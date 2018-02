Apolena Rychlíková, Respekt, Jan Čulík, Jindřich Šídlo, Český rozhlas a další odsoudili Štěpána Kotrbu. Ale Pražský hrad...

Na nedělním sjezdu ČSSD v Hradci Králové se jednotliví řečníci předháněli v popisech toho, co všechno musí ČSSD udělat pro lidi. Všichni kandidáti v souboji o předsedu strany, v němž nakonec zvítězil Jan Hamáček, zdůrazňovali, že ČSSD musí pomáhat pracujícím, maminkám samoživitelkám i lidem, kteří čelí obtížným situacím.

Anketa Který z následujících ústavních činitelů by měl odejít z veřejného života? Miloš Zeman 8% Milan Štěch 63% Radek Vondráček 2% Andrej Babiš 5% Pavel Rychetský 22% hlasovalo: 8927 lidí

A zatímco sociální demokraté rokovali o tom, jak znovu upoutat pozornost voličů, analytik Štěpán Kotrba, který se na sjezdu objevil, upoutal pozornost lidí po svém. Když k němu venku před vchodem do sálu přišli dva bezdomovci, Štěpán Kotrba je napadl. Tak to alespoň líčí server časopisu Respekt, který mluvil s jedním z napadených, Martinem Veselým. Prý je to volič ČSSD, zajímal se o to, co se na sjezdu děje, a zle na to doplatil.

„Vytáhl pepřový sprej (Kotrba) a z přibližně deseti centimetrů jím Veselému i jeho kolegovi vystříkal oči. Pořádně, nadvakrát. Když zasažený Veselý zaúpěl a padl na zem, sehnul se Kotrba a ležícímu muži stříkal do očí dál. Miroslav Poche zůstal jako opařený, stejně tak všichni okolo, kdo incident viděli,“ napsal server s odkazem na pražského sociálního demokrata a europoslance.

Napadení muži si pak na toaletách snažili vymýt agresivní látku z očí. Poche jim přinesl kávu. Pan Veselý ještě několik desítek minut po útoku viděl jen mlhu. „Postiženého člověka takhle napadnout, to nechápu. Co to bylo?“ ptal se Veselý. „A to jsem tu stranu volil, já blbec,“ uvedl.

Sám Kotrba celý incident popsal zcela jinak. „Když člověka někdo napadne, má si nechat dát do držky. Alespoň ho někdo polituje,“ napsal Kotrba na sociální síti Facebook.

Později status smazal. Ještě před tím v diskusi pod příspěvkem zaznělo několik zajímavých reakcí. Ozvala se např. režisérka, novinářka a aktivistka Apolena Rychlíková, která Kotrbu rozhodně nešetřila.

„LOL ještě se tu takhle litujte. Tohle mělo být podle vás napadení? Že po vás bezdomovci, voliči ČSSD mimochodem, chtějí peníze, absolutně neagresivně? Jste novinářská i lidská ostuda, ještěže vás vyvedli,“ pálila Rychlíková do analytika.

Obratem doplnila, že mileráda půjde svědčit na policii a popíše, co se opravdu stalo. „Jste lhář, lhář a k tomu ještě agresivní jedinec,“ nešetřila režisérka Kotrbu, který byl na sjezdu akreditován jako externí spolupracovník Českého rozhlasu.

Jindřich Šídlo ze serveru SeznamZprávy.cz Štěpána Kotrbu také nešetřil. „To je ale pěkný příběh. Vrátil ses o 30 let zpátky, Štěpán Kotrba? Chybělo ti to? Nebo děláš reportáž pro Český rozhlas?“ zeptal se.

Své k celé kauze napsal také server Britské listy. Kotrba delší dobu se serverem spolupracoval, ale nejpozději v období uprchlické krize se s ním server názorově rozešel. Vyjadřoval se prý „národovecky až xenofobně“.

„Začal také publikovat na Parlamentních listech, což je pro Britské listy nepřijatelné vzhledem k tomu, že Parlamentní listy šíří falešné zpravodajství, strach a nenávist v české společnosti a dopouštějí se pravidelně porušování nejméně tří odstavců českého trestního zákoníku, zakazujících vyvolávání nenávisti vůči menšinám a náboženstvím. Britské listy proto zásadně nespolupracují s nikým, kdo má jakýkoliv kontakt s Parlamentními listy, avšak v případě Štěpána Kotrby nebylo třeba rozvazovat jakékoliv kontakty, neboť Kotrba už na začátku ukrajinské krize spolupráci s BL rozvázal sám,“ stojí v prohlášení šéfredaktora Jana Čulíka.

Také již zmíněný Miroslav Poche popsal celý incident tak, že si dva muži řekli o drobné a Kotrba je napadl. Ačkoli vystupovali klidně a rozhodně nikoho nenapadali. A jak na sociální síti napsala Rychlíková, Kotrba byl ze sjezdu ČSSD vyveden. Stojí za zmínku, že ředitel zpravodajství ČRo Jan Pokorný oznámil, že za Český rozhlas Kotrba na sjezdu nebyl. Ředitel René Zavoral informaci poupravil v tom smyslu, že Kotrba byl na sjezdu ČSSD jako nezávislý. Za ČRo jen externě.

Policie se o celém případu dozvěděla z médií. „Policie ČR nyní prověřuje, co se na místě stalo,“ řekla dnes ČTK mluvčí hradecké policie Iva Kormošová. Policie případ charakterizovala jako údajný spor mezi dvěma muži.

ČTK také prozradila, že Kotrba přišel o práci. „Český rozhlas s panem Kotrbou přerušil externí spolupráci. Incident v Hradci Králové považujeme za jeho osobní selhání. Jeho reakce byla nepřiměřená a poškodila dobré jméno Českého rozhlasu,“ řekl dnes ČTK mluvčí ČRo Jiří Hošna.

Slovo dostal ještě jednou také Kotrba, který si trvá na tom, že se jen bránil neodbytnému bezdomovci. „Jsem po těžkém infarktu a opravdu nemám potřebu se někde po hradeckých ulicích rvát s podnapilým bezdomovcem, který chce peníze na alkohol a nenechá se odbýt,“ uvedl.

Způsobem sobě vlastním se k celému incidentu vyjádřil i hradní mluvčí Jiří Ovčáček. Ten celou situaci označil za frašku.

„I na sjezdu ČSSD nechyběla. KLASICKÁ ČESKÁ FRAŠKA. Osoby a obsazení:

Tyran a zloduch – Štěpán Kotrba

Porobený lid – dva bezdomovci

Ctnostný princ a jeho družina – zákulisní hráč ČSSD Miroslav Poche a skupina liberálně-levicových novinářů,“ napsal mluvčí prezidenta Zemana Ovčáček na sociální síti Facebook.

Psali jsme: Babiš: Čistil jsem úřad od hordy úředníků, které si tam natahali Bělobrádek s Chvojkou. Nastrkali si tam své kámoše, navrhnu změnu Štěch: Vládu bez Babiše! Gross musel odstoupit a jeho problémy byly daleko menší Sjednoťme se s ČSSD, navrhuje zemanovec Veleba. Ani náhodou, odmítá Hamáček Štěpán Kotrba: Beztrestný život novináře Janka Kroupy

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: mp