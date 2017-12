Italský ministr vnitra Marco Minniti upozorňuje, že až 10.000 uprchlíků by se mohlo dostat z Libye do Evropy. Uprchlíci, kteří uvízli v tamějších táborech, by mohli využít legální humanitární trasy, uvedl podle serveru ČTK italský ministr vnitra pro list La Repubblica.

„V pátek se tímto způsobem přepravila první skupina 162 uprchlíků, které do Říma převezlo vojenské letadlo. Vybral je úřad vysokého komisaře OSN pro uprchlíky, který tyto osoby označoval dosud za uprchlíky, nikoli za osoby s právem žádat o azyl“, uvedl Minniti, italský ministr vnitra. Podle něj uprchlíci pak mohou ihned přijímat ekonomickou pomoc nebo se zapojit do programů usilujících o rychlejší integraci. Dalších 30.000 uprchlíků, kteří nemají právo na azyl, by pak v příštím roce mohlo být navráceno zpět do vlasti. Letos tomu bylo 17.000 osob.

O osobách, kterým bude přidělená mezinárodní pomoc, může OSN rozhodnout již v Libyi. Tento dohodnutý mechanismus ze strany Říma a Tripolisu italský ministr vítá. Celkově se podle něho situace zlepšuje. Příliv uprchlíků se snižuje. „Od ledna do 22. prosince italská pobřežní stráž zaznamenala příchod asi 119.000 lidí, což je ve srovnání se stejným obdobím loňského roku méně o téměř 34 procent,“ uvedl a současně připomněl, že se se Itálii podařilo v tomto roce umístit 11.000 uprchlíků do jiných členských států EU. V minulém roce se jednalo pouze o 2500 osob.

Psali jsme: Afrika je z Evropy rozladěná. Kvůli uprchlíkům Kvóty jsou špatné, ale Juncker nechce ztratit tvář. Evropa není Ježíš, říká Stropnický Ministr Metnar kvóty odmítá, chce být aktivnější uvnitř EU Drahoš líčil Soukupovi, jaké hrůzy tu provádějí dezinformační servery. A pak na něj ostře nastoupil kvůli vtipu na Jindřicha Šídla

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.

autor: sla