Andrej Babiš: ČT říká nepravdu. Jedu řešit migraci. Co psaly noviny, mě nezajímá

Premiér Andrej Babiš (ANO) se dnes sejde s dalšími předsedy vlád zemí Visegrádské čtyřky. Jako zvláštní host se k nim připojí také šéf rakouského kabinetu Sebastian Kurz. Ale ještě před svým odletem předstoupil premiér před novináře a pustil se s nimi do slovní přestřelky. Takhle to dopadlo.

Páni premiéři podle Babiše proberou mimo jiné i příští rozpočet EU, Česko podle Babiše trvá na tom, aby mohlo samo rozhodovat, na co evropské dotace půjdou.

„To je to, o čem stále mluvíme. EU nám nadiktovala 22 procent do Evropského sociálního fondu. Já jsem toho názoru, že v příštím programovém období bysme vůbec neměli čerpat peníze do Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Tyto resorty bysme měli obsluhovat z českých peněz. Máme obrovský nedostatek peněz na reálné investice, ne na semináře a nějaké konference,“ pravil rezolutně premiér. V příštím období Česko dostane méně peněz a Česko je musí smysluplně investovat tam, kam bude potřebovat. Jeho slova přinesla Česká televize, která od předsedy vlády o pár vteřin později dostala ránu.

Došlo i na téma migrační krize. Evropa je podle předsedy vlády v pohybu a děje se toho hodně. „Nevím, kde zase média vzala informaci, že nějak neletíme. Já jsem vždycky překvapen, co všechno se od vás dozvím. Tak zkuste se mě příště zeptat. Nevím, proč Česká televize vysílá, že neletíme do Bruselu,“ kroutil hlavou nespokojeně Babiš. Pozvánku máme a já určitě tam poletím,“ doplnil ještě. Je si prý vědom toho, že se tento summit týká především hraničních států EU, ale Babiš hodlá říci své, zvláště s přihlédnutím k faktu, že se v některých státech mění pohled na migraci. „Je to výsledkem i naší intenzivní diplomacie,“ pochválil svůj kabinet premiér.

Se všemi politiky v EU prý mluví o tom, že ilegální migrace se má řešit mimo Evropu. Některým našim kolegům v Evropě trvalo i několik let, než pochopili, vo co tady jde,“ řekl Babiš. Je to moje hlavní agenda, a proto tam poletím,“ řekl jasně Babiš.

Než se rozloučil s novináři odmítl komentovat otázku, zda firma Imoba uložená toho času ve svěřenském fondu Andreje Babiše souhlasila s tím, že vrátí padesátimilionovou dotaci EU na Čapí hnízdo. „Já jsem si to přečetl ráno v Mladé frontě. Já k tomu nebudu říkat nic, mě se to netýká,“ rozloučil se s novináři premiér.

