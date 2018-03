Americký novinář Best si v souvislosti s vraždou Kuciaka vzpomněl na případ starý 11 let. Tehdy se říkalo...

Na konci roku 2007 byl zabit řidič luxusního vozu bentley. Protože šlo o vraždu řidiče někdejšího ředitele společnosti Sazka Aleše Hušáka, dlouho se spekulovalo o tom, proč byl jeho řidič zastřelen. Nešlo snad o vzkaz určený především samotnému Hušákovi? Podobných spekulací se tehdy vyrojila řada. S jednou tehdy přišel i Best.

„Každý, kdo jezdí po Praze luxusním autem, by se teď měl třást ve svém ručně šitém koženém sedadle, protože podle policie vypadá nedávná vražda řidiče bentley jako ‚náhodné loupežné přepadení‘. Pokud máme věřit policii, běžní zloději teď tedy své oběti zabíjejí čtyřmi ranami do hlavy a hrudníku z bezprostřední blízkosti. Je to zhruba stejně věrohodné jako tvrzení, že se pražský policejní náměstek v roce 2005 devětadvacetkrát bodl a pak se oběsil,“ napsal tehdy.

Policie by podle jeho názoru vypadala důvěryhodněji, kdyby připustila, že vražda Hušákova řidiče mohla být vzkazem pro Hušáka. Jenže, kdyby to tehdy policie připustila, prý by se otevřela Pandořina skřínka, kterou by bylo možné popsat souslovím „Sazka Aréna“.

Americký novinář si na tento případ vzpomněl, když poslouchal, jak slovenský prezident Andrej Kiska mluvil o vraždě Jána Kuciaka. Také slovenský prezident poznamenal, že motiv může být takřka jakýkoliv, ale tak jako tak tato vražda odráží všeobecnou slovenskou realitu.

„Aj keby sa ukázal byť motív vraždy dvoch mladých ľudí akýkoľvek, aj keby bol hoci aj nejaký náhodný, veľké množstvo ľudí je presvedčených, že táto tragédia v mnohom odráža všeobecnú slovenskú realitu,“ ocitoval Best Kisku přesně.

Média přinesla v roce 2007 informaci, že řidič Aleše Hušáka byl zavražděn jen náhodou. Údajně se stal obětí krvavého vyřizování účtů mezi rusky hovořícími mafiány.

autor: mp