Ale ale. Kde vzal Janek Kroupa zápisky Faltýnka? Ukázáno jedním směrem

reklama

„Nepodvádějte své ženy, jednou vám to mohou vrátit. I s úrokama. Nedávno se o tom přesvědčil Roman Janoušek, nyní Jaroslav Faltýnek,“ poznamenal Michal Půr.

Nepodvádějte své ženy, jednou vám to mohou vrátit. I s úrokama. Nedávno se o tom přesvědčil Roman Janoušek, nyní Jaroslav Faltýnek.https://t.co/FwlICKYRFd

— Michal Pur (@michalpur) April 6, 2021

„Tak odtud vítr vane,“ reaguje pak jedna z diskutérek. „Tenhle vítr je zdaleka nejsilnější...“ odvětil Půr. „Tak dávalo by to smysl,“ poznamenal další. „Je to jistota,“ dodal Půr. „A to je ta paní z balkonu?“ ptá se další muž. „Tohle je ještě před paní z balkonu,“ odvětil Půr.

Paní z balkonu měl pisatel na mysli zřejmě blondýnku, která byla zachycena s Jaroslavem Faltýnkem před dvěma lety na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech, kde ji Faltýnek objímal a v nelichotivé pozici za ní poklimbával. Šlo o jeho o patnáct let mladší přítelkyni Martinu. „Potkal jsem přítelkyni Martinu a jsem zamilovaný,“ tvrdí Faltýnek na svých webových stránkách a setkání s přítelkyní datuje do roku 2017.

Předtím však byl Faltýnek ženatý. Od roku 1982 do roku 2003, kdy se rozvedl. On sám o vztazích se svou bývalou ženou tvrdí, že jsou korektní.

Server Seznam Zprávy získal záznamy šéfa poslanců ANO Jaroslava Faltýnka z jeho vlastního diáře. Co všechno novináři o Faltýnkovi zjistili? Zjistili, co Faltýnek vlastní a jak se to snaží zakrýt, aby to vypadalo, že jeho majetek drží někdo jiný. Vedle toho se podle diáře Faltýnek snažil, aby dotace pro sport připadly těm správným lidem. Sám Faltýnek se brání, že si občas píše „nesmysly“.

Jaroslav Faltýnek zjistil, že kvůli své nepozornosti či možná kvůli nepořádnosti, přišel o zápisky ze svého diáře. Po dotazech novinářů jejich pravost nepopíral, ale zpochybňoval jejich hodnověrnost.

„Jako osoba politicky činná jsem v kontaktu s řadou lidí, kteří za mnou přicházejí s různými typy sdělení a jejichž důvěryhodnost je značně kolísavá. Pokud si některá z těchto sdělení heslovitě poznamenám, nelze z toho vyvodit, že jde o zachycení reálného stavu, natož pravdivého obrazu o skutečnosti,“ prohlásil šéf poslaneckého klubu hnutí ANO.

Jde o ručně nebo na stroji psané poznámky např. o tom, které akcie drží.

„SRO – vlastní AKCIE 33 procent. Kmenové listy (akcie na doručitele),“ zní jedna z poznámek. K té si Faltýnek připsal ještě drobnost. „Skutečný vlastník – Já.“

Další informace naleznete zde

Posléze se rozepisoval o tom, jak jednou získat kontrolu nad firmou, ať už viditelně, nebo skrytě.

Vedle toho si Faltýnek psal poznámky, kde je třeba pohlídat nějakou dotaci. Zmínil např. dotaci pro Miroslava Černoška, jednoho z předních aktérů na poli sportovních dotací. „Pohlídej mi dotaci,“ stojí na papíru A4, který si Faltýnek přinesl od zmíněného Černoška. Šlo o dotaci 30 milionů korun, o které mají podle zákona rozhodovat úřady podle předem daných pravidel, bez ohledu na přání politiků.

„Jaroslav Faltýnek funguje tak, že spolupracuje s řadou blízkých lidí, se kterými se potom jednou za čas srovná, vždy se snažil pomáhat svým kamarádům. Šlo mu jen o byznys,“ popsal jeden ze zdrojů serveru k Faltýnkovým poznámkám.

Ing. Jaroslav Faltýnek ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Podnikatel Martin H., který se chtěl účastnit zakázky na makléřské služby, se dozvěděl, že se zakázky rozdělují podle politického klíče. Proto nakonec žádost o vstup do výběrového řízení nepodal, protože co neprojde přes Faltýnka, to ani nemá cenu zkoušet. Tak to popsal pan Martin. Faltýnek to důrazně odmítl.

„Žádná taková věta ode mě nikdy nezazněla a ani zaznít nemohla. Pokud to tvrdí pan H., pak to bude nejspíš tím, že jsem mu naopak nevyšel vstříc, protože jsem ani nemohl. Občas za mnou chodí lidé i s prosbou o pomoc v tématech, která jsou mimo mé kompetence, ale já je buď odkážu na kompetentní lidi, nebo jim rovnou řeknu, že to nelze. To bude i tento případ,“ řekl Jaroslav Faltýnek redakci.

A co na Faltýnkovy zápisky říká šéf hnutí ANO a premiér Andrej Babiš (ANO)?

„Já samozřejmě o tom nevím. Není to správně, ale je potřeba s ním o tom mluvit, já to slyším poprvé,“ pravil šéf hnutí ANO.

Psali jsme: Romové: Covid nás má vyhladit. Je to účel Písek: Zápisy do 1. tříd základních škol budou i letos bez přítomnosti dětí Fiala (ODS): Je čas to změnit, vím jak Czernin (TOP 09): I smrt lze překonat. Chce to lásku, soucit a odvahu

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.