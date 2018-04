ANO a ČSSD čeká klíčová schůzka při jednání o vládě

05.04.2018 6:00

Klíčovou schůzku ve vyjednávání o možném sestavení společné vlády dnes večer absolvují lídři hnutí ANO a sociální demokracie. Premiér v demisi Andrej Babiš (ANO) by měl ČSSD představit nabídku personálního uspořádání kabinetu. Vedení sociálních demokratů několikrát pohrozilo, že pokud potenciální koaliční partner neustoupí, mohlo by to znamenat konec jednání. Zprávu přinesla ČTK.