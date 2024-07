Atentáty jako naše politická budoucnost? Šílené vyjádření Pekarové, surovost a hloupost

Úvodem nelze aspoň krátce nepřipomenout nejdůležitější událost z posledních dnů, a tou je pokus o atentát na republikánského kandidáta na prezidenta Spojených států Donalda Trumpa, „Samotný atentát rozebírat nechci, je to tak trošku přes kopírák jako u Roberta Fica a z jiné oblasti třeba ty dva pokusy o atentát na Elona Muska. Ve všech případech jde o lidi, kteří se příčí progresivistickému fanatickému snažení manipulovat lidmi a národy ve svůj vlastní prospěch. To je všechno pravda a nechť se tedy činí americké trestní a justiční orgány, to je jejich povinnost. Ale já bych se chtěl zastavit u mediálních ohlasů, které mnou někdy zacloumaly. Parlamentní listy už měly v nějakém svém článku velice podivenou zmínku o tom že naše funkcionářka Pekarová Adamová měla pronést hlášku o tom, že kdo seje vítr, sklízí bouři,“ uvádí Petr Žantovský.

Jinými slovy, že si Trump vlastně ten pokus o atentát zasloužil a kdyby byl hodnější, tak by to tak možná nebylo. „Úplně stejné hlasy jsme slyšeli ze Slovenska z progresivistických úst, že Fico jenom rozorával a rozděloval slovenskou společnost, která by byla tak úžasně homogenní nebýt Fica. Tak asi si to takhle někdo představuje i v globálním geopolitickém měřítku. Je to surovost, hloupost, výraz totální neschopnosti zastávat vůbec jakoukoliv funkci vyšší, než je funkce vrátné. Ta paní by opravdu měla přehodnotit své životní vyhlídky, protože něco takového vypustit z úst je naprosto šílené. Ale není sama. Projížděl jsem si různé komentáře pod zpravodajskými výstupy z toho atentátu a dozvídal jsem se tam vskutku zajímavé věci i od našich spoluobčanů. Nevím, jestli to jsou nějací elfové, trollové, nebo fakt běžní občané. Jeden to nepozná, že ano,“ upozorňuje mediální analytik.

Ústavní činitelka i čtenář berou atentát jako součást reality

Z komentářů se například dozvěděl, že atentátník byl vlastně hrdina a prima kluk, kdežto muž, co vlastním tělem zachránil svoji rodinu a zaplatil to životem, byl špatný člověk, protože zastával stejně špatné názory jako Trump, a tak se není co divit, jak dopadl. „No já se tedy divím, to jsem na konci jakýchkoliv logických úvah, kam jsme se to dostali, jestliže se nějací lidé, ať už je to ústavní činitelka nebo nějaký čtenář webového portálu, vyjadřují v tom smyslu, že ten atentát musíme vzít v úvahu jako fakt, že je to součást naší politické reality. Jinak tyhle věty, co jsem tu citoval, přeložit nejdou. Takže to má být součást naší politické reality, takhle si představují, že nám budou vládnout. Takhle chtějí směřovat do budoucna a představovat naši budoucnost, naši perspektivu? Kdo je tomu učil? Orwell? Ne, to je slabá káva. Takže je mi z toho velmi smutno,“ přiznává Petr Žantovský.

Netroufá si pouštět se do úvah, nakolik to Trumpovi může uškodit nebo pomoci v další kampani. „Je mi jenom líto toho, že i Spojené státy už došly tak daleko. Koneckonců není to v jejich dějinách poprvé, atentát na prezidenta tam byl několikrát ‚úspěšnější‘ než tento, to znamená fatální. Na konci téhle civilizační epochy, která je zjevně před zlomem, jsme dospěli do situace, kdy tohle bereme za normu. K tomu mohu dodat jediné, že jsem se nikde v našich médiích nedočetl, že by se nějaký náš skvělý liberálně demokratický novinář ohradil proti těm větám, které jsem citoval, a že by upozornil třeba na to, že máme taky nějaký humanismus a základní instinkty vedoucí k záchraně i k ochraně života. Ne, ne, my už máme jenom jediný instinkt: sloužit, sloužit, sloužit, brát za to, brát za to, brát za to, mít z toho užitek. To je náš jediný instinkt. Je mi líto, že jsme se 35 let po převratu v roce 89 dočkali právě toho,“ podotýká mediální odborník.

