Amerika a Čína. Partnerství, které se zvrtlo. Profesor Krejčí představuje příběh zrodu asijské supervelmoci

V texaském Houstonu včera započaté mistrovství světa ve stolním tenisu 2021 World Table Tennis Championships ukazuje světu stále, že Čína je jen jedna. Taiwan soutěží jako "Chinese Taipei Table Tenis Association", Hongkong jako "Hong Kong Table Tennis Association Limited". Nám i Američanům slouží jako příležitost k připomenutí 50. výročí pingpongové diplomacie – zlomové události v americko-čínských vztazích, k níž došlo před půl stoletím. Tehdy, v roce 1971, navštívili čínští sportovci USA a prolomili tak dlouhé odmítání nové Číny oficiálním Washingtonem. Následovala tajná návštěva Henryho Kissingera v Pekingu a historická cesta prezidenta USA Richarda Nixona do Říše středu. Tehdejší situaci přibližuje úryvek z nové knihy profesora Oskara Krejčího Geopolitika Číny.

Šanghajské komuniké je pozoruhodné z řady důvodů. Je příznačné, že k jednání a podpisu daného komuniké došlo v době vnitrostátních turbulencí v Číně v důsledku VPKR (takzvané Velké proletářské kulturní revoluce – poznámka redakce) a kdy se Washington dostal do pasti v Indočíně. Neobvyklá je i forma dokumentu. Má věcný charakter bez emocí, který je spojen s vyjádřením shodných a také rozdílných stanovisek. Obě strany v komuniké zopakovaly svá stanoviska jak vůči válce v Indočíně, tak k situaci na Korejském poloostrově i k politice Japonska. Komuniké uvádí, že „mezi Čínou a Spojenými státy existují zásadní rozdíly v jejich sociálních systémech a zahraniční politice“, ale zároveň se oba státy shodly, že by vzájemné vztahy měly být založeny na principech, které odpovídají v 23. kapitole uvedeným pěti zásadám mírového soužití. Protože největším problémem při přípravě těchto jednání byla otázka Taiwanu, je této problematice věnovaná v komuniké mimořádná pozornost. Obě strany se shodly, že existuje pouze jedna Čína, tuto otázku by měli řešit sami Číňané a že jednotky Spojených států se z Taiwanu stáhnou – jak o tom hovoří 29. kapitola. Jako ukázka originality Šanghajského komuniké mohou posloužit pasáže, jejichž výběr kladl důraz na postoje Pekingu.

Společného komuniké Spojených států amerických a Čínské lidové republiky

28. února 1972

„… Čínská strana uvedla: Kdekoli je útlak, tam je odpor. Země chtějí nezávislost, národy chtějí osvobození a lid chce revoluci – to se stalo nezvratnou tendencí dějin… Čína nikdy nebude supervelmocí a staví se proti hegemonii a mocenské politice jakéhokoli druhu. Čínská strana uvedla, že rozhodně podporuje boj všech utlačovaných lidí a národů za svobodu a osvobození a že lidé všech zemí mají právo zvolit si své sociální systémy podle svého vlastního přání a právo chránit nezávislost, svrchovanost a územní celistvost svých zemí a postavit se zahraniční agresi, vměšování, dozoru a podvratným aktivitám. Všechny zahraniční jednotky by měly být staženy do vlastních zemí. S vědomím těchto zásad mezinárodních vztahů (mírového soužití) obě strany uvedly, že: pokrok směrem k normalizaci vztahů mezi Čínou a Spojenými státy je v zájmu všech zemí;

obě strany si přejí snížit nebezpečí mezinárodního vojenského konfliktu;

žádná (strana) by neměla usilovat o hegemonii v asijsko-tichomořském regionu a každá by měla čelit snahám jakékoli jiné země nebo skupiny zemí o utvoření takové hegemonie;

žádná nechce jednat jménem žádné třetí strany nebo uzavřít dohody či ujednání s jinou stranou zaměřenou proti jiným státům. Obě strany jsou toho názoru, že by bylo proti zájmům obyvatel světa, aby se jakákoli velká země spolčila s jinou zemí proti jiným zemím, nebo aby si velké země rozdělily svět na sféry vlivu.“

Šanghajské komuniké bylo první ze tří dokumentů podobného typu, které provázely a spoluformovaly postupnou normalizaci styků mezi Čínou a Spojenými státy. Druhé komuniké z 1. ledna 1979 oficiálně oznamovalo navázání diplomatických vztahů mezi Čínskou lidovou republikou a Spojenými státy americkými na principech obsažených v Šanghajském komuniké – tedy včetně uznání zásady jedné Číny, respektování, že Taiwan je součástí Číny. Zároveň vláda USA oznámila, že bude nadále udržovat neoficiální kulturní a hospodářské styky s lidmi na Taiwanu, ale přeruší diplomatické styky doposud udržované s Čínskou republikou. Spojené státy přitom uznaly, že vláda Čínské lidové republiky je jedinou zákonnou vládou Číny.

