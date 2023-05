Akce v celé ČR. Už jednám. Rajchl přeskočil Středulu a jde dál

reklama

„Čekat na to, že zavelí elity – které jsou v podstatě navzájem propojené, a ty vazby tam jsou velmi zřejmé, jasné a úzké – to je naprosto liché,“ doplnil.



Vládní konsolidační balíček dle Rajchla není nikterak úsporný a bude „utlumovat ekonomiku“. „Obsluha dluhu bude růst a blížíme se k hranici, kdy už z toho nebude návratu a budeme neodvratně směřovat ke státnímu bankrotu,“ vyjádřil se na to a odmítl tak tvrzení aktuálních vládních stran, ale i předsedy nejsilnější opozičního hnutí ANO Andreje Babiše, jenž odmítá slova některých vládních politiků, že by měly české veřejné finance „v rozvratu“. Podle něj je na tom Česko ještě „velice dobře“ a aktuálně jsme ekonomicky stejně důvěryhodní jako Francie.



Rajchl však oproti vládním i opozičním lídrům varuje, že se obsluha státního dluhu značně prodraží a „brzy se dostaneme do takových částek, že už to státní rozpočet nebude zvládat“.

„Jakákoliv vláda přijde po této, bude muset dluhy splácet dluhy, které ta současná naseká. Právě proto je nezbytné tuto vládu co nejdříve dostat ze Strakovy akademie. Mnoho lidí dnes říká, že ještě není tak špatně a že se jich to netýká, ale to jsou lidé, kteří si nevidí ani na špičku nosu. To jsou lidé, kteří netuší, co nás čeká v příštích letech a vůbec nerozumí ekonomickým cyklům, které nelze zastavit a přenastavit během jednoho roku,“ pronesl Rajchl. „Tahle vláda, to je zoufalost sama,“ dodal.



Kritizoval, že se kabinet v těchto časech také snaží modernizovat českou obranu „předraženou“ a „nesmyslnou“ vojenskou technikou, která je nám dle politika „naprosto k ničemu“. „Jdeme si kupovat obrněná švédská vozidla CV90, tanky Leopard z Německa, F-35 z Ameriky – a my si to jdeme kupovat navíc tak hloupě, že třeba u těch CV90 vláda souhlasila, aby smlouva obsahovala inflační doložku,“ upozornil Rajchl, dle něhož tak lze očekává, že se kontrakt „prodraží“ o minimálně 12 miliard. Spíše však dle něj půjde o 20 až 25 miliard.



„A co se týče těch slavných F-35, tak my začneme za ty stroje platit už v roce 2025 a první letadlo máme dostat 2030. To je leasing naruby! Když si berete leasing, tak dostanete auto a pak ho splácíte, ale my budeme splácet a možná něco dostaneme,“ vadí mu také, jak vláda premiéra Petra Fialy (ODS) plánuje nákup nejmodernějších bojovných letounů.



Zmínil též domněnku, že stroje nebude používat jen česká armáda, ale také Američané. „Zdá se nám, že se ta technika nekupuje pro českou armádu, ale pro americké vojáky, kteří tady budou na našem území sloužit. Zaplatíme za něco, co oni budou používat,“ myslí si Rajchl. Přítomnost amerických vojáků by dle měli schválit čeští občané v referendu.

Komentoval též zprávu, upozorňující, že ukrajinské státní firmy, specializované na mezinárodní zbrojní zakázky, dostaly v minulém ruce miliardy hřiven na základě smluv od tamního ministerstva obrany o dodání zbraní, ale zbraně nedodaly a část získaných peněz vyvedly do zahraničí. Ukrajinské úřady na dané firmy podaly žaloby a požadují vrácení peněz.



Zatím se soudu podařilo pouze ve dvou případech vydat rozsudek, který nařizoval firmám vrátit peníze do státní kasy. V případě společnosti Ukrspetsexport to bylo 293,4 milionu hřiven a v případě společnosti Spetstechnoexport 121,97 milionu hřiven.



Mnoho žalob bylo původně soudem vráceno kvůli chybám v dokumentech. A v několika případech, zatímco ministerstvo obrany Ukrajiny tyto chyby opravovalo, firmy finanční prostředky vrátily; poté byl případ u soudu uzavřen. K takovému „smírnému“ řešení však došlo pouze čtyřikrát, přičemž největší částka činila 1,7 milionu hřiven.

„Je to jeden obří tunel a my na to přispíváme. Posílejte dál peníze, oni si to převedou do těch daňových rájů a budou se za to mít dobře. Čekat, že v tak zkorumpované zemi se ty peníze dostanou na místo určení? Tipoval bych, že to bude méně než polovina. A to jsem ještě velký optimista,“ zaznělo z úst šéfa strany PRO.

Rajchl míní, že bychom napadené zemi neměli pomáhat dodávkami zbraní na její obranu, jelikož v ní dochází ke „kšeftování“ také s nimi. „Bojím se toho, že v momentě až ta válka skončí, tak místo toho, aby ty zbraně byly vráceny nebo uskladněny, budou zase předprodány různým kriminálním živlům v Evropě. Vrátí se nám to jako bumerang,“ varoval.



Nespokojenost s Fialovým kabinetem chce Rajchl v příštím týdnu řešit s odbory v jednotlivých českých krajích. „Pochopili jsme, že čekat na pana Středulu je nesmysl. Z celostátní úrovně odbory žádný pokyn nedostanou. Středula s vyhlášením stávkové pohotovosti pouze plácnul do vody, aby udělal nějakou malou vlnku. Ale to je tak všechno. On to prostě neudělá, protože jemu jde o jeho kariéru, o jeho plat. On nikdy nic neriskoval a nebude riskovat ani dál,“ vylíčil, proč nehodlá vše koordinovat s vedením odborů.



Výsledkem rozhovorů s odboráři dle Rajchla má být celorepubliková akce, která by ukázala, že Fialův kabinet nemá důvěru většiny občanů a „že tahle vláda musí odstoupit“. „K tomu, abychom to dokázali, nebude stačit jenom jedna demonstrace. Chceme se bavit se zemědělci, s dopravci, s odbory – aby vznikla akce, která bude po celé České republice a která ukáže, kolik je tady lidí nespokojených se českou vládou,“ pokračoval v prezentaci „celorepublikové nátlakové akce“, která by vedle demonstrací mohla podle Rajchla zahrnovat i stávkování či blokaci českých měst zemědělci traktory.

„Komentáře: ‚Já tam nepůjdu, protože i kdyby nás tam bylo půl milionu, tak se nic nestane,‘ to je ta hlavní příčina, proč se nic nestane… Pak tedy nekritizujte a tleskejte Fialovi a Rakušanovi, jak to tu dělaj báječně a nechte to být,“ vyčinil pak Rajchl části svých příznivců, že se nechtějí zapojovat do protestních akcí, protože je považují za zbytečné. „Kdo se z jakéhokoli důvodu nepřipojí, pomáhá a přispívá tomu, aby Petr Fiala vládl dál,“ zaznělo. Podle lídra PRO mají lidé „nesmyslné důvody“ své neúčasti v protestech.



Upozornil též, že by demonstranti měli zanechat jakýchkoli projevů násilí. „Jestli máte nápady jako ‚musíme na ně vzít klacky‘, tak to odmítám. Násilím se ještě nikdy nic pozitivního nevyřešilo. Je to absolutní nesmysl. Jenom stačí, když nás tam bude dost,“ uzavřel předseda strany PRO Jindřich Rajchl.

