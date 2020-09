A vy chcete kázat důchodcům? Lživá zpráva o Zemanovi. Vypustil Seznam

Humorista Kazma Kazmitch vydal nové video. Objevil se v něm i snímek, kde se prezident Miloš Zeman v Pekingu zastal čínské stařenky. Šlo však o fake. Na sociálních sítích to Kazma schytal. Jan Žabka z Hlídacího psa popsal, jak mu Kazma lhal. „Provozovatel vlivného českého média, které se tváří seriózně a například seniory učí mediální gramotnosti, úmyslně vytvoří deepfake a následně ho šíří do cizích redakcí pod ukradenou identitou skutečného hongkongského novináře,“ popsal. Své k tomu napsal i český herní vývojář Daniel Vávra.

Internetový bavič Kazma Kazmitch, který natáčí pod hlavičkou One man show velmi sledovaná videa, ve kterých se mu často podaří někoho převézt, vydal další video. Tentokrát byly tématem neúspěchy pořadu a díly, které nakonec nespatřily světlo světa. Pořad Kazmy se stal známým například díky dílu Prostřena, kdy se podařilo bavičovi převézt celou televizi Prima. Kazma zde najal herce Karla Ondrku, který v něm měl předstírat, že je postižen Tourettovým syndromem: mentálním postižením, při kterém nemocní pociťují nezvladatelné nutkání k hlasitému vykřikování vulgarismů. To je často doprovázeno i nervovými tiky. To, že byla akce smluvená dopředu, vyplynulo na povrch záhy.

Samotný poslední díl One man show se skládal z celkem tří jednotlivých videí. Nejdříve se bylo nutné přenést do roku 2016, kdy se řešila uprchlická krize. Aktuální byl i problém útoků uprchlíků na řidiče kamionů či naskakování k nim do vozu, věříc, že se takto dostanou do Anglie. Plán Kazmy byl takový, že vyrazí do uprchlického tábora Calais ve Francii, kdy si pořídili vlastní náklaďák, do něhož měli naskákat podle slov Kazmy „ti největší grázlové z tábora“, které poté měli zdarma převézt. Migranti si budou myslet, že jedou k francouzsko-britskému pobřeží, avšak ve skutečnosti pojedou v kamionu ke španělskému pobřeží ke Gibraltaru. Tam je naloží na lodě a pojedou nikoliv do Anglie, ale zpátky do Afriky. Následně se vydali do samotného tábora Calais, kdy je policista, hlídající oblast, upozornil, že to tam je nebezpečné, jelikož tam měli za poslední dobu mnoho útoků na novináře, a vyzval je k opatrnosti.

Do tábora se jim podařilo nasadit již týden před tím, než tam osobně dorazili, uprchlíka Maria, kterého poznali díky castingu na film o uprchlících. Ten již v minulosti byl v Calais, následně se tam tedy vrátil a měl si hrát na uprchlíka. „Mario má jediný úkol, najít v táboře tyto lidi a zprostředkovat jejich šéfovi naši neodolatelnou nabídku, že má pro ně prázdný kamion a umí je dostat do Anglie,“ pověděl Kazma.

„Ty krávo. Ty vole. Já si myslím, že to není dobrý nápad. Tady je to hustý. Ty vole, tak to je ono,“ byla první slova Kazmy po příjezdu do tábora. Ten měl u sebe skrytou kameru. „To je šílený ghetto,“ poznamenal. V táboře se setkali se svým člověkem Mariem a následně se přesunuli k lidem, kteří tam týden před tím znásilnili překladatelku a okradli kamerový štáb. Domluvili se na tom, že vyrazí pozdě v noci, aby je policisté neviděli. Museli tedy v táboře strávit noc, na což byli vybaveni růžovými stany pro děti. Nešlo to však podle plánu, jelikož v táboře začaly hořet stany. To nejhorší však přišlo, když se jim do stanu prořezal uprchlík s nožem a okradl je o jejich zavazadla. Natáčení tedy museli předčasně ukončit. Po cestě jim ještě dodávku napadli migranti a rozbili jim čelní sklo.

