Ani smska od prezidenta Foldynu nezastavila. Dnes oznámil rezignaci na funkce v ČSSD. A to není vše

Rezignovat na post místopředsedy se Foldyna rozhodl nejen kvůli debaklu ČSSD v Děčíně, ale celkovému výsledku v komunálních volbách. „Cítím tlak na vyvolání odpovědnosti a nevím, proč bych to měl odkládat do března na sjezd ČSSD,“ vysvětlil a dodal, že jestliže si členové myslí, že za výsledek může vedení, je to namístě.

Na dotaz, zda za takový výsledek ve volbách může vedení, odpověděl, že si nedokázali jasně říci některé zásadní věci. Například prý jmenování ministra zahraničních věcí. „Nechci odejít z politiky, nechci skončit, ale jestli chce člověk pokračovat, tak musí v některém okamžiku skončit,“ trvá na svém Foldyna.

Že chce nyní opustit všechny stranické funkce, se nelíbí prezidentu Miloši Zemanovi, který mu poslal svůj názor na jeho odchod v SMS zprávě. „Přišla mi esemeska z Hradu, že je to zbabělost. Ale já si myslím, že minulé vedení nebylo schopné přijmout odpovědnost z voleb, a to se významně podepsalo na tom, jak ČSSD vykročila do dalšího volebního období,“ sdělil.

Jaroslav Foldyna ČSSD



Lidé vnímají podle něj jako křivdu současnou sociální politiku ČSSD. „Nedokázali jsme se postavit jednotně za Maďarsko. Jde o směřování V4 a naše působení v Evropské unii,“ zdůraznil a zopakoval, že jestli chce pokračovat, musí v tomto okamžiku skončit. Nevyloučil možnost ucházení se o post ve vedení strany v březnu na volebním sjezdu. „Otázka je, jak sociální demokracie bude prohru v komunálních volbách vnímat,“ dodal.

Závěrem řekl, že by si představitelé ČSSD měli uvědomit, že se v době globalizace našly nové výzvy. Evropská politika je prý vlastně už domácí politika a oni se k ní dostatečně jasně nepostavili. „Máme nějaké národní a teritoriální zájmy. Samotní v Evropě neznamenáme vůbec nic,“ uzavřel s tím, že důslednost spolupráce v projektu V4 je zásadní.

autor: nab