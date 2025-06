300 milionů na elektromobilitu. Žádat mohou i neziskovky

Anketa Žije se vám lépe, než před čtyřmi roky? Ano 2% Ne 98% hlasovalo: 2006 lidí



Koupit si dotované elektromobily, vozidla s vodíkovým pohonem anebo nákladní elektrokola totiž budou moci nejen obce, kraje, dobrovolné svazky obcí, státní či národní podniky, příspěvkové organizace, veřejné výzkumné instituce a výzkumné organizace či školy a školská zařízení, ale též nestátní neziskové organizace jakožto obecně prospěšné společnosti, nadace, nadační fondy, ústavy a spolky či dokonce církve a náboženské společnosti a jejich svazky.



Právě neziskovky či církve tak dosáhnou na podporu na pořízení elektromobilů a aut s vodíkovým pohonem či nákladní elektrokola skrze fixní dotaci s maximální procentuální hranicí 50 % na projekt, což zahrnuje pořizovací ceny elektromobilu, vozidla s vodíkovým pohonem nebo nákladního elektrokola včetně výdajů na propagaci.

Mgr. Petr Hladík KDU-ČSL



ministr živ. prostředí Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Jak poukázala pro ParlamentníListy.cz tisková mluvčí Ministerstva životního prostředí Veronika Krejčí, právě neziskovky a církve totiž figurují v Národním akčním plánu čisté mobility, jehož aktualizace byla schválena současnou vládou v loňském v roce.



V tomto akčním plánu vlády k roli neziskových organizací zaznívá, že právě skrze ně může být měněn náhled české veřejnosti na elektromobilitu. Vláda se tehdy usnesla, že chce „zvýšení informovanosti o čisté mobilitě“ dosahovat pomocí podpory iniciativ, „které pomohou správně vyhodnocovat dezinformace v mediálním prostoru (v rámci osvěty laické veřejnosti)“, že se má zajištovat či podporovat edukace odborné i široké veřejnosti a pracovníků veřejného sektoru v oblasti čisté mobility a souvisejících témat, podporovat aktivity zaměřené na udržitelnou městskou mobilitu a má být zachována podpora oblasti čisté mobility v rámci výzev Programu na podporu projektů nestátních neziskových organizací, které každoročně vyhlašuje MŽP.



„ČR se jako člen EU zavázala k přechodu na čisté a udržitelné technologie, viz např. balíček Fit for 55. Společnost, veřejná správa i jednotlivé sektory hledí na mnohé ambiciózní cíle s obavami. V oblasti čisté mobility je potřeba, jako u každé nové technologie, řešit a vyřešit mnoho nových problémů, nicméně vzhledem k tomu, že se jedná o dynamicky rozvíjející se oblast, panuje zde mnoho mýtů, či zastaralých informací, které již byly překotným vývojem překonány,“ zní v aktualizovaném vládním akčním plánu, kde byla stanovena podpora nákupu nových vozidel „pro veřejnou správu (obce, kraje), státní organizace a neziskový sektor“.

Fotogalerie: - Hladíkova Nová zelená úsporám

„V ČR panuje v oblasti čisté mobility celá řada mýtů, týkající se dojezdu a bezpečnosti elektromobilu, životnosti a životního cyklu baterií, dobíjecí infrastruktury, dopadu na energetickou soustavu. To negativně ovlivňuje celý ekosystém čisté mobility v ČR a její rozvoj. Projevuje se mj. v nízkém pochopení přínosů alternativních pohonů v dopravě u veřejnosti, ale také v nízkém zájmu o související studijní obory, což do budoucna představuje hrozbu pro konkurenceschopnost ČR,“ pokračoval tehdy vládou podpořený text.



Krejčí podotýká, že plán „stanovuje opatření pro rozvoj vozidel s alternativními pohony a s tím související infrastruktury, včetně směřování podpory různým cílovým skupinám tak, aby se zajistil co nejefektivnější přechod k udržitelné dopravě“.



„Široké portfolio žadatelů bylo také konzultováno s Ministerstvem průmyslu a obchodu, které má v gesci podporu pořízení bezemisních vozidel do 4,25 t pro podnikatele, aby nedocházelo k překryvům a zároveň bylo portfolio žadatelů co nejširší,“ vysvětlila pro ParlamentníListy.cz tisková mluvčí MŽP ohraničení aktuální výzvy, pod níž je podepsaný šéf resortu životního prostředí Petr Hladík (KDU-ČSL).

Fotogalerie: - Petr a Ursula

Dalším důvodem pro podporu nestátních neziskových organizací dle ní byla snaha podpořit v oblasti čisté mobility místní akční skupiny, založené jako spolky či obecně prospěšné společnosti. „Zařazením nestátních neziskových organizací mezi oprávněné žadatele chceme podpořit jejich aktivní roli v místním rozvoji a v implementaci projektů zaměřených na udržitelný rozvoj v jejich území,“ dodala Krejčí.



Seznam oprávněných žadatelů o dotace na elektromobily a další vozidla „čisté mobility“, kteří mohou čerpat podporu z Národního plánu obnovy nebo Národního programu životního prostředí, má navazovat na okruh žadatelů v rámci předchozí výzvy MŽP, jež probíhala mezi červnem 2022 a polovinou prosince roku 2023.



Tehdy vyčleněných 600 milionů korun bylo určeno rovněž pro církve a neziskové organizace, přičemž povinná byla v souladu s akčním plánem vlády publicita podpory pro čistou mobilitu.

Fotogalerie: - Kotlíkové dotace

„Příjemce podpory odpovídá za informování veřejnosti o tom, že projekt byl spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR, který na jeho podporu získal prostředky z Evropské unie z fondu Next Generation EU,“ zdůrazňoval tehdy text podpory a následovaly ukázky, jak této podmínce vyhovět například skrze plakáty a vývěska s informací o dotaci a vlajkou Evropské unie či logem MŽP. Nechyběly tak kupříkladu samolepky „Jezdím s podporou“, jež obsahovaly loga Státního fondu životního prostředí ČR, MŽP a nápis: „Financováno Evropskou unií“. Právě totožné informace musejí vylepovat na podpořená vozidla žadatelé v rámci propagace elektromobilů, nákladních elektrokol a vozidel na vodík i nyní.







„Věříme, že tato opatření přispějí k dosažení cílů v oblasti čisté mobility a ke zlepšení kvality ovzduší v České republice,“ shrnula tisková mluvčí MŽP Veronika Krejčí pro ParlamentníListy.cz postoj resortu k aktuálním dotacím na podporu čisté mobility.

Psali jsme: Na Čechy se valí další zdražování potravin. A co „dělají“ politici? Odhaleno Kdo nesmrdí, není Čech, poučí děti neziskovky. Klimatická instruktáž pro učitele a milionové dotace „Uskromníte se. Ekonomika se zmenší.“ Stát na to dal 5 milionů Kč Ekoaktivisté nalezlí ve službách státu. Rádi rozdávají zeleným kamarádům