Třetí komuniké je ze 17. srpna 1982 a znovu stvrzuje přání obou vlád dále posílit hospodářské, kulturní, vzdělávací, vědecké a technologické vazby. Obě strany rovněž znovu potvrdily prohlášení o otázce Taiwanu z předchozího komuniké. Nový dokument ovšem obsahuje tezi, že „otázka prodeje zbraní z USA Taiwanu nebyla vyřešena v průběhu jednání mezi oběma zeměmi o navázání diplomatických vztahů“, ale Spojené státy zároveň oznámily svůj záměr postupně snižovat prodej zbraní Taiwanu až „ke konečnému řešení“. Tehdejší vláda Ronalda Reagana ale tento postoj rozmělnila přihlášením se k takzvaným Šesti ujištěním, které původně navrhla kuomintangská správa Taiwanu, jak o tom hovoří 29. kapitola.

Nixon a Taiwan

Henry Kissinger ve svých pamětech uvádí, že otázka Taiwanu byla hlavním bodem všech jednání předcházejících prezidentově cestě do Číny. Také hlavním úkolem Nixonovy cesty a Šanghajského komuniké bylo podle tohoto autora „odložit otázku Taiwanu do budoucnosti, aby obě země mohly překlenout propast, která je oddělovala dvacet let, a aby sledovaly paralelní politiku v těch oblastech, v nichž se jejich zájmy shodovaly“. Šanghajské komuniké ovšem obsahuje i zakódovaný přislib, že Spojené státy stáhnou své vojáky z Taiwanu po skončení války ve Vietnamu. Za formulaci „všichni Číňané na obou stranách Taiwanského průlivu…“ si ale Kissinger vysloužil v USA kritiku od antikomunistické lobby. Pasáže Šanghajského komuniké týkající se Taiwanu jsou inspirativní i dnes:

