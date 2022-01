Akademik Šebo tuší ostrou vlnu omikron. Profičí během měsíce

reklama

v rozhovoru pro Novinky.cz poukázal, že není jasné, kolik lidí si u nás prošlo covidem-19 bez toho, aby se dostali do oficiálních statistik – odhaduje, že onemocnění prodělal až dvojnásobek oficiálních 2,5 milionu lidí.



Pokud se ovšem zbytek lidí s koronavirem zatím nesetkal, pak hrozí, že se nyní nakazí i přes plné očkování. „Někteří si toho, že se nakazili, vůbec nevšimli nebo nešli na testy. To by znamenalo, že máme nějakých zhruba pět milionů lidí, kteří se s tím virem ještě nesetkali. Velká část z nich je očkovaná, ale virus se natolik změnil, že je schopen infikovat i je,“ upozorňuje Šebo.



Omikron se dle mikrobiologa rychle šíří bez ohledu na očkování, jelikož vakcína nevyvolává slizniční imunitu. „Lidé jsou chránění proti těžkému průběhu onemocnění, ale mohou se nakazit a dostat nějakou lehčí virózu,“ shrnuje.

Fotogalerie: - Koronavirová siesta

Vlna omikronu by se podle něj mohla prudce šířit již v polovině ledna a v půlce února zase poklesnout. „Omikron by se měl populací prohnat rychle, a pokud nebude lockdown, tak to bude ostrá vlna,“ komentuje s tím, že důležitá bude zátěž v nemocnicích.



Vývoj pandemie očekává postupně slábnoucí. „Dopadne to asi podobně jako u předchozích beta koronavirů, které nám dnes způsobují jen obyčejné nachlazení nebo rýmu. Akorát to nějakou dobu trvá,“ predikuje Šebo.



Odhaduje též, že „když si projdeme touto vlnou, tak pak už bychom snad měli být poměrně odolní proti novým variantám a přeočkování každý rok by nemělo být nutné“. Na zodpovězení otázky ohledně přeočkování však prý zatím chybí přesná data.

