Babiš: Jsem tvrdej! Prostě zůstaňte doma. Hranice zavřít nemůžu. A ti migranti v Řecku...

Babiš se úvodem vyjádřil ke včerejší tiskové konferenci, na níž donutil ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) prozradit jméno úřednice, která mu poskytla chybné údaje ohledně nakažené lékařky soukromé laboratoře. „Jo, jsem tvrdej na lidi, se kterými dělám. Stejně jako na sebe, jsem tvrdej i na ministry. To jste včera viděli v televizi. I když ten dotaz novinářky na ministra byl, musím říct, fakt nesmyslný. A proč jsem tvrdej? Protože mi o něco jde. A teď jde o zdraví našich občanů. Je to i otázka národní bezpečnosti,“ poznamenal Babiš.

„Uplynul týden od prvního případu nákazy koronavirem, a jak už určitě víte, děláme naprosté maximum, aby se nám nestalo to, co se děje hlavně v Itálii, a doufejme, že se nestane ve Francii, Německu i Španělsku. Tam podle názoru našich expertů už asi nejsou schopní zabránit nekontrolovanému přenosu viru a zjistit u každého pacienta původní místo nákazy a nosiče viru. Ale my se o to stále snažíme a zatím se to daří,“ podotkl Babiš a poděkoval krajským hygienikům, lékařům, zdravotníkům, sestřičkám, prostě zdravotnickému personálu a všem, kdo pomáhají.

„Moc děkuju za vaši obětavou práci. Moc si toho vážím. Priorita naší vlády je hlavně ochránit zdraví našich lidí. Víme, že koronavirus samozřejmě způsobí velké ekonomické ztráty. Teď jde ale o zdraví, a to je pro nás všechny nejdůležitější. A ekonomické ztráty budeme sčítat dlouho,“ poznamenal Babiš.

V současné době má Česko 31 nakažených. „Nakažení jsou ve velmi dobrém stavu, většina z nich se léčí doma. Ale hlavní problém Evropy je Itálie. Třetí největší destinace zahraničních dovolených Čechů po Chorvatsku a Slovensku. Vývoj v Itálii je dramatický, za včerejšek 36 mrtvých a 1 247 nakažených, celkem už 366 mrtvých a 7 375 nakažených. Nárůsty v Evropě za poslední dva dny jsou obrovské, virus se rychle šíří,“ sdělil Babiš a shrnul i to, co udělalo Česko.

„Jako první v Evropě jsme zakázali lety z nakažených oblastí v Itálii a po nás to za několik dní udělaly Švédsko a Rakousko. Taky jsme zrušili lety z Jižní Koreje, která je spolu s Čínou, Íránem a Itálií hlavním celosvětovým centrem nákazy. Přestali jsme vydávat víza íránským občanům a kontroly na letištích provádějí tímto směrem opatření. Zavedli jsme karanténu pro naše občany, kteří se od půlnoci z 6. 3. na 7. 3. vracejí z Itálie, i pro lidi s trvalým i přechodným pobytem, kteří u nás pracují, tedy i pro cizince. KARANTÉNA je nutná. Kdo jste včera a dneska přijeli z Itálie, povinně 14 dní doma. I všichni ostatní, kteří teprve budete přijíždět. Týká se to nejen českých občanů, ale všech, kteří se vrátili od půlnoci 7. března z Itálie včetně osob s přechodným nebo trvalým pobytem v Česku nad 90 dní. Výjimku z karantény mají jen řidiči dopravní zdravotní služby, kamionů a piloti dopravních letadel, nechceme samozřejmě paralyzovat české exportní firmy. Zítra v sedm ráno spouštíme kontroly a informační kampaň na hranicích na deset vytipovaných přechodech. Každé vozidlo obdrží leták, stejně tak každý cestující vlakem a letadlem. Bude prováděno namátkové měření teploty policisty a celníky za asistence hasičů. Podle informací naší velvyslankyně v Rakousku, pokud Rakušané zjistí nakaženého, pošlou ho podle stavu do nemocnice nebo karantény. Do karantény půjdou i spolucestující. Příslušné spolkové země nyní řeší zdravotnické kapacity, kam by tyto lidi posílali. Přesně to budou vědět v příštím týdnu. Kdyby chtěla osoba ujet, budou prostřednictvím systému EWRS varovány ohledně nemocného ČR i další možné země průjezdu jako Slovinsko, Itálie. Doporučím, abychom zvolili podobný postup,“ sdělil.