Zelená témata a sociální inženýrství obracejí život naruby

Nedávno mu od Společnosti pro obranu svobody projevu přišla zajímavá zpráva. „Před časem se konala tisková konference, na níž SOSP oznámila založení cen pro autory za novinářství nebo publicistiku, kteří usilují o svobodu projevu. A tentokrát jsem dostal informaci o tom, že jedním z nominovaných je novinář Michael Schellenberger, kterého může každý, kdo se trošku zabývá environmentální problematikou, znát jako autora knihy, která vyšla i česky a jmenuje se velmi výmluvně ‚Apokalypsa nebude: Proč nám škodí environmentální aktivismus‘. To je jedna z mála velmi osvícených publikací. Není první a doufám, že ani zdaleka ne poslední, kdy se někdo velmi seriózně zabývá informačně hutným způsobem otázkami, proč se kolem nás dějí všechny ty hysterické akce Green Dealem počínaje a Gretou Thunbergovou konče, a jestli to je, nebo není odůvodněné,“ říká pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

V souvislosti s Schellenbergerovou knihou vzpomíná, že už před lety v nakladatelství, které vedl, vydal knihu s velmi příznačným názvem „Ekofašismus“. „Byla to taková útlá studie, kterou napsali Janet Biehlová a Peter Staudenmaier. Jejich dílko bylo jasnou studií o tom, jak se ta zelená témata promítají do sociálního inženýrství a jakým způsobem obracejí naši přítomnost naruby. Ale pozor! Tahle knížka vyšla česky v roce 2001. Dnes jsme o 23 let dál, ale nejsme dál, co se týče faktického pochopení tématu či jeho uchopení. Takže lidé jako autoři Ekofašismu nebo Schellenberger nebo další jsou dnes stále ještě jakýmisi dizentními hrdiny a měli bychom na ně opravdu velmi důsledně upozorňovat, protože kdo se neseznámí s fakty, bude hloupý navždy a bude manipulovatelný jak ta loutka na provázku,“ zdůrazňuje mediální analytik.

Do škatulek, abychom nepřekáželi těm, kdo chtějí vládnout

Právě o tu snadnou ovladatelnost koneckonců dnešní deep state, jak se tomu zjednodušeně říká, usiluje, aby bylo možné s lidmi manipulovat co nejlépe. „Do pozornosti Společnosti pro obranu svobody projevu bych doporučil další autory s podobným záměrem. Určitě Bjørna Lomborga, kterému vyšly česky tři knihy: ‚Falešný poplach‘, ‚Skeptický ekolog‘ a ‚Zchlaďte hlavy!‘ Je to opět kritik onoho halasného pořvávání o klimatických změnách a jejich dopadech na naši civilizaci, jimž se dá předejít pouze tím, že se tady nastaví totalitní stát, který bude určovat, co všichni sníme a co nesmíme dělat. To je další a možná jeden z nejdůležitějších a nejvíce slyšitelných lidí nebo autorů, kteří před něčím podobným varují. No a samozřejmě bych rád upozornil na Douglase Murrayho. Jemu vyšly česky tři knížky. ‚Podivná smrt Evropy‘, ‚Na Západě zuří válka aneb Jak přežít v bláznovské době‘ a ‚Šílenství davu‘,“ připomíná Petr Žantovský.

Douglas Murray popisuje různá témata, a to jednak LGBT fanatismus, ačkoliv sám je gay. „A také ten přistěhovalecký fanatismus a vše, co ohrožuje euroatlantickou civilizaci, přičemž to činí velice prozíravě. Do jedné linie s ním bych ještě chtěl přiřadit našeho autora, a to Benjamina Kurase. Ten se v mnoha knihách zabývá vlastně podobnými otázkami, sbírá příběhy nesmyslů, které nás obklopují, těch sociálně inženýrských snah s námi manipulovat a zařazovat nás do nějakých škatulek a nějakých chlívečků, abychom nepřekáželi těm, kdo chtějí vládnout. Pokud bude Společnost pro obranu svobody projevu postupovat podobně jako v případě Schellenbergerově, tak tleskám, protože mi vlastně jde o společné úsilí bránit se před těmi, kdo nám chtějí za každou cenu vládnout,“ vysvětluje mediální odborník.

Výpověď o dění v Československu a ještě po rozdělení státu

Končit bude tentokrát vzpomínkou na Antona Hykische, o níž předpokládá, že bude jedinou, která v českých médiích vyjde na památku před několika dny zesnulého slovenského spisovatele. „Anton Hykisch byl v českých zemích relativně znám ve dvou obdobích. Jedno bylo v 60. letech, kdy některé jeho knihy dokonce vyšly pouze česky, nikoli slovensky. Myslím, že největší ohlas tady získala jeho kniha ‚Náměstí v Mähringu‘, která reflektovala jednu jeho mladickou životní epizodu, a to pokus o emigraci na Západ po roce 1948, někdy počátkem 50. let. Ten nevyšel a Hykisch důsledek tohoto svého kroku potom pociťoval mnoho let. Nicméně mezitím se vypracoval mezi jednoho z největších slovenských romanopisců, dramatiků a scenáristů. A také novinářů. Proto také o něm mluvím v rubrice o médiích,“ konstatuje pro ParlamentníListy.cz Petr Žantovský.

