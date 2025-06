Fialovy debaty houstnou: Slova o rozpadu scénáře a trapnosti

Premiér Petr Fiala jednou při procházce v zahradách Strakovy akademie zvedl telefon. Na druhé straně hovoru byla herečka Iva Pazderková, kterou na lavičce v parku napadlo, že budou volby a mělo by se něco udělat, aby dopadly dobře.

To máte pravdu, teď jde o všechno, souhlasil Petr Fiala a přitom masarykovsky pozvedl ukazovák.

„Udělám tour po Česku, jdete do toho se mnou?“.

Tak právě takto podle sociálních sítí koalice SPOLU vznikl nápad na předvolební šňůru debat. I ten název „Teď jde o všechno“ měl vymyslet premiér přímo na místě.

Autenticitě vyobrazení nápadu podle mnohých odpovídala i pravdivost celé putovní konfrontace ministerského předsedy s občany.

I když premiér po prvních diskusních večerech mluvil o tom, jak čelil náročným otázkám, tak typický dotaz obsahoval nejprve dlouhé vyjádření obav, že to tady převezme Babiš a bude to hrůza.

Manévry se konaly spíše před sály, kde se debaty odehrávaly. Koloritem premiérova příjezdu na místo se staly desítky odpůrců před kulturákem, masivní účast policie a pokřikování zpoza kordonu. Tyto konflikty gradovaly na debatě v Ostravě- Porubě, kde došlo dokonce k zatčení jednoho z demonstrantů.

Podle vyjádření policejní mluvčí pro ParlamentníListy.cz byl ale zásah úspěšný a účast policistů odpovídala riziku, které policie vyhodnotila.

Proto se spekulovalo, že diváci do sálu jsou vybíráni a případný konflikt spíše aranžován. Podobné spekulace se objevily už v loňském roce, když se svým turné „Bez cenzury“ jezdil po republice ministr vnitra a předseda STAN Vít Rakušan.

V přátelské atmosféře každopádně z Petra Fialy padaly výroky, které následně komentátor Petr Holec označil za „orbit totálního šílenství“.

„Ostatně lehce mimozemsky oba působí už na společných billboardech, kde mají nebezpečně neurčitý pohled do dáli, jaký čekáte od vypláchnutých lidí po waterboardingu nebo po firemním školení od nějaké neziskovky,“ poznamenal.

Při debatě v Liberci zase Petr Fiala zaujal svým výkladem současné kondice země. Když jedna z diskutujících za pokřikování Fialových příznivců, ať si jde stěžovat do Kremlu, položila dotaz, co bude s budoucností země, když inflace a drahé energie ničí náš průmysl, dozvěděla se:

„Roste ekonomika, roste průmyslová výroba, rozhodně to není tak, že by se likvidovaly živnosti, nebo končily podniky. Součástí tržního hospodářství je, že občas je někdo v rámci konkurence úspěšnější, někdo méně úspěšný. Problém státu nebo vlády by byl, kdyby krachovala celá odvětví. To se neděje. Naše ekonomika roste. Víc než je průměr Evropské unie. Roste víc než u všech sousedů. Z toho všichni musíme mít radost. Vždyť to znamená větší mzdy pro naše lidi, lepší život“.

Jiní zase byli ohromeni profesorovým výkladem, jak čelit opozici: „Ti slušní lidi musí za tu slušnost trochu bojovat. Ti slušní lidi musí chtít, aby ta slušnost v té společnosti vítězila... A ne si říct, támhle toho zmlátím, když se mi nelíbí, a ono to bude lepší. Prosím vás, to přece není společnost, ve které bychom chtěli žít. Tak to nechtějte po mně, já to dělat nebudu. Já je porazím slušností!,“ vykládal také Petr Fiala. Jen pár týdnů poté, co koordinátor strategické komunikace jeho vlády přihlížel tomu, jak na debatě v Novém Jíčíně účastníci a posléze policie mlátí jednoho z polemizujících účastníků, a ještě mu vzkázal, že si za to může sám, protože přišel na cizí akci.

Hanba, vlastizrádce

Poslední debaty, která se odehrály v tomto týdnu, ale podle mnohých znamenala rozpad dosavadního dramaturgického konceptu.

Vše začalo v úterý debatou v Plzni. Na Fialově profilu její průběh líčil jeden z mladých účastníků slovy „bylo tam pár páprdů z hospody, co si přišli jenom zakřičet“ a jiný zase diváky ujišťoval, že premiér i tyto výstupy ustál a byl schopen reagovat a odpovědi prý byly naprosto perfektní.

