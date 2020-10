Babiš: Bezohlední demonstranti! O co vám jde? Půl miliardy rozdám sportu!

reklama

Český premiér Andrej Babiš se jako každou neděli obrátil na své spoluobčany. A již podruhé na videu kolujícím na sociální síti Facebook neoslovil „čau lidi“, nýbrž „vážení a milí spoluobčané, dámy a pánové“.

Předseda vlády konstatoval, že data z příštího týdne rozhodnou o životě v Česku na několik týdnů až měsíců. Vláda podle nich rozhodne, zda bude třeba ještě přitvrdit a prakticky na Česko uvalit celoplošnou karanténu, nebo zda to nebude třeba. V této souvislosti podotkl, že ve Francii platí zákaz od 21.00 do 6.00. Chtěl tím ukázat, že různá opatření přijímají všechny státy.

„Příští týden se rozhodne o tom, jak to bude dále, de facto se rozhodne o tom, jak to bude na Vánoce. Já myslím, že všichni bychom si přáli, abychom měli alespoň trochu normální Vánoce. Já v to pevně věřím, ale teď je to na nás,“ sdělil Babiš.

Svým spoluobčanům vyčinil, že v porovnání se situací na jaře víc cestují a víc chodí do práce. Požádal všechny, aby pracovali z domova, pokud je to jen trochu možné, a nikam nechodili. Jen na procházky do přírody, a to při zachování rozestupů.

„Nejdůležitější je nemít ten kontakt. To znamená nikam nechodit, necestovat. Být s rodinou, a když jste s rodinou, tak vlastně nepotřebujete ani tu roušku. Toto je strašně důležité, a samozřejmě dodržovat ty 3R. Rozestupy, hygiena, mytí rukou a roušky. To je strašně důležité,“ zdůraznil předseda vlády s tím, že až 29 procent testů vychází jako covid pozitivních, což je problém.

Podle ministra zdravotnictví za hnutí ANO Romana Prymuly potřebujeme klesnout na deset procent pozitivních testů a světová zdravotnická organizace uvádí, že epidemiologická situace je v zemi pod kontrolou, když má pět procent pozitivních testů.

Pár slov Babiš věnoval i protestům na Staroměstském náměstí, kde se sešly stovky lidí, aby proti vládním nařízením protestovali. Byli mezi nimi i velmi radikální fotbaloví fanoušci. Policie proti nim nakonec musela nasadit vodní děla.

„Situace je vážná, a já se divím, že někteří naši spoluobčané, a tady pod okny Úřadu vlády je policie, dnes bude demonstrace. Nechápu proč. Naše vláda rozhodla a přidělila 500 milionů korun všem sportovním klubům, a na fotbal šlo, myslím, asi 200 milionů korun. Nerozumím tomu,“ pravil Babiš.

Ve vyjádření pro Českou televizi konstatoval, že je v šoku z toho, jak bezohlední a sobečtí jsou někteří občané.

Poděkoval všem hygienikům, zdravotníkům i vojákům za práci, kterou odvádějí, a dal najevo, že Ministerstvu obrany nechce snižovat rozpočet. Po snížení armádního rozpočtu dlouhodobě volají komunisté a SPD, ale podle Babiše musí česká armáda projít modernizací a dostat nové vybavení, a to něco stojí.

Poté sliboval, že bude bojovat za udržení českého zdravotnictví v chodu. „My budeme bojovat za každý život, chceme ochránit každý život. To skutečně nemůžeme vzdát, a to je klíčové. Nemůžeme si dovolit kolaps našeho zdravotnictví,“ prohlásil. I proto armáda staví polní nemocnici v Letňanech.

„My hlavně potřebujeme ochránit starší lidi, a na to připraví ministr Prymula speciální program, který představí v pondělí na vládě,“ uzavřel tuto kapitolu Babiš.

Poté přešel k ekonomickým opatřením vlády. Přislíbil, že vláda zaplatí všem zavřeným provozovnám z oblasti pohostinství, kultury či sportu 100 procent mezd a nájmů. Lidé podnikající v zasažených odvětvích budou moct požádat o kompenzaci příjmů ve výši 500 korun na den. Přislíbil, že vláda pomůže i cestovním kancelářím.

Nakonec ještě jednou apeloval na lidi, aby zůstali sedět doma.

„Příští týden bude skutečně klíčový. Znovu prosím, respektujme to. Spolu rozhodneme o naší budoucnosti. Proto vás všechny prosím, zůstaňte doma. Skutečně tím můžeme zachránit lidské životy. Jděte jenom do práce, pokud opravdu musíte, a pokud někdo je na home office, tím lépe, na nákup, zařídit jenom neodkladné věci, ale hned domů,“ pronesl důrazně.

„Pokud máte možnost využít on-line služby, donášky nákupů nebo můžete požádat rodinu. Samozřejmě můžete chodit do přírody, to je jasné. Já jsem také včera byl v parku, ale vždy bezpečně. Vždy odstupy. A prosím, noste roušky. Žádná vláda na světě nemůže porazit covid sama, a tady je skvělý článek: Covid zastaví lidé svým chováním, a ne stát pomoci represí, míní matematik René Levínský. To je přesně ono. Prosím vás, zkusme to spolu, abychom znovu ten virus zastavili a porazili a abychom to udělali tak, abychom si užili Vánoce. Já v to pevně věřím a moc vám za to děkuji,“ uzavřel premiér.

