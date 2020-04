Almužny pro sportovce? Olympijský medailista se v ČT rozesmál. A Babišův představitel...

reklama

Od pondělí jsou znovu povolené venkovní tréninkové aktivity profesionálních sportovců. Přípravu tak mohli obnovit třeba fotbalisti, byť jenom omezeně a za zpřísněných hygienických pravidel. Krytá sportoviště budou smět otevřít nejdřív v červnu. Jejich ztráty rychle narůstají. Problémy mají skoro všechny organizace. Ministr školství slibuje pomoc z dotačního programu Můj klub.

Největší rozruch vyvolalo podle moderátora Jakuba Železného prohlášení vicepremiérky a ministryně financí Aleny Schillerové o tom, že by třeba profesionální fotbalisté neměli žádat o podporu jako jiné osoby samostatně výdělečně činné, tedy OSVČ. Hnilička však o této věci s Schillerovou nemluvil.

"Neměl jsem tu možnost s ní o tom mluvit. My strávíme veškerou naši energii každý den komunikací se sportovními organizacemi. A já osobně se snažím komunikovat i s členy Národní rady pro sport, protože řešíme, řešíme opatření tak, abysme pomohli klubům," sdělil Hnilička.

Sám Pollert podle svých slov nikdy o podporu nežádal. Otázka jej doslova rozesmála. "A musel jsem se něčím normálním živit, tak jsem studoval a pak jsem pracoval, takže já tomu nějak moc nerozumím," uvedl Pollert, který je v současné době lékařem v Motole. "Myslím, že to snad je zbytečné, že by žádali o nějakou podporu. Navíc teď stejně nejsou žádné závody ani turnaje, tak můžou tak nějak trénovat kolem svýho baráku, a to myslím, že stačí i bez podpory nebo aspoň si to myslím," uvedl jasně.

Hnilička se následně vyjádřil k tomu, zda bude stačit, pokud na program Můj klub jde miliarda a 400 milionů korun. "Stávající program Můj klub je v gesci ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, a to opravdu má plné ruce práce nejenom se školstvím, ale i s vyplácením tohoto programu. Snaží se, mám informace z ministerstva školství, že se snaží vyplácet tyto dotace, co nejrychleji, což je pozitivní, ale nemyslím si, že by to mělo stačit. Máme informace, jak od České unie sportu, tak od Sokola, Orla a jiných sportovních organizacích právě k uzavření těch sportovišť, a proto chystáme balíček, pracovně ho můžeme nazývat Covid sport, kterým bychom podpořili především provozy sportovišť, které byly uzavřené," uvedl Hnilička.

"Já jsem založil lyžařský klub Lajdáček a tam si ty peníze sháníme sami. Je fakt, že využíváme i dotaci Můj klub. A pak mý děti jsou členy USK Praha, jezdí na kanále v Troji a teď momentálně, jak je zavřená loděnice, tak se sice na Vltavě může jezdit, takže tam je vozím sám, takže myslím, že to je spíš o tom srdci a o tom vlastním nasazení. Tam chodíme každý den, ale máme loď třeba na střeše a převlíkáme se u auta, tam nás to nějak moc nestojí," sdělil svůj pohled Pollert.

"Jsme situaci, v které jsme nikdy nebyli, ale já si myslím, že ta podpora sportu, potažmo podpora rodin, aby mohly jejich děti sportovat a nejenom jejich děti, ale oni sami, bude o to důležitější v době pokoronavirové, řekněme, a to je něco, co my se snažíme prosazovat a vysvětlovat a samozřejmě komunikovat i s vládou, že ta podpora sportu se nesmí snížit, neměla by se snižovat ani na krajích, ani na obcích a bude velmi důležitá pro naše obyvatelstvo, abysme byli fit, abysme se hýbali a, bude důležité právě proto udržet i sportoviště v dobré kondici a vůbec ten organizovaný sport tak, aby fungoval možná ještě lépe, než fungoval doposud," míní Hnilička.

"Stát by měl pečovat o zdraví lidu, to mám pocit, že je i v ústavě. Víme, že to je jeden z hlavních ukazatelů i toho, jak se vypořádat s právě například s touto virovou epidemií, která vlastně postihuje především lidi, který s sebou mají nějaké rizikové faktory, jako je třeba nadváha, nesportují a další třeba i nějaké onemocnění, takže ten sport si myslím, že je strašně důležitý, a pokud teda bychom měli udělat nějakou smysluplnou prevenci, tak je to právě podpora sportu, nejenom teda sportu, protože se říká, ve zdravém těle zdravý duch, takže taky podpora kultury samozřejmě, divadla, výstavy, no a než pak to teda záplatovat nějakýma drahejma rouškama," míní Pollert, který zároveň zdůraznil, že považuje za rizikovější to, že se lidé scházejí v Hornbachu nebo v supermarketech než při sportování.

