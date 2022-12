A začal vztek. Krach mezi SPOLU a Piráty dopadl zle

Možnost koalice SPOLU a Pirátů v Praze zřejmě definitivně padá. Piráti odmítli poslední návrh SPOLU, ve kterém by měli celkem čtyři silové resorty včetně dopravy. SPOLU se nyní bude snažit získat podporu pro menšinovou radu města. Už se ozval Jan Čižinský, kterého chtěli Piráti do koalice mermomocí přibrat, že SPOLU koaliční jednání nebralo vážně a nerespektovalo výsledky voleb. A také komentátor Honzejk, který tuší variantu na opoziční smlouvu.

Dosluhující primátor Hřib si včera zahrál Mikuláše. „Dětem na kluzišti na Letné jsme rozdávali cukrovinky a dělali jim zábavu. O tom přece má být dnešní svátek: hlavně radost, žádný stres. Uhlí proto nebylo vůbec potřeba. Schovali jsme si ho ale na zítra pro vyjednavače SPOLU za to, jak se dostatečně nevěnují domlouvání nové pražské koalice a už se to hrozně táhne. Snad se polepší!“ vzkazoval.

Dnes pak pražská koalice SPOLU v tiskové zprávě uvedla, že chtěla situaci v Praze vyřešit, nabídla Pirátům silové resorty v radě, ale ani s tím dotyční nesouhlasili. „Pirátská strana ale tuto nabídku na složení městské rady – a to v poměru 4 Piráti, 3 ODS, 2 TOP 09, 1 KDU-ČSL, 1 STAN – odmítla. Proto koalice SPOLU zahajuje jednání o menšinové vládě,“ uvádí tisková zpráva.

„Udělali jsme opravdu vše pro to, abychom pirátským požadavkům vyhověli. Jsme totiž přesvědčeni, že jdeme do vedení magistrátu ne proto, že chceme funkce, ale proto, aby vedení města začalo fungovat,“ řekl pak bývalý primátor a lídr koalice SPOLU Bohuslav Svoboda. Konkrétně měli Piráti obdržet tyto funkce: prvního náměstka pro oblast dopravy včetně inovací a Smart City, radního pro oblast správy majetku, radního pro oblast životního prostředí a radního pro oblast školství IT.

Předseda zastupitelského klubu SPOLU Zdeněk Zajíček pak vysvětlil, že i přes kauzu Dozimetr byli ochotni Pirátům svěřit oblast dopravy, tedy v podstatě nejdůležitější resort. „Nabídli jsme jim tedy nejvíc, co jsme mohli – a to včetně kompetencí a pojistek, které by umožnily konsenzuální fungování rady. Jejich postoji nerozumíme, protože naše nabídka byla vstřícná k tomu, aby se mohli největším zastoupením z politických stran a hnutí podílet na pražské vládě a pokračovat v projektech, které započali. Osobně jsem pro dohodu na vládním půdorysu udělal maximum a snažil jsem se na všech jednáních s respektem ke koaličnímu partnerovi a jeho požadavkům vytvořit podmínky pro koaliční dohodu,“ uvedl. Ale jiná možnost než se obrátit na zastupitelské kluby se žádostí o podporu menšinové rady prý nezbývá.

Zdeněk Hřib na oznámení o konci jednání na sociálních sítích zatím nereagoval. Ovšem ozval se Jan Čižinský, jehož Prahu Sobě chtěli Piráti proti vůli SPOLU do pražské koalice zatáhnout. „Ukázalo se, že bohužel SPOLU nemyslelo koaliční jednání vážně. Vždy chtělo většinu v Radě, což neodpovídá výsledku voleb,“ stěžuje si. „Byla šance na stabilní koalici fungující v zájmu Prahy. Teď to směřuje k opoziční smlouvě založené na ekonomických zájmech jednotlivců, k nestabilitě a chaosu,“ předpovídá.

Konec jednání už komentoval také komentátor HN Petr Honzejk, dle kterého Praha směřuje k opoziční smlouvě SPOLU a ANO. „Bude to podobná kulišárna jako celostátně v roce 1998 mezi ČSSD a ODS. Vlastně o dost větší kulišárna. Spolu teď chtějí vládnout se ziskem 24,72 procenta, Zeman měl aspoň 32,31 procenta,“ zhodnotil.

„Tak ODS, no, Fiala je sice dobrej, ale pořád je to ODS, ten Klausův étos tam byl, je a bude. Strana, jejíž značná část patří do SPD si s ANO rozhodně rozumí,“ přisadil si cestovatel Daniel Přibáň.

„Tak dlouho se chováte arogantně při sestavování koalice v Praze, až skončíte v opozici,“ glosoval situaci lidovecký europoslanec Tomáš Zdechovský.

Nové české přísloví.



„Tak když čtu, jak účinkuje pražská politická reprezentace a vsadí do sedla opoziční ANO, jsem o to raději, že bydlím na vesnici za Prahou. Škoda, Praha je krásná a má potenciál,“ litoval bývalý eurokomisař Telička.

A stýskal si také zahraniční reportér ČT Jakub Szántó: „Strejda Pavel, kamioňák a rocker, přestal před lety chodit k volbám. Prý na sebe všichni jen štěkají, aby se nakonec spolu dohodli bez ohledu na přání voliče. S pohledem na Prahu, kde se rýsuje opoziční smlouva Spolu – ANO, mi docházejí argumenty mu to vymlouvat.“

Psali jsme: Takhle nám nelhal ještě nikdo. Holec o Fialovi a novém zdražení SPOLU: Ustoupili jsme Pirátům a nabídli jim resorty, které požadovali. Přesto odmítli. Zahajujeme jednání o menšinové radě Praha: SPOLU ustoupilo Pirátům, ti to odmítli Ekohodiny. Na co asi fungují? Marek Stoniš si kopnul a šlápl někomu na kuří oko

