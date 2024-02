Babiš: Kampelička, kde se vraždí. To Fiala nemyslí vážně

reklama

„Když jsem tady minule mluvil o tom, že lidé už nemají říkat, že lže jako když tiskne, ale mají říkat, že lže jak premiér Fiala, tak to platí. Vy jste nejprolhanější člověk, kterého já jsem v politice potkal. Normálně stále lžete. Tak začněme od té bezpečnosti: Proč lžete, že komunisti nám snížili rozpočet obrany? Ano, oni nás vydírali. My jsme byli menšinová vláda. A na dva měsíce nás vydírali. Takže my jsme nikdy rozpočet obrany nesnížili. Vaše ODS," zdůraznil dvakrát jméno strany Babiš, „v roce 2009 jste měli rozpočet obrany 56 miliard a snížili jste ho na 42. Vy jste kašlali na obranu. Takže další lež," rozčiloval se Babiš. Ponecháváme jeho slovník pro autentičnost.

„Ty F-35, které my nepotřebujeme, jste totálně podělali. Protože tady je analýza, která jasně říká, že tyhle letadla, která přijdou za jedenáct let... Proč jste nejednali s dodavatelem gripenů? Protože jste amatéři. Vy jste způsobili škodu tady, vy mluvítě o důchodcích! Vy jste způsobili škodu! A víte jakou? Můžu spekulovat," rozhorlil se Babiš.

„Když nájem byl 1,7 a teď mluvíte o 2,6, tak minimálně 2,7 miliardy jste způsobili škodu, protože jste amatéři. Vy jste mě tady pobavil, že já nemůžu pochopit, že byste nemohl podnikat. Vy nemůžete podnikat, vy byste zkrachoval v den založení firmy. Vy neumíte nic," mluvil Babiš.

„A nejhorší je, že vy teď máte podnikat za stát. Pan Kupka se může dívat. Já vám přečtu lidi, které Bahbouh dosadil do vašich struktur. Mimochodem vašeho šéfa Českých drah. Vy se nezdáte, pane kolego, ale vy jste všude. Líbeznice, Bahbouh..." pokračoval Babiš.

„Pan premiér samozřejmě lže. Pan premiér opakoval ten totální podraz redaktora z provládní České televize, když se snažil simulovat, že bude válka. A já jsem řekl, že mého syna do války nepošlu. Politici jsou zodpovědní za to, aby nebyla válka. Já jsem vám tady četl Chartu NATO. Máte na prvý straně osmkrát slovo mír. Samé lži, pane premiére, Česká televize. Vaše provládní Česká televize. My jsme plnili závazky NATO. Já jsem byl na zasedání NATO, přímo. Byl tam Trump, mě tam poslal prezident Zeman. Co vy tady vykládáte o čem? Stále o tom Rusku vykládáte? Jaká bezpečnost? Kdo to tady rozprodal v rámci kuponky? Všechno jste rozprodali a teďka to kupujete za drahé peníze, ten Net4Gas. Postavte tu trubku, ten plynovod, co jste sliboval. Jako klasika! Pan premiér útočí. My jsme měli vědět, že ten Bahbouh, odkud máte ty informace, pane premiére, kde dělal všude Bahbouh kšefty? Tak pověřte vrchního státního zástupce, ať to všechno prověří. Všechny kšefty Bahbouha se státem za vaší doby, naší doby, ať prověří, to je neuvěřitelná drzost, tohle! Že nějaká fasáda? Já nevím o ničem," dodal Babiš.

„Já jsem netendroval. Já jsem, Babouh, nevím vůbec, kdo to je. Vás přijímal v kampeličce. Vy se nám snažíte tady namluvit, že to je normální banka. To není normální banka. To je banka, kterou založil váš kámoš Miloš Růžička. A že mi leží v žaludku? No lidi, kteří manipulují a kteří dělají politiku, loutky jako Chovanec nebo Sobotka, který byli při privatizaci OKD, kterou Bakala vytuneloval, ano, tak ty byli kolem toho. No a Růžička, vždyť on, všichni ti jeho kámoši tam byli v tý kampeličce. Takže pan premiér se nám snaží namluvit, že je to úplně normální. Jo? Takže kampelička, kde se vraždí, kde se perou peníze, to je normálně pračka na peníze. To není žádná banka. Takže já jsem úplně v šoku, co tady pan premiér předvedl. Jo? Takže pokud tvrdíte, že za nás Bahbouh měl nějaké kšefty, tak pojďme to společně vyšetřit. Všechno. Ne my, policie a státní zastupitelství by to měli vyšetřovat. A já slyším, že se zase krade. I v těch strukturách, co má Kupka pod sebou. Se zeptáme pana Kupky, jestli Bahbouhovi lidi byli dosazeni, jak Dozimetr, Redl, dosazoval Rakušanovi šéfa rozvědky. Tak to děláte úplně stejně. Takže pan premiér se nám snaží namluvit, že ta kampelička, kde se kradou peníze v taškách, kterou založil tady, spoluvlastnil, Jan Bis, takže pan Růžička. Mně leží lidi v žaludku, který tady dělají kšefty na úkor daňových poplatníků. A můžeme se bavit o OKD, které jsme my zachránili po tom, co to Bakala vytuneloval. 130 miliard si tam vytáhli!" rozčílil se dále Babiš.