„Je to kultivovaný člověk,“ shrnula do kamery koalice SPOLU jedna ze zúčastněných dam před sálem. A dodala, že v těchto volbách Petr Fiala prostě „musí zvítězit“.

Sestřih v délce 43 vteřin ale úplně nepostihl vše, co se v sále hodinu a půl dělo. Média o tom ale psala poměrně zevrubně. Hned na úvod padl dotaz, zda se Fiala nestydí přijít mezi lidi když porušil vše, co jim sliboval. Premiér ujistil, že se nestydí, protože posunul zemi kupředu.

Když začal ministerský předseda mluvit o tom, jak se zbavíme Andreje Babiše, začaly se hlasitě překřikovat diváci mezi sebou a dramaturgie pořadu pomalu rozpadat.

Moderátorka Iva Pazderková se snažila konflikty řešit přímo v publiku, ale nepříliš úspěšně. V tu chvíli také z publika zaznělo „tebe se zbavíme,“ a tento výkřik následně pronikl do novinových titulků coby výhrůžka likvidací.

Před sálem, kde byla debata promítána na obrazovce, čekalo na Petra Fialu několik desítek kritiků s výkřiky „hanba“, ale taky „vlastizrádce“.

Následující debatu, která se konala ve středu ve Zlíně, zahájil dotaz Ladislava Vrabela. Pořadatel protivládních demonstrací se přišel premiéra zeptat, proč jej bez důkazů označoval za agenta Moskvy.

„Vy přece letos kandidujete, a proto mi přijde nefér, že si neuděláte vlastní kampaň a připojujete se sem,“ snažila se jej zastavit moderátorka Iva Pazderková a z publika zaznívaly výkřiky „fuj, vyveďte ho“, které ještě zesílily, když do mikrofonu nazval Fialu zrádcem národa, který sem přivezl milion Ukrajinců.

„Nepřipadá mi seriózní, že jdete na diskuzi s občany s předsedou jiné strany a děláte si kampaň. Můžeme se setkat někde v diskuzi, ale na to byste musel mít procentní podporu, aby vás někam pozvali,“ ušklíbl se z pódia Fiala a publikum tleskalo.

Ke slovům o zradě poznamenal, že Vrabel jen ukazuje, jak by to tu vypadalo, kdyby se lidé jako on dostali k moci.

Miroslav Sládek, který s politiky ODS verbálně bojuje už od devadesátých let a nyní Vrabela doprovázel, už mikrofon do konce debaty nedostal a marně se pokoušel ptát bez něj.

Fiala mezitím kritizoval opozici, že odstraňuje jednu etickou hranici za druhou, třeba když poslankyně Schillerová sprostě útočí na ministra Stanjuru a ještě se při tom „tváří jako kultivovaná dáma“.

Nakonec Fiala jednomu z diváků vysvětlil, že politik vůbec nemusí oslovit všechny voliče. „V politice nemusíte oslovit všechny, ale podstatnou část, která vám umožní uspět ve volbách a prosadit politiku, kterou chcete,“ vyložil profesor politologie. „Z deseti lidí, co máte kolem sebe, můžete 3 až 4 škrtnout, protože nepůjdou k volbám. Ze zbylých 6 až 7 stačí přesvědčit 2 až 3 a dostanete přes 30 procent,“ uzavřel.

Trapnost, o které všichni vědí

„Chvíli se zdálo, že nejslabším článkem premiérské one-man-show bude moderátorka Iva Pazderková, protože vzhledem k jejímu intelektu se rozhodně jednalo o velké sousto. Čím dál tím víc se však ukazuje, že největší slabinou je sám premiér,“ říká k tomu pro ParlamentníListy.cz komentátorka Karolína Stonjeková.

Petr Fiala se podle ní zjevně nutí do role, jež mu očividně nesedí a poslední zbývající podporovatele vlastně nutí k témuž.

„Členové SPOLU tak musejí klást návodné dotazy alá “jak to děláte, že jste tak dobrý”, přičemž všichni jsou si vědomi té trapnosti, ale přesto v ní pokračuji,“ diví se Stonjeková.

„Je to dost podobné, jako když před sebou dva sexuálně nezkušení teenageři předstírají orgasmus, aby si nemuseli trapně přiznat, že celá ta “záležitost” ve skutečnosti nestála za nic,“ uzavřela příměrem hodnocení road show Fiala- Pazderková.