Jiný nepovedený díl se týkal prezidenta Miloše Zemana. Začal upozorněním na technologii takzvaného deepfake, tedy možnost vložit do úst kohokoliv cokoliv, kdy to však vypadá naprosto důvěryhodně. „Tyto technologie se vyvíjejí raketovým tempem a bude zanedlouho velký problém rozlišit, co je pravda a co ne. Kdokoliv, kdo bude v budoucnu tohle ovládat, bude moct jednoduše během několika vteřin oblafnout celý svět a o to se teďka pokusíme i my,“ pověděl Kazma. Tento deepfake však nechtěli dělat digitální formou, ale podle baviče na to šli hezky postaru. „Někoho dobře namaskovat je jedna věc, ale jestli má jít o deepfake, nestačí jenom vizáž. Potřebujete, aby se člověk pod maskou choval i mluvil jako daná osoba. Každý pohyb, detail i mimika hrají roli,“ poznamenal Kazma. Kvůli tomu si najali profesionálního imitátora Petra Martináka, který má velmi dobře nastudovaného právě Miloše Zemana.

„Je jaro roku 2019 a prezident Zeman právě ohlásil oficiální návštěvu Čínské lidové republiky. Tuhle velkou událost bude sledovat celý svět. Známe přesné datum, kdy prezident Zeman odlétá se svou vládní delegací na státní návštěvu do Pekingu a plán je takový, že poletíme s naším štábem a falešným českým prezidentem do Číny taky. Kouzlo je ale v tom, že tam poletíme o pár dní dřív a natočíme tam s falešným prezidentem Zemanem něco, co se ve skutečnosti nikdy neodehrálo. Vrátíme se bezpečně zpátky domů a tohle video vypustíme ven až ve chvíli, kdy tam skutečný Miloš Zeman opravdu bude. Na videu lidé uvidí v čínských ulicích našeho prezidenta a všichni budou vědět, že tam tou dobou opravdu je,“ nastínil Kazma svůj plán. Dodal ještě, že video nebylo určené pro Českou republiku, kde by se rychle provalilo, že jde o falešné video.

Video nemělo prezidenta nijak srážet a hanit, ale právě naopak, chtěli natočit pravý opak, náhodný akt laskavosti. „Zkrátka dobrý skutek od člověka, od kterého se to nečeká,“ popsal Kazma. Scénář byl takový, že náhodný kolemjdoucí v Pekingu zachytil na video vládní kolonu s prezidentem, která neplánovaně zastavila na ulici. „Prezident vychází z auta a všimne si nebohé stařenky, kterou se jeden z policistů snaží odklidit z cesty, a zastane se jí, dá jí svoji hůl a obdaruje ji. Nevídaný projev lidskosti jakékoliv hlavy státu,“ poznamenal Kazma. Takové video se i natočilo. Zádrhel však byl takový, že jim Čína odmítla vydat víza do Číny, takže video byli nuceni natočit na polské vesnici, kdy ji digitálními úpravami upravili do takové podoby, že to opravdu vypadalo jak v ulicích Pekingu.

Video s falešným prezidentem Zemanem

Ve videu je též vidět, že falešný prezident předal čínské stařence krabici. „Toto všechno nevzniklo jenom pro virální skandál. Celá tahle eskapáda má za cíl ještě jednu věc. Chceme, aby se celý svět ptal, co to ten náš prezident té nebohé stařence vlastně dal,“ sdělil Kazma, který se inspiroval krtečkem, kterého se snažil prezident Zeman v Číně prosadit. Prohlašoval o něm, že je to excelentní exportní artikl. V krabici totiž měl být plyšový kosočtverec s čárkou uprostřed, tedy symbol pro ženský pohlavní orgán. Prezident se totiž v pověstném rozhovoru zeptal moderátora, zda ví, co to je v angličtině pussy. Když moderátor neodpověděl, tak Zeman odpověděl: „Kunda.“ Plyšový kosočtverec tedy Kazma pojmenoval COONDA, což se v angličtině vyslovuje stejně.

