ANO je sektářská strana, kde se poslanci třesou, když je šéf zavolá na kobereček, říká Michálek

Andrej Babiš se nechal slyšet, že pokud vláda nezíská důvěru, 17. ledna podá demisi a čeká ho nové kolo vyjednávání o další vládě. „Myslím, že primárně by se mělo rozebírat to, co dnes rozhodl mandátový a imunitní výbor v doporučení, že Babiše a Faltýnka by měla sněmovna vydat k trestnímu stíhání. Tím by se mělo začít a odhlasovat to,“ zdůraznil Michálek a dodal, že až na základě toho by se měla určit osoba, která by měla sestavovat novou koaliční většinu pro vládu České republiky.

Zeman však už dopředu avizoval, že druhý pokus dostane zase Andrej Babiš a bude od něj požadovat předem alespoň 101 podpisů poslanců. „Může se ukázat, že Andrej Babiš ale nebude mít většinovou podporu, protože Poslanecká sněmovna zastupuje občany naší republiky a dnešní hlasování ukázalo, že většina zástupců občanů ve sněmovně nechce, aby byl Babiš premiérem,“ dodal.

Dále připomněl, že pokud se opravdu tak stane a Babiš od Zemana druhý pokus skutečně dostane, s podporou Pirátů rozhodně počítat nemůže. „Máme povolební strategii, která je platná a týká se i toho, že nepodpoříme žádnou vládu, ve které bude mít dominantní postavení ANO. Nepodpoříme vládu, kde budou osoby spojené s různými kauzami,“ připomněl a doplnil, že nejsou ochotni podpořit a tolerovat ani vládu s SPD a KSČM.

Pokud premiér Andrej Babiš 101 podpisů od poslanců nezíská, měl by podle Michálka sestavovat vládu ve druhém pokusu určitě někdo jiný, v podstatě i z hnutí ANO. „Třeba se podaří sehnat někoho, kdo ten mandát na sestavení vlády získá, mohla by se o to pokusit také i jiná z politických stran,“ řekl a dodal, že to je ta důležitá fáze vyjednávání, která musí následovat po prvním neúspěšném pokusu.

Kabinet, který by byli ochotni Piráti podpořit alespoň tolerancí, by byla vláda, kde by prý nesměl figurovat pan Sobotka spojený s kauzou OKD, Babiš spojovaný s kauzou Čapí hnízdo nebo pan Kalousek. „Tihle, byť nebyli odsouzeni, ve vládě, kterou bychom podpořili, nesmějí sedět. Chceme nejen vládu s politickou důvěrou, ale i důvěrou občanů,“ uvedl a dodal, že ve vládě chtějí lidi s dobrou pověstí.

„Pro vládu není důležité jen to, aby v ní neseděl trestně stíhaný člověk, ale i to, aby měl určitý kredit pro to, aby se mohl stát ministrem ve vládě České republiky, takoví jsou, ale hledají se těžko. Například se podívejte na sociální demokracii, která působí šíleně rozštěpeně,“ odpověděl na otázku, zda by podpořili vládu, do které by vstoupila ČSSD a obsadila některá z křesel ministerstev.

Michálek nakonec zopakoval, že v hnutí ANO by se jistě někteří vhodní lidé našli, ale ANO má prý jeden veliký problém, je prý postaveno příliš sektářsky. „To znamená, že tam má šéf hlavní slovo a jeho bývalí zaměstnanci, kteří jsou nyní jeho poslanci, se roztřesou, když mají jít na kobereček,“ řekl a dodal, že to není žadná demokratická strana, a Piráti se nyní vidí pouze jako strana, jež chce být v pozici konstruktivní opozice.

Mgr. et Mgr. Jakub Michálek Piráti

Pusťte nás na ně, porveme se za vás!

autor: nab