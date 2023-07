Analytici mají jasno: Prigožin chce být další Putin

Velitel Wagnerovy skupiny Jevgenij Prigožin podle expertů na Rusko usiluje o stále větší politickou moc a brzy by mohl aspirovat i na post ruského prezidenta. „Putinovi nehrozí, že by byl svržen, ale stárne, a jak diktátoři stárnou, ti, kteří mají ambice, se snaží zaujmout pozici, aby potenciálně zaplnili mezeru po vůdcově smrti,“ uvedl profesor politologie na Princetonské univerzitě Mark Beissinger s tím, že Prigožinova moc se opírá o vojenskou sílu jeho žoldnéřů.

Podle zdrojů blízkých Kremlu se Prigožin nyní snaží převzít kontrolu nad stranou Spravedlivé Rusko, jejíž vůdce Sergej Mironov nedávno nazval wagnerovce hrdinskou vojenskou formací. Jeho snaha o ovládnutí politické strany v Rusku by podle analytiků z amerického Institutu pro studium války mohlo vyvolat „frakcionalizaci uvnitř Kremlu“.

„Je zřejmé, že se snaží zaujmout takovou pozici, aby mohl hrát významnou roli v ruské politice,“ prohlásil Mark Beissinger, profesor politologie na Princetonské univerzitě. „Nad ruskou politikou stále více visí otázka: Co bude po Putinovi?“ má jasno Beissinger.

Podle něj nehrozí, že by byl Putin svržen, ale je otázka, jak dlouho mu věk a zdravotní stav ještě dovolí stát v čele Ruska. „Putin stárne, a jak diktátoři stárnou, ti, kteří mají ambice, se snaží zaujmout takové pozice, aby potenciálně zaplnili mezeru po vůdcově smrti,“ dodal Beissinger pro server Euronews.com.

Prigožinova politická moc se přitom opírá o wagnerovce a žádný jiný ruský politik nedisponuje takovou vojenskou silou. „Prigožin navíc disponuje velký bohatstvím, které bylo nashromážděno při ochraně slabých afrických režimů výměnou za jejich zlaté doly,“ upozorňuje Beissinger.

Prigožin podle něj sice přímo „nevyzve na souboj“ Vladimira Putina, ale jeho moc očividně stoupá s pokračující válkou na Ukrajině. Povzbuzen některými úspěchy na Ukrajině vyvolal Prigožin v ruské politice neklid. Pustil se do boje s petrohradským gubernátorem a napadl vojenský establishment kvůli způsobu vedení války proti Kyjevu – což přivedlo mnoho jiných Rusů do vězení.

V březnu se otevřeně vzepřel narativu Kremlu, že na Ukrajině bojuje proti nacistům, což je argument, který Putin opakovaně používá k ospravedlnění invaze. O víkendu Prigožin dokonce zdánlivě vyzval k ukončení bojů.

„Prigožin je člověk, který dokáže přijít na způsoby, jak pracovat se systémem, ale vždy do jisté míry na okraji tohoto systému, na hranicích toho, co je přijatelné, a tyto hranice posouvá. Ačkoliv je bohatý, neztotožňuje se s oligarchickou elitou kolem prezidenta Putina,“ uvedl Beissinger.

Prigožin je přesto tolerován, protože je Putinovi užitečný. „Během války poskytuje státu služby, které armáda není schopna zajistit. Mohlo by se mu to všechno snadno a rychle rozpadnout. Ale také by to mohl přetavit ve svůj vliv, kdyby navázal správná spojenectví,“ dodal expert.

Podle analytika ruské politiky Marka Galeottiho je ale Prigožin poměrně zneuznaná postava, ačkoliv se mu za Putinovy éry extrémně dařilo. „Je to člověk, který se vyšvihl tím, že dělal vše, co Putin a Kreml chtěli – a zřejmě se mu přitom dařilo velmi dobře,“ uvedl Galeoti.

Vstup do politiky a snaha stát se prezidentem je ale podle Galeottiho u Prigožina nesmyslem. „Nevidím žádné známky jakýchkoli politických ambicí. Všechny ty řeči o tom, že by se mohl stát příštím prezidentem nebo ministrem obrany, jsou naprostý nesmysl. Nemá to žádný reálný základ,“ prohlásil Galeotti.

Ten poukazuje na fakt, že wagnerovci jsou fakticky závislí na ruské armádě, která jim dodává munici a další vybavení. „Je také silně závislý na vládních zakázkách a k provozování žoldnéřské skupiny potřebuje Putinovo povolení, protože podle ruských zákonů jsou technicky nelegální. I kdyby mu byla povolena větší moc, byl by spíše nástrojem Kremlu, než aby měl skutečnou autonomii,“ tvrdí Galeotti

Poslední Prigožinovo chování a kritiku Kremlu navíc podle Galeottiho může velitele wagnerovců brzy dostihnout. „Prigožin to přehnal. Loni byl velmi na vzestupu, protože ruská armáda zoufale potřebovala více pracovních sil. Od částečné mobilizace má ruská armáda o 300 000 vojáků více a Wagner je mnohem méně cenný,“ má jasno expert.

Přesto podle něj není radno Prigožina podceňovat. „Myslím, že by bylo nebezpečné Prigožina podcenit. Je to podnikatel. Je oportunistický a bezohledný. Udělá vše, co je třeba,“ připomněl, že Prigožinova společnost Concord Catering například získala miliardové zakázky na stravování ruských škol a armády a pořádání kremelských banketů, kde měl kdysi získat přezdívku „Putinův šéfkuchař“.

