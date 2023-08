Agrofert, daně, ceny potravin... Babiš nečekal a znovu udeřil Fialu

Babiš ve svém videu na sociálních sítích pronesl: „Všichni máme pocit, že je potravin dostatek a že to tak bude vždy“ – to však dle něj není pravda. „Politici na celé planetě vědí, že se musí postarat o to, aby svůj národ uživili,“ doplnil,

Expremiér přitom zmínil růst světové populace i to, že „zelení šílenci chtějí likvidovat zemědělce“ a že ubývá zemědělská půda. „Planeta není nafukovací a je důležité, aby si to uvědomili i naši politici. Od revoluce na zemědělce a potravináře kašlali. Umožnili prodávat půdu cizincům, což Maďarsko, Polsko a Francie de facto nedovolují,“ pokračoval.

Jmenoval, že sice vyvážíme řepku či obilí, ale dovážíme vepřové i kuřecí maso či jogurty a máslo. Zmínil také většinové zastoupení v importu u ovoce či zeleniny, což je dle Babiše „výsledek působení tradičních demokratických stran, které to tady od revoluce vlastně řídí“.

„Ti, kteří patří k největším podnikům tohoto typu v České republice – a do jisté míry mi připadá i nevkusné, když majitel takovýchto firem vyčítá vládě, že nic nedělá s cenami potravin – on by mohl jediným rozhodnutím ve svých koncernech dosáhnout toho, že lidé budou mít potraviny levnější,“ vyjádřil se Fiala na agrosalonu a na dotaz ČTK potvrdil, že myslí Andreje Babiše.

„Ceny potravin rozhodují řetězce. Je to nesmysl (slova Fialy o Babišově vlivu na ceny). Pan premiér by se měl těšit z toho, že pokud firmy Agrofertu měly asi dobrý výsledek, tak odvedou obrovské daně, které teď firmám (Fiala) navýšil. Předminulý rok to bylo pět miliard, teď to bude ještě víc. A z toho oni žijou, v té vládě, která nedělá pro lidi, a pro podnikatele vůbec nic,“ reagoval na slova premiéra Babiš.