„Takže nevím, co tady vlastně... To je neuvěřitelná arogance pana premiéra. A nám vykládá o tom, jak všechno odpověděl. Tak, pane premiére, tak zveřejněte veškeré vaše majetky. Veškeré. Vy mluvíte, máte dva byty, ukažte všechno, co máte. Například v obci Trpín máte obrovskou nemovitost. Ne? Údajně. Údajně, no tak, ať pan premiér k tomu vystoupí, ať nám řekne, jaké jsou ty majetky. Ne? Až vyvrátí různé drby. Vy jste postavil kampus Masarykovy univerzity, tam byly nějaké stavební firmy, potom se údajně motaly kolem vás ty stavební firmy. Tak to jsou všechno takové zvláštní věci," řekl Babiš.

„Ukažte daňové přiznání, jako jsem ho ukázal já. Ukažte veškeré vaše příjmy, ne? Když jste takový transparentní, tak to můžete všechno zdokladovat. To, že někomu odpovídáte, já nevím, komu odpovídáte. Já jsem zveřejnil daňové přiznání. To, co dělají politici, že deklarují majetky a že je tam ten nárůst, ale není tam ten začátek. Není tam ten začátek. Takže vy říkáte, že nemáte co skrývat, tak ukažte veškeré majetky. Ne? Vy jste zapomněl odpovědět na to, jak ty peníze z té kampeličky tekly do toho Bruselu a jak se vracely zase do vašeho institutu. Ne? To je článek tady. Fialův institut má příjmy od nadace, kterou sponzorovala pražská záložna. Takže vy místo toho, abyste se vyjádřil normálně, tak to skončí zase útokem, že Bahbouh dělal nějaké kšefty. Tak já nevím, odkud máte ten seznam. Já jsem si myslel, že BISka je na to, aby nám hlásila, kde se krade. A oni to i dělali. A vždycky, když mi napsali něco, tak jsem tomu ministru napsal, že to má okamžitě řešit. Okamžitě to má řešit, protože já nesnáším korupci. Já nesnáším, když někdo rozkrádá peníze daňových poplatníků. Tak buď vám to ten Koudelka tam píše, ano, a máte to řešit. Kdyby za mě někdo napsal, že nějakej Bahbouh něco dělá, no, tak věřte mi, že bych to řešil. Hned bych to řešil. Hned! Takže domluvme se tak, ať prověří policie, pokud vy tvrdíte, že ten Bahbouh za nás s někým obchodoval, já nevím, jestli vůbec Klára Dostálová ví, o čem je řeč. Já nevím. Takže klasika; nejlepší obrana je útok, abyste vlastně odvrátil pozornost od toho, že zkrátka jste si dal peníze do pračky na peníze, že ta kampelička vlastně... To je neuvěřitelné, tam jsou i vraždy, tam se perou peníze, tam se ukradly ukrajinské peníze, jako. A vy se tváříte, že jste v pohodě, no," řekl Babiš.

„Takže bylo by dobré, kdybyste odpověděl na ty věci, ano, vaše nadace, vy jste řešil v Barmě něco. Nevím. Ale do té nadace šly peníze od státu, od města Brno, Masarykova univerzita. Ne? Vždyť to všechno vyšlo v médiích. Ne? To jste měli na jaké kontrakty? Co to bylo - co vydává Centrum pro studium demokracie a kultury, Books & Pipes jste vydávali věci. Plno, plno smluv je tam s Masarykovou univerzitou, to asi není střet zájmů, a tak dále. Takže, kdybyste to zveřejnil a ne jenom odpovídal na to, co se vám líbí, tak to někdo i pochopí," dodal Babiš.

