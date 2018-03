Andrej Babiš vyslal ve věci kauzy Skripal výzvu do celé EU

V kauze otravy bývalého dvojitého agenta Sergeje Skripala a jeho dcery je podle českého premiéra Andreje Babiše důležité především to, aby členské země EU postupovaly společně. Řekl to dnes českým novinářům před začátkem summitu Evropské unie v Bruselu. Na jednání si dnes hodlá vyslechnout postoje ostatních členských zemí, především těch velkých.

„Já jsem v očekávání, co řeknou ostatní členské země,“ řekl Babiš. Podle něj je důležité hlavně to, jak se k věci postaví velké členské země. „Jsme připraveni podpořit naše spojence,“ zdůraznil český premiér s tím, že je důležité především to, aby se evropská osmadvacítka domluvila na společném postupu.

O kauze otravy bývalého dvojitého agenta Skripala a jeho dcery Julije na počátku března v jihoanglickém městě Salisbury jednal Babiš už dopoledne s generálním tajemníkem NATO Jensem Stoltenbergem. Po schůzce premiér označil za lež tvrzení Ruska, že by nervově paralytická látka použitá v Salisbury mohla pocházet i z Česka.

autor: nab