Kromě jiných knih literatury faktu napsal Anton Hykisch neobyčejně zajímavou knížku, vzpomínky a záznamy z let 1990 až 92 pod názvem „Ako chutí politika“. „Je jasné, že to je parafráze na ‚Ako chutí moc‘ Ladislava Mňačka a jde o to, že v ní Tono Hykisch reflektoval svou porevoluční veřejnou aktivitu. Byl několik let poslancem za KDH, poté pracoval v diplomacii, byl prvním slovenským velvyslancem v Kanadě. Myslím, že pro blaho Slovenska a pro dobré jméno Slovenska pracoval velmi dobře. Kniha ‚Ako chutí politika‘ nevyšla česky, takže je třeba ji číst slovensky, což pro lidi naší generace asi nečiní problém, ale i tak může být mnohdy ne úplně srozumitelná, neboť samozřejmě zachází se slovenskými reáliemi. Ale když se od toho oprostíte, tak zjistíte, jak velmi mnoho vypovídá o tom, co se dělo po roce 1990 v Československu a posléze v obou samostatných republikách,“ ujišťuje mediální analytik.

Viděl mnoha lidem pod pokličku a do různých jejich piklů

V tom spočívá obrovsky nezastupitelná cena této knížky. „Anton Hykisch se hodně soustředil na historickou literaturu, takže jsou i z českých překladů především velice známé knihy ‚Milujte královnu‘ nebo ‚Věřte císaři‘. Ale já mám nejradši knížku, která sice taky vyšla česky, ale já ji ještě předtím četl slovensky, s názvem ‚Rozkoše dávných časů‘. Hykisch v ní popisuje, byť tedy v nepřiznané autobiografické poloze, svůj život na pozadí událostí 20. století. Když si uvědomíte, že se narodil v roce 1932 a zemřel tento týden, to znamená, že se dožil 92 let, tak je vám jasné, že byl u všeho podstatného, co se tady dělo. Viděl mnoha lidem pod pokličku, viděl jim do talíře, viděl jim do jejich tajných plánů a různých piklů. A mimo jiné je i proto ta kniha tak cenná. A samozřejmě cenná je pro primární kvalitu, a to je velká moudrost autora Antona Hykische,“ zdůvodňuje Petr Žantovský.

Přitom už se málo ví a vůbec se to nepřipomíná, že v roce 1968 proběhla v české i slovenské části republiky poměrně široká anketa mezi občany jako důsledek nespokojenosti s dosavadním uniformním stranickým řízením státu, což se týkalo zejména tehdejšího prezidenta Antonína Novotného. „V obou částech té ještě neexistující federace proběhly samostatné ankety, koho by chtěli mít Češi nebo Slováci za prezidenta té novější demokratické země. Myslím, že málokdo si už dnes vybaví, že v Čechách to byl profesor Eduard Goldstücker, vynikající lingvista, překladatel a člověk, který měl velkou zásluhu na znovuuvedení Franze Kafky na český literární kontext. A na Slovensku se vítězem této ankety stal Anton Hykisch, v té době už velmi známý a oblíbený spisovatel, který byl hlavně, a to je podstatné, znám tím, že si nezadal s žádným režimem,“ oceňuje mediální odborník.

Neměl potřebu nikoho urážet, ale když něco řekl, tak to sedělo

I zmíněný profesor Goldstücker byl členem KSČ, i když patřil k reformnímu křídlu, kdežto Hykisch se nikdy netajil tím, že je křesťan a že nemůže být členem žádné oficiální politické strany, protože to není v souladu s jeho přesvědčením. „A to si myslím, že na Slovensku vždycky hodně platilo. Takže když si dnes vzpomenu na Antona Hykische, se kterým jsem měl tu čest být posledních určitě víc než 12, možná 15 let v přátelských vztazích nejenom na půdě slovenského centra PEN klubu, který svého času vedl a spoluzakládal, a já tam byl členem, ale chodívali jsme spolu v Bratislavě na Kamenné náměstí na vínko, tak musím říct, že to byl neobyčejně příjemný, inteligentní diskutér, vzácný, korektní člověk, který si vážil lidí jako takových. Neměl potřebu nikoho urážet, ale když něco řekl, tak to sedělo. Takže milý Tono, ať je ti tam dobře,“ dodává Petr Žantovský.