„Takže ještě jednou. Já nemůžu pochopit, ano, že vy byste podnikal, protože vy zkrátka nejste schopen spravovat ani vlastní peníze, neukázal jste ty majetky, neukázal jste daňové přiznání - daňové, ne to majetkové, co my tady dáme, když sem někdo přijde, tak už ta historie tam není. Já jsem ukázal celou historii od roku 1996 a věřte mi, i na těch dluhopisech určitě Sobotkovi a Chovancovi, který to vlastně připravili, ale vy se postupně stanete obětí taky vašich koaličních partnerů. Já tady nechci spekulovat kdo, co, jak, jak co chodí. A ten Růžička je strašně šikovnej. Já, když jsem letěl do Ameriky, tak tam jsem slyšel, nemám na to samozřejmě důkaz, protože hned budou žalovat jasně, že zařídil, aby ve Foreign Policy vyšla na mě totální - nenacházím slovo, protože jsem teď četl, máme nějaký nový kodex - no, totální lži. Totální lži. Tak v tomhle Miloš, váš kámoš, je skvělej. Uměl to s Chovancem, uměl to se Sobotkou, má za sebou skvělou kariéru tady. A my jsme dokonce i spolu spolupracovali chvilku. Ale já jsem mu potom řekl: nechci s vámi spolupracovat, já nebudu vaše loutka. Vy jste jejich loutky, vy, Sobotka, Chovanec, vy jste jejich loutky, toho Růžičky a spol., ano? A toho Pokorného, který řídí Síkelu teď. No, vždyť jste jedna parta. Vždyť se to všechno zase vrátilo, jak to bylo," řekl Babiš.

„Takže vy jste tady obhajoval kampeličku, ve které se perou peníze, je netransparentní, vraždí se tam dokonce, a v podstatě jste nám neřekl, odkud máte ty příjmy. Neřekl jste to. Tak zveřejněte všechny vaše majetky, ukažte daňové přiznání za posledních nevím dvacet let, jako jsem to udělal já, a přestaňte nás napadat s tou bezpečností, prosím vás. Ty vaše F-35ky, znovu opakuji, jsou úplně zbytečné. Já nevím, to už i malé děti pochopí, že když je nějaké ohrožení, jak vy říkáte, tak ho nemůžu řešit tím, že za jedenáct let přijdou nějaké letadla. Stačí, když budete sledovat, co se děje na Ukrajině. A paní ministryně tady vykládala nesmysly. Já jsem se k tomu vyjádřil a rád. Tak udělejme tady debatu, aby mohli se všichni k tomu vyjádřit, jak to je s tou armádou, jak to je s tím KVAČRem. A jednoduchá otázka: proč jste nejednali s gripenami? Způsobili jste minimálně škodu, když to má být 2,6, minimálně 0,9, krát několik miliard. Protože jste amatéři, protože zkrátka to nedává rozum, že někoho neoslovím. Ten, který mi půjčil ty letadla, ano, půjčil ty letadla, a rovnou koupím nějaká jiná letadla. Tak co to je? Já myslím, že už to každý pochopí. Takže nemluvte už prosím vás o nějaký bezpečnosti, nemluvte. My jsme tady vyhostili ruské diplomaty, my jsme vyhostili Nikulina. Já jsem byl ve Spojených státech přijat na nejvyšší úrovni všude, my jsme se stali pro Rusko druhým největším nepřítelem po Spojených státech. Takže o čem to tu vykládáte? Jaká bezpečnost? Jaká bezpečnost? Vy jste tady opakovaně lhal se Síkelou, že nevozíte, že se odstřihnete od ruské ropy a plynu a vozíte toho stále víc. Kde je ten plynovod do Polska, který jste sliboval? Taky nic. Takže znovu opakuji, že platí lhát jako pan premiér Fiala. Jsou to lži a když chcete o tom diskutovat, tak to tady udělejme jako debatu a nechte vyšetřit všechny Bahbouhové nebo jak se jmenuje ten člověk," dodal.

„A hlavně si pohlídejte, aby Kupka nedosazoval jeho lidi do různých struktur, jak jste to měli vždycky ve zvyku. Dozimetr nebo záložna, to je jak přes kopírák. Kšefty a vaši kámoši na postech. Všechno," zakončil Babiš.

