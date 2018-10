ANO se v Prostějově dohodlo na koalici s PéVéčkem, ODS a ČSSD

V prostějovském zastupitelstvu získalo ANO sedm mandátů. Druhá koalice Na rovinu! disponuje šesti mandáty, třetí PéVéčko bude mít pět zastupitelů. Čtvrtá ODS má čtyři mandáty, čtyři zastupitele bude mít na pátém místě i ČSSD. Šestá je Změna pro Prostějov se třemi mandáty. Sedmou příčku obsadila KSČM se dvěma zastupiteli. Na osmém místě skončila SPD se dvěma mandáty, které má i devátá KDU-ČSL.

Koalice Na rovinu! ve čtvrtek po zveřejnění informací o chystané koalici ANO s PéVéčkem, ODS a ČSSD přišla s vlastním návrhem nové radniční vlády bez vítězného ANO, který počítal s ustavením jedenáctičlenné rady. Funkci primátora by vykonával lídr koalice Na rovinu! Aleš Matyášek. ODS a ČSSD by podle Matyáška byly svěřeny vždy dvě funkce náměstků primátora, přičemž zástupce ODS by zastával funkci 1. náměstka primátora. Další místa v radě by pak byla rozdělena tak, že tři posty by náležely koalici Na rovinu!, dva Změně pro Prostějov a jednoho člena rady by měla KDU-ČSL.

„Bohužel s překvapením sledujeme, že naděje na změnu politiky v Prostějově se rozplývají v kuloárech. Proto jsme se rozhodli přistoupit k této veřejné nabídce, aby občané věděli, kdo a co konkrétně navrhuje. Povolebnímu postupu hnutí ANO nerozumíme, a logicky tedy hnutí není součástí našeho návrhu, jestliže nejdříve jedná se starými koaličními partnery. Dveře k jednání jsou však z naší strany stále otevřené,“ řekl ve čtvrtek Matyášek.

Před čtyřmi lety komunální volby v Prostějově vyhrála ČSSD, pro kterou hlasovalo 25,51 procenta voličů (deset mandátů). Druhé hnutí ANO získalo 15,79 procenta hlasů (šest mandátů) a třetímu sdružení, PéVéčku, dalo hlas 11 procent voličů (čtyři mandáty). Čtyři zastupitele získala i KSČM a sdružení Změna pro Prostějov. Tři mandáty obsadila TOP 09 a po dvou zastupitelích měla KDU-ČSL a ODS.