Výňatek ze

Společného komuniké Spojených států amerických a Čínské lidové republiky

28. února 1972

„Obě strany přezkoumaly dlouhotrvající vážné spory mezi Čínou a Spojenými státy. Čínská strana znovu potvrdila svůj postoj: otázka Taiwanu je klíčovou otázkou, která brání normalizaci vztahů mezi Čínou a Spojenými státy; vláda Čínské lidové republiky je jedinou zákonnou vládou Číny; Taiwan je provincie Číny, která se již dlouho vrací do vlasti; osvobození Taiwanu je vnitřní záležitostí Číny, do níž žádná jiná země nemá právo zasahovat; všechny americké síly a vojenská zařízení musí být staženy z Taiwanu… Americká strana prohlásila: Spojené státy uznávají, že všichni Číňané na obou stranách Taiwanského průlivu tvrdí, že existuje pouze jedna Čína a že Taiwan je součástí Číny. Vláda Spojených států nezpochybňuje tento postoj. Znovu potvrzuje svůj zájem na mírovém urovnání taiwanské otázky samotnými Číňany. S touto vyhlídkou potvrzuje konečný cíl stažení všech amerických sil a vojenských zařízení z Taiwanu. Mezitím postupně sníží své síly a vojenská zařízení na Taiwanu, protože napětí v oblasti se snižuje.“ Jak připomíná 23. kapitola, v roce 1971, ještě před Nixonovou cestou do Číny, byla přijata rezoluce Valného shromáždění, na jejímž základě křeslo v OSN, včetně místa stálého člena Rady bezpečnosti, převzala Čínská lidová republika. Protože politika jedné Číny vylučuje diplomatické zastoupení Číny i Taiwanu, skončilo zároveň zastoupení Čankajškovy reprezentace. Totéž platilo pro bilaterální vztahy. Nakonec i Spojené státy v roce 1979 uznaly Čínskou lidovou republiku – a přerušily oficiální diplomatické styky s Taiwanem. (Věrnost politice jedné Číny potvrdil i současný prezident USA Joe Biden při nedávném video-summitu se svým čínským protějškem Si Ťin-pchingem. Washingtonské balancování Americké vměšování do vztahů Pekingu s Taiwanem pokračovalo i po navázání diplomatických styků s Čínskou lidovou republikou. V třetím společném komuniké z jednání ČLR a USA ze srpna 1982, o kterém mluví 25. kapitola, se v bodě (6) uvádí, že „vláda Spojených států prohlašuje, že se nesnaží provádět dlouhodobou politiku prodeje zbraní na Taiwan“. Zároveň se zavazuje, že tento prodej zbraní „nepřekročí ani kvalitativní, ani kvantitativní úroveň dodávek poskytovaných v posledních letech od navázání diplomatických vztahů mezi USA a Čínou“. Vláda USA prohlašuje, že „má v úmyslu postupně omezit prodej zbraní Taiwanu, což povede po určité době ke konečnému řešení“. Jenže vše už před tímto třetím komuniké rozmělnil Kongres USA. Navázáním diplomatických styků s ČLR přestala platit Smlouva o vzájemné obraně v roce 1979. Tu ale ihned nahradil Kongresem v dubnu 1979 přijatý Zákon o vztahu k Taiwanu. Vymezil úroveň vztahů USA s Taiwanem a navíc obsahuje závazky USA týkající se obrany tohoto ostrova. Učinil to tak, že výsledkem je strategická neurčitost umožňující různý výklad. Jisté je, že se i v tomto zákonu přestal užívat název „Čínská republika“ a na oficiální úrovni zavedl formulaci „vládní orgány na Taiwanu“. Při definování politiky USA v západním Pacifiku Zákon o vztahu k Taiwanu uvádí, že rozhodnutí navázat diplomatické styky s ČLR „je založeno na očekávání, že budoucnost Taiwanu bude určena mírovými prostředky“. To znamená, že jakákoli snaha určit budoucnost Taiwanu jinými než mírovými prostředky, včetně bojkotů nebo embarg, ohrožení míru a bezpečnosti vyvolá „vážné znepokojení USA“. V textu se uvádí, že „Spojené státy poskytnou Taiwanu obranné prostředky a obranné služby v takovém množství, jaké je nezbytné k tomu, aby si Taiwan mohl udržet dostatečnou kapacitu sebeobrany“. K tomu Zákon dodává, že USA budou „udržovat schopnost Spojených států odolat všem možnostem použití síly nebo jiných forem nátlaku, které by ohrozily bezpečnost, sociální nebo ekonomický systém obyvatel Taiwanu“. Vláda Ronalda Reagana oficiální postoj k ČLR a politice jedné Číny dále rozmělnila přihlášením se k takzvaným Šesti ujištěním, které původně navrhla kuomintangská správa Taiwanu: Spojené státy nestanoví datum ukončení prodeje zbraní Taiwanu. Spojené státy nebudou měnit podmínky Zákona o vztahu k Taiwanu. Spojené státy nebudou předem konzultovat s Čínou, než rozhodnou o prodeji zbraní Spojených států Taiwanu. Spojené státy nebudou hrát roli prostředníka mezi Taiwanem a Čínou. Spojené státy nezměnily svůj postoj k suverenitě Taiwanu – který zněl, že o této otázce mají rozhodovat sami Číňané mírovými prostředky – a nebudou Taiwan nutit, aby zahájil jednání s Čínou. Spojené státy formálně neuznávají čínskou suverenitu nad Taiwanem. Šest ujištění se stalo základním prvkem politiky Spojených států vůči Taiwanu a ČLR. Podle studií zpracovaných pro Kongres USA byla hodnota zbraní a vojenských služeb dodávaných Spojenými státy Taiwanu v období 2004 až 2007 celkem 4,3 miliardy dolarů (čtvrté místo v pořadí největších odběratelů zbraní USA); v letech 2008 až 2011 tato hodnota činila 2,9 miliardy dolarů (páté místo). Během osmi let vlády Baracka Obamy se jednalo o 16 dodávek o celkové hodnotě 14 miliard dolarů, zatímco během čtyřletého období Donalda Trumpa to bylo 20 dodávek zbraní o celkové hodnotě 18 miliard dolarů. Otázkou zůstává, jaký je v těchto vojenských dodávkách podíl obchodních zájmů a jaký odhodlání válčit. Podle Fareeda Zakariy Pentagon údajně simuloval 18 válečných her, v nichž Čína bojovala s Taiwanem podporovaným Spojenými státy – a Čína v každé zvítězila. Zákon o vztahu k Taiwanu určil, že zájmy USA na ostrově bude zastupovat soukromý Americký institut na Taiwanu. Počátkem roku 2021 z přibližně dvou set států světa s Taiwanem udržovalo diplomatické styky 15 zemí, z Evropy pouze Svatý stolec. Taiwanské zastoupení trvá v některých mezinárodních hospodářských organizacích, ale nikoliv jako „Čínská republika". Pod názvem Separate Customs Territory of Taiwan, Penghu, Kinmen and Matsu (Chinese Taipei) je Taiwan členem Světové obchodní organizace. Na bilaterální úrovni byla vytvořena síť institucí nazývajících se Taipeiská hospodářská a kulturní kancelář. Ty však nemají diplomatický status, působí ve 47 státech, z toho v 21 evropských (v Praze od roku 1991, v Bratislavě od roku 2003). 

