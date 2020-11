BIS? Je zle. Zeman chce jména špionů, vyděsil všechny

reklama

Hlava státu podle Českého rozhlasu chce po civilní kontrarozvědce také, aby doložila, jaké operace ruské zpravodajské služby v Česku podnikají nebo kteří Češi s nimi spolupracují. Podle expertů oslovených rozhlasem je takový požadavek neobvyklý a jeho splnění může ohrozit fungování BIS. Zprávu převzala od veřejnoprávního rozhlasu také ČTK.

Podle Radiožurnálu dostal ředitel BIS Michal Koudelka zadání od prezidenta republiky letos na podzim. Zeman k tomu využil pravomoc, kdy může ze své funkce tajnou službu úkolovat s vědomím vlády. Kabinet už o tom podle rozhlasu byl informován.

O úkolu ví i parlamentní komise pro kontrolu BIS, která se zřejmě bude věcí zabývat příští týden. Z pozvánky na jednání komise podle rozhlasu vyplývá, že ředitel Koudelka chce vyjádření komise, zda má prezident na požadované informace právo.

Podle Radiožurnálu žádá prezident po BIS tři okruhy informací. Zaprvé informace o vlivových a infiltračních operacích ruských tajných služeb ohrožujících zájmy Česka. Zadruhé informace o tom, kteří konkrétní ruští zpravodajští důstojníci v ČR působí, kteří Češi s nimi spolupracují, jaké informace jim předávají a jak spolupráce vypadá. Třetím okruhem, na který směřuje prezidentova žádost, jsou informace k údajnému praní špinavých peněz ruského organizovaného zločinu, na které upozorňují dokumenty uniklé z amerického úřadu na potírání finanční kriminality, uvedl rozhlas.

Mluvčí BIS nechtěl zjištění Radiožurnálu komentovat. Zemanův mluvčí Jiří Ovčáček rádiu řekl, že o žádném úkolu prezidenta pro BIS neví. Hradní kancléř Vratislav Mynář pouze sdělil, že vztahy mezi prezidentem, vládou a zpravodajskými službami jsou nastaveny jasně. „A platí, že zpravodajské služby zákonným adresátům svá tvrzení dokládají,“ uvedl kancléř.

Podle generála Andora Šándora tím prezident vybočil z mezí stanovených mu zákonem.

„Požadavek prezidenta Zemana, aby mu BIS sdělila jména ruských špionů a informace ze svých operací, je bezprecedentní. Domnívám se, že je i mimo zákon 153/94, který říká, že prezident je příjemcem zpráv od tajných služeb, které může úkolovat pouze s vědomím vlády. Navíc zákon říká, že BIS je podřízena vládě. Rovněž si dovolím tvrdit, že jména špionů obecně nemusí znát ani šéfové služeb, protože to k ničemu nepotřebují,“ zdůraznil Šándor na sociální síti Facebook.

Někdejší policista Roman Pavlík zašel ještě dál a konstatoval, že se prezident probral z „vegetativního stavu“ a zadělal na hodně velký průšvih. Pavlík tedy použil poněkud drsnější výraz. Totiž „prů*er“.

„Tak tohle smrdí hóóódně velkým prů*erem. Copak se to asi děje, že se nám pan prezident probral na svém sídle v Lánech z vegetativního stavu a opětovně nastoupil v plné zbroji do boje proti naší tajné službě BIS a zejména jejímu šéfovi plk. Koudelkovi, kterého již 7 let odmítá povýšit do generálské hodnosti, ač by si jí zasloužil nejen podle mě, ale i podle odborníků!!! To, že je náš pan prezident vetchý stařík s nastupující stařeckou demencí nemusím ani psát, ale mám za to, že by mu některý z jeho dobře placených pohunků z Pražského hradu měl vysvětlit, že takto to asi nefunguje a nepůjde. Ano, je to sice hlava státu, ale jaká hlava... Doporučil bych mu, aby si raději sedl do houpacího křesla v bačkorách, udělal si pyžámkový týden nebo celý rok, přikryl se kostkovanou dekou, nechal si nalít svůj oblíbený nápoj, dal si svoji cigaretku a četl třeba nějakou hezkou knížku, co třeba od mého kamaráda Jaroslav Kmenta Boss Babiš nebo jeho poslední knihu Rudý Zeman??? Rozhodně to bude lepší čtení než seznam agentů, rozpracované operativní kauzy a další informace s tímto související... Stejně bych rád věděl k čemu to potřebuje, ale já bych řekl, že dostane leda prd, maximálně papír formátu A4, kde bude číslo prověřovaných možných agentů a číslo operativně rozpracovaných kauz a za to ho v Moskvě, potažmo Kremlu asi moc nepochválí...,“ konstatoval bývalý policista.

Podle expertů oslovených Radiožurnálem není obvyklé, aby prezident, vláda či sněmovní výbor žádali po kontrarozvědce tak detailní a živé informace. „O podobně nehorázném požadavku jsem za 30 let, co se zabývám tajnými službami, nikdy neslyšel,“ řekl rozhlasu bezpečnostní expert a bývalý ředitel civilní rozvědky (ÚZSI) Petr Zeman. Domnívá se, že pokud by vedení BIS požadavku prezidenta vyhovělo, tak se podle něj zcela vyloučí z mezinárodně spolupracující bezpečnostní komunity a tajná služba bude na léta vyřazena z činnosti. Za značně netypické a netradiční považuje údajně požadovaný rozsah informací také bývalý náměstek ředitele pro analytiku a zahraniční styky ÚZSI Jan Paďourek.

Podle bývalého ředitele rozvědky a někdejšího ministra vnitra Františka Bublana souvisí úkol s končícím funkčním obdobím šéfa BIS, se kterým má prezident napjaté vztahy. „Tam je jasný cíl, panu Koudelkovi končí mandát a on (prezident) chce docílit toho, aby tam mohl být dosazen někdo jiný, kdo mu bude třeba více nakloněn,“ řekl Bublan Radiožurnálu.

Prezident Miloš Zeman kritizuje práci BIS dlouhodobě, zejména v souvislosti s varováním tajné služby před vlivem Číny a Ruska. Šéfa kontrarozvědky Koudelku opakovaně odmítl povýšit do generálské hodnosti. Poté, co v prosinci 2018 BIS zveřejnila zprávu, v níž varovala před ruskými a čínskými špiony, kteří mimo jiné působí na ruském a čínském velvyslanectví, Zeman označil zprávu za "plácání" a zpravodajce za „čučkaře“.