„Lidi mi píšou, ať zavřeme hranice. Ale je potřeba vnímat specifika Evropy, volný pohyb osob v rámci schengenského prostoru, nemůžeme prostě zakázat VSTUP do země. Proto jsem vybídl italského premiéra, aby vyzval Italy, aby nejezdili mimo Itálii do doby, než se u nich situace zvládne. Vstup do naší země můžeme kontrolovat, samozřejmě, což od pondělních 7:00 uděláme. Takže: pokud nemáte výjimku, žádám každého, kdo se vrátí z Itálie, nahlaste se nejpozději zítra, v pondělí, svému doktorovi, samozřejmě přes mobil, e-mail, Skype, WhatsApp, jakkoli, ale NA DÁLKU. Osobně nechoďte. Kdo jste v zaměstnaneckém poměru, máte nárok na nemocenskou. Všechny zaměstnavatele vyzývám, ať svým lidem uznají překážku v práci a dají jim plnou mzdu. Některé profese mají výhodu, že můžou mít home office. Ztráty firem bude řešit Českomoravská záruční a rozvojová banka. Kdo karanténu poruší, čeká ho pokuta. Až tři miliony korun. Karanténa není můj výmysl, je to rozhodnutí ministra zdravotnictví na základě doporučení epidemiologa Romana Prymuly. Všechna rozhodnutí ohledně koronaviru dělá ministr zdravotnictví na základě zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví. Všechna opatření koordinuju a řídím jakožto předseda Bezpečnostní rady státu. Pokud jste přijeli z Itálie, je jedno, že se právě teď cítíte dobře. Koronavirus se chová tak, že častokrát ani nevíte, že ho máte, a přitom ho můžete přenést na kohokoli jiného,“ sdělil Babiš.

Následně pak všechny vyzval, aby nevyjížděli do Itálie, pokud to měli v plánu. „Neohrožujte sebe, své milované i všechny ostatní lidi. Nedopustíme, aby se u nás koronavirus vymkl kontrole. Sever země je od dnešního rána v karanténě týkající se celé oblasti Lombardie a 14 provincií. Nařízení se dotýká víc než 16 milionů lidí a za porušení karantény hrozí na rozdíl od Česka dokonce tři měsíce ve vězení. U nás je v karanténě zatím 1 100 lidí. Zdravotníkům v Itálii zrušili dovolené. Dekret zavádí povolení vstupu do a ze zón pouze v nejnutnějších případech. V uvedených zónách se mají fyzické osoby vyvarovat všech přesunů při vstupu a výstupu do zón, stejně jako na území těchto teritorií, ledaže by se jednalo o doložené přesuny z pracovních důvodů či nezbytných zdravotních důvodů. Jsou povoleny návraty do vlastního bydliště, což je důležité pro naše občany, kteří jsou teď v Lombardii a provinciích Modena, Parma, Piacenza, Reggio Emilia, Rimini, Pesaro a Urbino, Asti, Alessandria, Novara, Verbano-Cuiso-Ossola, Vercelli, Padova, Treviso, Benátky,“ uvedl.

Závěrem se pak Babiš vyjádřil také k situaci na řecko-tureckých hranicích, která je opravdu vážná. „Jsou tam tisíce migrantů z Afghánistánu, Íránu, Iráku a Pákistánu. Nejsou to žádní uprchlíci ze syrského Idlíbu. Nesmíme nic podcenit, aby se neopakovala migrační krize z roku 2015. Řecko je akční, že dokázalo první vlnu nelegální migrace zastavit. Samozřejmě ho v tom nenecháme samotné, dosud na řešení migrace od roku 2015 dostalo 2,35 miliardy eur, ale jsme připraveni pomáhat i dál. Odmítám kritiku, že bychom nechtěli Řecku pomáhat. Na žádost řecké strany už odjelo na pomoc osm našich policistů, o stejný počet Řecko požádalo Polsko, Maďarsko a Slovensko. Můžeme samozřejmě poslat víc našich lidí, ale Řecko rozhoduje, kolik potřebují. Brzy odjede do Řecka i naše čtyřčlenná posádka s termovizí. Doteď Řekům pomáhalo 18 našich policistů v rámci Frontexu. Pan ministr vnitra Hamáček posílá kromě osmi policistů i milion eur a taky zorganizoval humanitární pomoc ve výši 2,5 milionu korun. Oceňuju jeho akčnost. U Řeků zase oceňuju, že začali konečně aktivně bránit svou, ale i evropskou a schengenskou hranici,“ sdělil Babiš.