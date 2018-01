ANO požaduje schválení převzetí Nemocnice Na Františku do správy města. Koaliční politik agituje za referendum

Původně byl tisk zařazen pouze jako informace, ale vzhledem k vývoji událostí považuje klub Hnutí ANO za nezbytné, aby Zastupitelstvo hlavního města jednoznačně deklarovalo a zároveň i schválilo svůj záměr převzít Nemocnici na Františku do vlastní správy.

„Je pro nás zcela zásadní, abychom mohli garantovat lékařskou péči v nemocnici, která je spádovým zařízením pro dvě velké městské části. Už včera jsem avizovala, že na úterním jednání Rady budu předkládat návrh, aby byly na provoz nemocnice vyčleněny nutné prostředky,“ řekla primátorka Adriana Krnáčová.

„Praha má v oblasti zdravotnictví odpovědnost vůči Pražanům, ale doposud má k dispozici pouze nástroje v rámci přednemocniční akutní péče a nikoli lůžkové péče,“ říká radní Radek Lacko.

Velmi zvláštní přístup k tématu zvolil pražský koaliční zastupitel Jan Čižinský. O něm a jeho řadě souběžných funkcí informovaly ParlamentníListy.cz například ZDE . Čižinský ve čtvrtek na svém twitteru uvedl: „Praha 1 jde ve šlépějích Prahy 7. Začalo sbírání podpisů pod referendum o záchraně Nemocnice na Františku. Zmocněncem přípravného výboru je můj bratr Pavel Čižinský. Naše rodinné zatížení na sbírání podpisů dosahuje vrcholu."

Jak ovšem sdělil jeho sociálnědemokratický kolega, je prý až s podivem, kam Čižinský zajde. „Je to koaliční zastupitel, měl by vše odpracovat na magistrátu, ne tímto populistickým a aktivistickým způsobem. Ale to už je tak, že Zelení a tato parta vždy podrazí," dodal.

autor: Barbora Richterová