Babiš: Hnusné, odporné, zákeřné zvíře. To je covid

„Bohužel nemám dobré zprávy. Včerejší číslo je 5848. Takže nám to skočilo a samozřejmě ten nárůst se dá čekat, takže to bude i ten argument dneska. Nouzový stav je takové zvláštní, takové skličující slovo, možná bychom mohli spíš mluvit o stavu pomoci. Nepotřebujeme ten nouzový stav na to, abychom terorizovali lidi, ale abychom jim mohli pomoci. Abychom mohli nasadit vojáky, hasiče, do nemocnic, do zařízení sociální péče, abychom mohli trasovat, testovat. To jsou opatření, která potřebujeme v rámci toho stavu, to je nějaký stav legislativy. Není to nic proti lidem, je to proto, abychom je ochránili. Ta situace není dobrá. A to ještě vlastně nevíme ten dopad...“ poznamenal Babiš úvodem.

„Abychom si zopakovali: Ten vir je hnusné, odporné, zákeřné zvíře, které tady mezi námi je. My ho přenášíme. A on zabíjí. Ten vir zabíjí. Je nebezpečný. O to jde. A ne všichni si to uvědomují. Takže proto my chceme dneska požádat o prodloužení o 30 dní, protože si myslíme, že ta situace zásadně lepší. Nemáme žádný lék, jen vakcínu, to je to, co chceme, na co čekáme. Musíme přesvědčit lidi, že je to nepovinné, dobrovolné, na sítích je plno fejků. Ale je to v zájmu jejich zdraví. Situace není dobrá,“ dodal.

„Uvolňovali jsme 3. 12. a inkubace může být až 10 dnů, viděli jsme narvané tramvaje v Praze na Mikuláše. Je mi líto, ale chci znovu poprosit, abychom si to všichni uvědomovali, jsme už zapomněli, jak jsme tady bojovali. Naši zdravotníci bojují. Příjem do nemocnic byl včera 320 lidí, stále lidé umírají,“ zkonstatoval také Babiš.

„Chápu, jsou Vánoce, všichni chceme, aby to proběhlo v klidu. Vánoce jsou svátky klidu, advent, měli bychom se uklidnit, ale ne všichni to tak vnímají,“ řekl.

Své pak řekl i k vakcinaci. „My jsme schválili v pondělí na vládě tu strategii vakcinace. Budeme mít centralizovaná očkovací centra. Čekáme na certifikaci vakcín, u nás se počítá, že bude 20 center, budou fakultní, krajské a vojenské nemocnice, mobilní očkovací týmy, vybrané okresní nemocnice. Nejprve budou očkovány osoby nad 65 let a chronicky nemocní lidé, zdravotníci, pracovníci sociálních služeb. Na to se samozřejmě připravujeme, protože to je to světlo v tunelu,“ sdělil Babiš.

Současná situace Babišovi radost rozhodně nedělá. „Pokud by nebyl nouzový stav, tak můžeme postupovat jen podle zákona o ochraně zdraví a tam můžeme mluvit jen o tom, že lidé mají mít roušky. Nouzový stav je pro pomoc! Můžeme i lépe nakupovat prostředky,“ dodal Babiš. Pro opozici je to podle něj příležitost mluvit o tom, jak je vláda neschopná. „Oni to nezvládali ani v dobrých časech, jako tenhle rok je snad nejhorší rok v mém životě, a snad i pro plno dalších spoluobčanů. Takže my budeme opozici přesvědčovat o tom, proč je to potřeba. A hlavně se jich můžeme zeptat, jak by to oni řešili, aby nám řekli konkrétně, co máme udělat. Ale to se od nich nedozvídáme. Oni říkají, že by to dělali lépe. Určitě tam zase strávíme šest hodin poslouchat, jak jsme neschopní. Ale na to jsme si už zvykli,“ dodal Babiš.

Co se týče kampaně pro očkování, Babiš uvedl, že je potřeba ji připravit. „Vše je v zájmu ochrany životů našich lidí. Ten vir na světě nikdo nezvládl a všichni čekáme tu vakcínu. To je nejdůležitější. Musíme udělat tu kampaň. Nechceme tady ovládnout populaci přes vakcínu, to jsou fejky. Bude to velice náročná operace, ale musíme ji zvládnout, protože to je jediná šance, jak se vrátit do normálního života,“ uzavřel Babiš.