„Tento výborný exportní artikl budeme ve velkém exportovat Číňanům jako českou národní hračku,“ prohlásil a následoval záběr na dílnu, kde se tyto plyšové hračky vyráběly. Symbol kosočtverce s čárkou uprostřed je prý výlučně česká záležitost, kdy ve světě nikdo nemá tušit, o co jde. Video tedy mělo za cíl zvýšit zájem o tento český produkt. „Jestli se tato marketingová akce za podpory české hlavy státu povede, tak se už brzy bude moct každý správný Číňan mazlit se svou českou kundou,“ prohlásil tvůrce videí. Na podporu tohoto symbolu měla vzniknout v Číně reklamní kampaň i s podporou animovaných seriálů.

Po tom, co se prezident Zeman vracel z Číny, tým kolem Kazmy skrz falešný e-mail a šifrované připojení poslal video do většiny zahraničních redakcí. „Již zítra bude o tomto hrdinném kousku českého prezidenta psát celý svět,“ myslel si Kazma. To se však nestalo. Článek o videu totiž nikde nevyšel. Zjistila to však česká média a prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček snímek označil za roztomilý fake. „A je to v prdeli,“ poznamenal Kazma, když se toho chytila Česká televize.

Prý video mohli pojmout jinak, kdy by prezidenta Zemana zesměšnili, a řešil by to celý svět. To však nechtěli. „I za cenu prohry udělejte vždy jen to, co v srdci považujete za správné. V dnešním světě totiž všichni sdílejí jen to krásný. My chceme, abyste věděli, že to nikdy nebylo jenom o tom, že jsme nepadli, ale o tom, že jsme vždycky dokázali vstát. Neúspěchy zkrátka k životu patří a dělají nás silnějšími,“ zakončil pořad Kazma Kazmitch.

Kazma vyvolal ohlas na sociálních sítích. Například slavný Čech a herní vývojář Daniel Vávra se na Facebooku tázal, jaká je pointa videí od Kazmy. Prý viděl dvě, která byla o tom, že Kazma někoho oblafl, ale jediný oblafnutý měl být divák, jelikož to celý prý byl podvod. „Teď zase vidím reklamu, že ‚mystifikoval Zemana a přípravy trvaly rok‘. Klikat na to nebudu, ale mám takové tušení, že Zeman nemá tušení, kdo to je nějaký Kazma, a už vůbec ne, že ho mystifikoval. Jakej význam má dělat fake prank videa, o kterých všichni vědí, že jsou fake? Co je na tom obdivuhodnýho?“ tázal se Vávra.

Jan Žabka z Houpacího osla a redaktor serveru Hlídací pes napsal, že již dříve zjistili, že za videem, kde Miloš Zeman pomáhá stařence, stojí právě Kazma. Prý ho konfrontovali, ale on účast na videu po celou dobu odmítal. „Blogerka Kristina V. (jak jsem později zjistil, Kazmova asistentka), která video sdílela na svém YouTube kanále přejmenovaném pro účely show, mi do telefonu brečela, že jí někdo ukradl identitu. Teď už vím, že to bylo jen hrané. A možná to někomu přijde jako blbost, ale jde mi hlavně o to, že provozovatel vlivného českého média, které se tváří seriózně a například seniory učí mediální gramotnosti, úmyslně vytvoří deepfake a následně ho šíří do cizích redakcí pod ukradenou identitou skutečného hongkongského novináře. Pokud mají média bojovat proti dezinformacím, neměla by je sama vytvářet za účelem zisku (Kazma je show, nejde o žádný dobročinný projekt) a chvilky slávy,“ poznamenal Žabka. Prý se jedná o zásadní přešlap, seriózní média totiž deepfakes šířit nemají. Když jim někdo na podvod přijde, tak by prý seriózní média měla uvést věci na pravou míru, což se u Kazmy nestalo. „Pak totiž nejsou o nic lepší než politici, kteří šíří dezinformace a s médii se nebaví,“ uzavřel Žabka příspěvek.

