Až Rom nebo lesba uslyší pana Křečka... Poslední prásknutí dveřmi Anny Šabatové

reklama

Smutek Šabatová cítí, protože se snažila být ombudsmankou pro všechny, zatímco Křeček dává podle jejího názoru jasně najevo, že bude zastupovat především lidi z majority. Člověk takto myšlenkově nastavený by podle končící ombudsmanky neměl vykonávat úřad Veřejného ochránce práv. Vůbec na tu funkci neměl kandidovat.

„Když Rom, lesba nebo člověk s postižením od ombudsmana uslyší, že diskriminace není, začne pochybovat o tom, zda se na kancelář vůbec obrátit. Klesá důvěra lidí a zranitelných skupin v úřad ochránce práv. Pokud ji ale překonají, věřím, že se k nim instituce zachová v souladu se svým posláním,“ uvedla Šabatová.

Má však také za to, že Křeček nemůže úřad změnit tak radikálně, jak si možná teď představuje, protože to zákon stanovuje, čemu se má ombudsman věnovat. A v úřadu pracují profesionálové, kteří jsou si svých povinností vědomi.

Řeknu to takhle: kormidlo kanceláře ombudsmana se nedá otočit o 180 stupňů. Dokonce se nedá otočit ani o 90 stupňů. Dá se trochu uhnout ze svého směru, a lidé to ani nemusí moc poznat. Ale úřad jede dál a lidé v něm jsou solidní a pracovití.

Dá se proto podle ní říct, že úřad přetrvá i po Křečkovi. Šabatová tím prý vůbec nenaráží na jeho věk. Je mu sice 81, ale jsou lidé, kteří jsou v tomhle věku fit a pracují ze všech sil. U Křečka je podle Šabatové problém v tom, co veřejně říká, aniž by vzal v potaz, co mu ukládá zákon.

Šabatová je také přesvědčena, že přišel čas předefinovat úřad ombudsmana.

„Bylo by, myslím, taky dobré se nad tou institucí zamyslet jako nad celkem. Předefinovat v lidskoprávním duchu všechny oblasti, ale současně zanechat praktickou možnost vést konkrétní šetření. Protože to je nesmírně dobrý zdroj informací. Když něco někde nefunguje, najednou vám v té oblasti vyskočí počet podnětů a stížností. A vy víte: aha, tady asi bude nějaký problém, na to bych se měl zaměřit. Před několika lety jsme třeba řešili, že lidem zmizela voda ze studní. To souvisí s aktuálním problémem sucha. A ukázalo se, že to bylo kvůli zkušebním vrtům, které se dělaly bez povolení. My jsme na to upozornili a řekli, že by měly i tyhle vrty mít povolení, protože to může mít dopad i na ostatní lidi. A to jsou věci, které by vás bez těchto konkrétních podnětů v životě nenapadly,“ popsala svou představu.

Psali jsme: Týral Železný Křečka v ČT? „To mu nikdo nedokáže. Já jsem se za něj styděl,“ ozvalo se Při tomhle slově se otvírá kudla v kapse. Změní to Stanislav Křeček? Měl by „Ufňukaný deb*l.“ Na nového ombudsmana se vylilo bahno. Spolu s hrozbou „Fašoun. Rasista.“ Milion chvilek varoval před Křečkem. Už něco plánuje

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.