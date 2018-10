Američané jezdí varovat Babiše, ať nedává Rusku zakázku na Temelín a Dukovany, píše Jakub Janda. Jde prý o všechno

Podle Ředitele Evropských hodnot Jakuba Jandy dnes probíhá zásadní souboj mezi prezidentem Zemanem a premiérem Babišem. Jde o zakázku na dostavbu jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech a Zeman prý lobbuje za ruskou společnost. Za Babišem prý jezdí všichni možní lidé z USA a varují jej, aby to nepřipustil. V Jandově líčení to premiér řeší tím, že vyčkává, zatímco prezidentu Zemanovi „tiká čas“.

Téma dostavby jaderných elektráren v Temelíně a Dukovanech a děs, pokud by tyto technologické zakázky dostali Rusové, provází texty Jakuba Jandy už delší čas.

Již delší čas varuje před tím, že prezident Zeman lobbuje právě za prosazení Rusů na dostavbu jaderných elektráren. Nedávno také vážně tvrdil, že prosazení zakázky na Dukovany bylo hlavním (a utajovaným) účelem nedávné návštěvy předsedy Sněmovny Radka Vondráčka v Moskvě.

Nyní sepsal zevrubnější pojednání, ve kterém otázku dostavby jaderných elektráren prezentoval jako „mocenský souboj“. A hned čtenářům objasnil, jaké jsou v tom mocenském souboji pozice.

Nejpodstatnější je podle něj role Ruské federace, která má podle Jandy tyto záměry: „Snaží se podvázat si Česko geopolitickým vlivem, prakticky nakoupit české politiky skrze mega zakázku na českou jadernou elektrárnu, z které se drobné (miliardy) použijí na úplatky.“

Jako převodová páka ruských zájmů slouží zejména Kancelář prezidenta republiky.

Odlišnou pozici má vláda, kterou podle Jandy prezident politicky vydírá. A co hradní vyděrači vymáhají? „Zakázku na stavbu jaderných bloků za cca 150–200 miliard musí přiklepnout Rusům, jinak ztratí Zemanovu podporu a hrozí mu, že mu skrze komunisty a některé sociální demokraty rozbije vládu.“

Společnost ČEZ to vidí ekonomicky, takže je jí podle Jandy jasné, že se jí přidělení zakázky Rusům nevyplatí, pokud se to celé nezatáhne z peněz daňových poplatníků, což by se zase nelíbilo jim. Navíc když by pak stát musel ještě dotovat cenu elektřiny.

Klíčovou roli hraje podle Jandy premiér Andrej Babiš. „Premiér Babiš se snaží celou tuto hru zdržovat, protože ví, že je to celé jen hra Rusů (tedy Hradu), jak získat obrovskou zakázku a možnosti ve velkém naše politiky uplácet po desetiletí.“ Zatímco Babiš zdržuje, Rusové tlačí na rychlé rozhodnutí, protože obě strany si prý uvědomují, že „Zemanovi tiká čas“.

„O to celé se teď hraje. Proto byl teď v Praze americký ministr obrany a za dva týdny přijede americký ministr energetiky, aby premiérovi sdělil, že pokud dá české jádro Rusům napřímo bez tendru, bude to obrovské geopolitcké rozhodnutí s důsledky na generace.“

Psali jsme: Jakub Janda se bavil nad fotkou Miloše Zemana. A přišla nechutná reakce Jakub Janda: Teď se Číňané zaměří na ODS. Jakl, Konvička a spol. budou brečet a pak zmizí. Je třeba zachránit ČSSD Zeman s Nejedlým se nás bojí, pyšní se Jakub Janda. Jednou se prý děti budou učit o prezidentovi, který sloužil nepřátelské diktatuře VIDEO A zas byla legrace: Zeman si znovu udělal srandu z Jakuba Jandy. A nejen z něho

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: jav