Akcionáři zvýší pardubickému letišti základní kapitál

EBA dokončila terminál na přelomu let 2017 a 2018. Stál 266 milionů korun. Po překonání hospodářské krize spojené s rušením letů do Ruska začalo letiště opět vykazovat slibná čísla v počtu přepravených cestujících, loni odbavilo 147.000 cestujících, letos jejich počty ale klesnou zhruba na 90.000.

„Vzhledem ke zrušení některých letů či k nedávnému výpadku ruských dopravců je potřeba letiště podpořit a umožnit mu další rozvoj. Věřím, že se nám spolu s Pardubickým krajem jako druhým akcionářem podaří tyto dopady zmírnit,“ řekl primátor Martin Charvát (ANO).

Irský Ryanair zrušil lety do Londýna od července do října. Letiště příliš nepočítá s tím, že by se linka na zimní sezonu obnovila, proto jedná o jejím provozování s jinými leteckými společnostmi. Společnost SmartWings zase zastavila přepravu kvůli odstavení letounů Boeing 737 MAX. Letiště našlo náhradní dopravce, které zajistí lety do Bulharska a Turecka. Do řeckých destinací Rhodos a Heraklion se z pardubického letiště letos létat nebude.

„Pro nás bylo v rámci jednání od počátku nezbytné, aby se město finančně přihlásilo ke stavbě terminálu a pomohlo EBA v rámci směnečného úvěru, za který město ručí. Po několika jednáních s městem jsme odsouhlasili, že pro základní kapitál uvolníme dle vlastnických poměrů částku 11,9 milionu korun, což již schválila krajská rada,“ řekl hejtman Martin Netolický (ČSSD).