponujeme většinou v Poslanecké sněmovně vyslovit nové vládě důvěru,“ zmínil poslanec KDU-ČSL Jan Bartošek pro ČT24.

„Skutečně jsme kandidovali s tím, že chceme přinést změnu, změnu, které se dá věřit,“ dodal Bartošek, že nelze například dopustit rozpočtové provizorium.

Povolební jednání obou koalic jako komplikované Bartošek neočekává. „Předjednáno není nic, nás ta jednání čekají. Ale před volbami jsme garantovali, že budeme hledat to, co přinese změnu. Prvním, kdo je pro nás partnerem, je koalice Pirátů a STAN. To jsou naši primární partneři, se kterými budeme jednat. Nelze to předjímat, ale myslím, že bude vůle k tomu to jednání završit úspěšně,“ sdělil Bartošek.

O zásadní vůli k vyjednávání pak hovořil i Petr Gazdík (STAN). „Uvědomujeme si, jakou máme zodpovědnost vůči této zemi. Celé generace se modlily za to, aby tato země byla bez komunistů v Parlamentu, to se v těchto volbách podařilo. To, jakým způsobem vedl Andrej Babiš tuto zemi v minulých měsících a letech, ten obrovský deficit státního rozpočtu, ta politická kultura z různých afér je něco, co se musí změnit. A to je pro nás to zásadní, tomu budeme podřizovat jednání s koalicí SPOLU,“ podotkl Gazdík.

Koalice SPOLU (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) je vítězem letošních sněmovních voleb. Hnutí ANO je druhé právě před koalicí Pirátů se Starosty.

