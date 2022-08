Babiš: Já prezidentem? ANO má dva další kandidáty

„Tahle asociální vláda tam doufejme nebude 4 roky!“ Andrej Babiš se odmítl držet zpátky a do kamer naznačil, jak to bude s jeho prezidentskou kandidaturou a konstatoval, že stávající vláda stojí jen a pouze na programu antiBabiš. Bez něj by prý koalice SPOLU, tedy koalice ODS, lidovců a TOP 09, neměla v ruce vůbec nic.

reklama

Andrej Babiš vystoupil na tiskové konferenci a ač tam byl v pozici stínového premiéra své stínové vlády, došlo i na jeho možnou prezidentskou kandidaturu, kterou dosud Babiš definitivně nevyvrátil, ani nepotvrdil. Od jednoho z reportérů CNN Prima News zazněl dotaz, zda by mohlo hnutí ANO postavit ještě jiného kandidáta, pokud by do prezidentského klání nevstoupil sám Babiš. Např. exministryni financí Alenu Schillerovou. Dalším kandidátem by podle reportéra CNN Prima News mohl být dvojnásobný exministr Karel Havlíček.

Babiš se nad touto hypotézou pousmál.

„Já jsem řekl vaší kolegyni, že ta jména řekla ona. Hnutí ANO má ještě dva kandidáty a já jsem přesvědčen, že jsou určitě lepší než ti, kteří tam chtějí být. Z nějakých důvodů. A to je všechno. Takže já se k tomu vyjádřím v říjnu a pak se uvidí. Pak rozhodne hnutí,“ pravil Babiš.

Schillerová doplnila, že se k tomu nechce nijak vyjadřovat, protože celé hnutí ANO podporuje v případné prezidentské kandidatuře právě Babiše a prý se nebude nic řešit dřív, než se Babiš sám rozhodne zda do boje o Hrad vstoupí.

Šéf hnutí ANO dal najevo, že za svou prioritu považuje dostat se zpět do vlády.

„Cíl hnutí ANO je dostat se zpět do vlády a znovu pomáhat lidem, protože tato asociální vláda tam doufejme nebude 4 roky, na tom programu, který měli a to je antiBabiš. To je antiBabiš od rána do večera. A neuvěřitelně lžou. Je skandál, když si dovolí (Marian) Jurečka (ministr práce a předseda KDU-ČSL) tvrdit, že já jsem někde potkal Krejčíře. Co je to za drzost. A Kupka to opakuje,“ rozčiloval se šéf hnutí ANO.

„Oni lžou. Lžou o Putinovi. Doporučuju, dával jsem na sítě rozhovor prezidenta Klause, jak byli v Kremlu na večeři. Tam všichni byli radostní z pana Putina. Chtěli tam tu vodku. Já jsem s ním nikdy nejednal. Tato vláda dělá jenom antibabišovské kampaně, vylhané kampaně, no a samozřejmě, další ta kampaň je o tom, že údajně Babiš může za ceny potravin. Prosím vás, já myslím, že všichni víme, že o cenách potravin rozhodují řetězce,“ pokračoval ve slovní palbě Babiš.

A tady se ozvala Schillerová.

„Já bych jenom jednu větu: antiBabiš lidem složenky nezaplatí!“

Babiš jí přitakal.

„Správně!"

Andrej Babiš ANO 2011



poslanec Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

JUDr. Alena Schillerová, Ph.D. ANO 2011



poslankyně Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Poté se ještě jednou vrátil ke své případné prezidentské kandidatuře. „Já vnímám to, že vás to strašně zajímá,“ rozesmál se před mikrofonem. „Co byste dělali bez Babiše, pokud nebude kandidovat? Celý program hnutí SPOLU bude pryč. A co bude diskutovat Twitter bez Babiše. Tak si počkejte. Na shledanou," smál se předseda ANO dál.

Nakonec konstatoval, že vzhledem k jeho věku je jeho cílem především žít spokojený život.

„Já myslím, že je to úplně jasné a lidi nejsou hloupí, takže to mohou porovnat," pochválil ještě svou bývalou vládu.

Psali jsme: „Nechutné, zneužili válku!“ Zdechovský se rozjel. Rusy by z Evropy vyhazoval Podnikatelé chtějí generála Pavla. Vyhrál by nad Babišem Michálek (Piráti): Žaloba by neměla velkou šanci na úspěch Pekarová: Za Babiše bylo líp. Agrofertu. To končí

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Redakci PL můžete podpořit i zakoupením předplatného. Předplatitelům nezobrazujeme reklamy.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.