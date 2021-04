Arenbergerovi nejde o pomoc zemi, je to kariérista s pohnutky v EU, upozorňoval v ČT Vondra

reklama

Je velký problém, že Česko nemá plnohodnotného šéfa zahraničí, upozornil úvodem Vondra a doplnil: „Vláda se rozkládá a je to jeden z mnoha symptomů. Jako by to byla skoro norma, že jeden ministr řídí dvě ministerstva,“ podotkl.

Resorty vnitra a zahraničí, které dočasně vede Hamáček, se podle něj nedají dělat společně. „Dá se to takto týden dva, je to neudržitelné. Situace si žádá, aby tam byl legitimní ministr zahraničí,“ zopakoval i s ohledem na eskalaci napětí na východní Ukrajině.

Ohlédl se za ministerskou érou Tomáše Petříčka: „Politika je mocenská záležitost, ta není za zásluhy. Ve vládě Petříček patřil ke slušným lidem, ale na slušnost se v této vládě moc nehraje a nehrálo. Bruslil mezi prezidentem a premiérem, jak mohl,“ zhodnotil europoslanec. Kromě vymezení se vůči Izraeli podle něj žádné velké chyby nedělal.

Ocenil Petříčka za jeho postoj v otázce dostavby Dukovan. „Určitě prokázal velkou míru odvahy v pozici k výstavbě dukovanského jaderného bloku. I když věděl, že bude narážet na Pražském hradě a ve významné části své vlády, projevil pevný postoj.“

Odchod Petříčka podle něj primárně souvisí s vývojem v ČSSD. „Balancují na hraně politického přežití a volitelnosti. Petříčkovi tleskaly kruhy, které ČSSD stejně nevolí, Hamáček to riskl, rozhodl se před volbami oslovovat více tradiční voliče ČSSD. Petříček prohrál boj s Hamáčkem o křeslo předsedy ČSSD a vymezil se proti němu. Dalo se čekat, že skončí. Hradu to samozřejmě vyhovuje, ale pro prezidenta je to vedlejší efekt, určitě od něj nezazněl do strany takový pokyn,“ míní.

Zaorálek s nástupem na nový úřad váhá, což Vondra chápe. „Myslí to vážně a hraje i hru. Dělá drahoty a zkouší vyjednávat. Ví, že je to kontroverzní krok, kulturní obec je svérázná. Birkeho nechce, protože je to standardní politický manažer, Zaorálek to ví a chce tam některé věci zřejmě dokončit,“ přemítal.

Bude podle Vondry Zaorálek příštím ministrem zahraničí? „Vyjednává o lepší pozici, aby to ministerstvo nebylo tak vykuchané, ale je s podivem, že když mluví o vykuchanosti, tak kdo za to může? Pokud by Zaorálek nabídku nepřijal, neví, kdo jiný by z ČSSD mohl funci ministra zahraničí zastávat.“

Kromě Petříčka skončil také Jan Blatný na Ministerstvu zdravotnictví, ani jeho výměna nebyla podle Vondry namístě. „Je to podobný příklad jako u Petříčka. Slušný člověk, lékař, který chtěl pomoct, hodně v tom bruslil. Výměna ale nebyla k ničemu lepší. Vnutil se tam Arenberger, je to typický příklad kariéristy, nevěřím, že ten chce zemi pomoct. Může mít různé pohnutky v EU, kupříkladu budou v rámci budoucího rozpočtu na výzkum rakoviny. To je člověk jinak ustrojený než Blatný,“ dodal Vondra závěrem, že samotný Arenbergerův start v pozici minitra je špatný.

