Ať není poznat, komu fandí... Mezi radními ČT došlo k výbušné debatě o tom, co píšou veřejnoprávní novináři na sociálních sítích

„Fischer udělal zásadní chybu, že se se svými politickými názory netají. Zaměstnanci veřejnoprávních médií nesmí veřejně najevo dávat svůj politický názor. Měla by to být běžná součást práce v ČT, ČRo či ČTK,“ psal například Michal Půr v komentáři na Info.cz.

O pár týdnů později se Dostál jako jeho podřízený v roli televizního radního domáhal reakce generálního ředitele České televize Petra Dvořáka k možnosti regulace aktivit novinářů ČT na sociálních sítích.

Podle Dostála je to věc, která člověka zarazí. Každý z pracovníků, třeba ve zpravodajství ČT, má svůj twitterový nebo facebookový účet. „Chci se zeptat, jestli lidé, kteří pracují v České televizi, mají z vrchu nějak koordinované, co můžou nebo nemůžou a v jaké chvíli se mohou vyjadřovat, nebo co mohou komentovat,“ dožadoval se Dostál vysvětlení od ředitele televize.

Psali jsme: Zásadní střet: Veřejnoprávní novinář nesmí veřejně dávat najevo politický názor, napsal šéfredaktor o Fischerovi. A ten odepsal

V konkrétních případech šlo podle Dostála o neuvěřitelné přestřelky lidí ze zpravodajství ČT s politikem, což prý působilo zvenčí podivně. Ředitel veřejnoprávní televize Petr Dvořák má však jasno v tom, že pracovníci ČT musí dodržovat kodex televize a k věci bylo vydáno i rozhodnutí generálního ředitele, které definuje způsob chování na sociálních sítích.

„Proti tomu ale stojí fakt, že řada profilů našich lidí na sociálních sítích má v záhlaví rovnou upozornění, že jejich profily nevyjadřují názor ČT, ale názor konkrétního člověka. Zde platí pravidlo selského rozumu,“ zdůraznil. V občasných případech excesů se vedení ČT prý snaží pracovníky spíš upozorňovat a apelovat na dodržování zmíněných předpisů a selský rozum. „Nechceme je postihovat ani trestat, ale snažíme se jim vysvětlit, že někdy méně je více,“ doplnil ředitel ČT.

Anketa Zvažujete, že budete volit Jaromíra Soukupa? Zvažuji 74% Nezvažuji 21% Ještě nevím 5% hlasovalo: 10498 lidí

Jakýkoliv zásah do práva pracovníků České televize publikovat své názory na sociálních sítích podle jeho názoru navíc velmi nahrává řadě politiků. Poukázal na situaci, kdy nedávno přišel s takovou kritikou poslanec „mediálního“ výboru Sněmovny Martin Kolovratník z ANO, který na jednom - podle označení Šarapatky - z "dezinformačních webů", což znamená, že to četl v rozhovoru na ParlamentníchListech.cz, kritizuje pana Fischera z Českého rozhlasu a novináře z veřejnoprávních médií za jejich výroky na sociálních sítích.

Ing. Martin Kolovratník ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Představy takových politiků jdou až za hranu, když mají pocit, že by se zaměstnanci ČT na sociálních sítích k politikům vůbec neměli vyjadřovat,“ doplnil Šarapatka s tím, že stejný Kolovratník dokonce nerad vidí jakoukoliv kritiku prezidenta republiky.

To je však podle jeho názoru legrační, pokud si připomeneme vulgarity státního úředníka Ovčáčka na adresu novinářů ČT a veřejnoprávní televize jako instituce. „O prezidentu republiky raději ani nemluvě,“ podpořil vedení televize radní Zdeněk Šarapatka.

Kriticky se k výrokům zaměstnanců ČT na osobních profilech Twitteru a Facebooku vyjádřil také místopředseda rady René Kühn. „Svoboda slova v této zemi je nám všem svatá, ale přiznám se, že i já někdy s údivem sleduji projevy některých zaměstnanců ČT,“ uvedl a dodal, že za větu „moje tweety nevyjadřují stanovisko České televize“ nelze všechno schovat.

„U zaměstnanců publicistiky, zpravodajství, ale i redakce sportu by koncesionáři neměli z jejich osobních účtů poznat, komu fandí nebo nefandí,“ míní Kühn. „Ať už v politickém nebo sportovním pelotonu. Je to hloupý způsob, jak nahrávat neobjektivním kritikům České televize,“ podpořil Dostála ostravský radní.

O slovo se přihlásil také předseda Rady ČT Jan Bednář se slovy, že je samozřejmé, že v tak velké instituci, jakou je ČT, se ne všichni zaměstnanci vyjadřují na soukromých účtech způsobem, který by byl prezentovatelný na obrazovce. „Měli by si být vědomi alespoň toho, že pokud jsou identifikováni s Českou televizí na sociálních sítích, měli by ke svým soukromým projevům přistupovat s určitou mírou uměřenosti a neměli by kompromitovat své médium nevhodnými vyjádřeními,“ konstatoval.

Závěrem dodal, že i politické sympatie a nesympatie by měly být v tomto případě uměřené, aby nepoškozovaly médium. „Ale nesmí docházet k omezování osobní svobody, ani k trestům,“ upozornil Bednář.

Původní zdroj ZDE

Psali jsme: Když ČT mluví o dezinformacích, ukazuje obrázky Parlamentních listů. Za porušování jejího vlastního kodexu bude podána stížnost K Radě ČT míří stížnost na radního Šarapatku. Má zastupovat občany, přitom je označuje za „šílence“ a „proruské hnidy“ Profesorka Syková, členka senátní komise pro média: Potřebujeme ČT, která má důvěru. Ohánějí se „Kodexem“, ale tam není ani zmínka, že mají vysílat pravdu O post v Radě ČT se uchází několik lidí. Třeba někdejší známá moderátorka

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: nab