Analytická společnost odhaluje: ČT nemluvila pravdu a navíc šířila dezinformaci!

Analytická společnost EXANPRO zhodnotila práci České televize. Pro veřejnoprávní televizi to nedopadlo právě nejlépe. Veřejnoprávní televize prý šířila dezinformaci. Přesvědčte se sami.

Hned v úvodu kritického článku je řečeno, že analytická společnost považuje Českou televizi za informačně nespolehlivou. ČT podle analytické společnosti šíří dezinformace, ačkoli se sama snaží údajné dezinformace, lži a hoaxy rozkrývat.

Dobrým příkladem může být údajný hoax, že nejčastějším britským chlapeckým jménem je Muhammad. Česká televize k tomu poznamenává, že podle dat britských úřadů je však nejčastějším britským jménem pro chlapce Oliver. V roce 2013 se narodilo 6 949 novorozenců s tímto jménem. Muhammad byl patnáctý s 3 499 nositeli.

Analytická společnost tvrdí, že hoax nešířil nikdo jiný než samotná Česká televize, protože nikdo jiný netvrdil, že Muhammad opanoval první místo v žebříčku britských chlapeckých jmen. Veřejnoprávní televize se sice dovolávala serveru BabyCentre, jenže tento přinesl trochu jinou informaci.

„Jméno Muhammad se poprvé vyhouplo do čela seznamu (chlapeckých jmen), pokud k němu připočteme ostatní psané podoby tohoto jména jako např. Mohammed.“ Toto tvrzení se navíc vztahuje k žebříčku roku 2014. Tím, že Česká televize nezohlednila také mírně upravená muslimská jména jako Mohammed nebo Mohammad, se podle analytické společnosti údajně dopustila dezinterpretace dat. Pokud někdo pochybuje, může se sám přesvědčit ve statistikách britského Národního statistického úřadu (The Office for National Statistics – ONS). Data zveřejněná úřadem dokládají, že jen v samotném Londýně je jméno Muhammad nejčastěji dávaným chlapeckým jménem.

Pracovníci České televize podle analytické společnosti zkrátka neříkají pravdu a vedení ČT by s tím mělo něco dělat.

„Vedoucí pracovníci ČT nic nevidí, což znamená, že buď špatně pracují (nevěnují se dostatečně své pracovní náplni), anebo tyto pochybné aktivity podporují. Potom by ale měla jednat Rada ČT. A když ani tady nic nepomáhá, musí konat Poslanecká sněmovna, která členy Rady ČT volí a odvolává. Zůstávají nezodpovězené otázky, proč se pracovníci ČT takto chovají a proč to nikomu z odpovědných orgánů nevadí, přičemž všichni odpovědní pracovníci ustavičně přetřásají slova jako dezinformace a propaganda,“ uzavírá EXANPRO.

Psali jsme: Zdechovský (KDU-ČSL): Rychle se šířící hoax o přijímání klimatických uprchlíků Postavme se nenávisti, buráceli demonstranti proti Babišovi a Zemanovi. A pak tam nazvali reportéra PL "čmoudem". Chytil se toho i Martin Bursík Senátor Doubrava naletěl naprosté blbosti: Šířil, že EU nám chce zakázat písmenko „ř“ O uprchlících se prý píší neuvěřitelné nesmysly. Neziskovka je začala vyvracet

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp