Babiš? Miliardář, ale náš. Piráti? Faulují se sami. Fiala? Teoretik. Firemní sociolog nabízí pohled běžného voliče

Co řada lidí uslyší nerada? „ANO představuje konzervativní alternativu.“ „Je to miliardář, dost možná korupčník, ale je ‚náš‘,“ říká na adresu premiéra a předsedy hnutí ANO firemní sociolog Vojtěch Bednář, který pro ParlamentníListy.cz analyzuje prezentaci před volbami. Politické síly v zemi buď nedělají dost, nebo faulují samy sebe. U Pirátů ho překvapuje nízká úroveň profesionality komunikace, špatné cílení na skupiny voličů a v některých případech zjevná neznalost. A předseda ODS Petr Fiala? Respektovaný, ale teoretik. „Osobně mi trochu chybí viditelnější komunikace koalice SPOLU, respektive ODS,“ podotýká Bednář.

reklama

„Lidé se rozhodují na základě svých dojmů a emocí, ale většina z nás má tendenci tyto emoce zpětně racionalizovat,“ předesílá k volebním průzkumům, kde v poslední době vede hnutí ANO před koalicí Pirátů a STAN, odborník na komunikaci, firemní sociolog Vojtěch Bednář. „Volíme na základě toho, že se nám někdo líbí, ale snažíme se to vysvětlovat tím, že je to vlastně rozumné rozhodnutí. Každý, kdo lidem něco prodává, se toho snaží využít. Tedy prodává ‚argumenty‘, ale fakticky působí na emoce a politické strany nejsou žádnou výjimkou. Snaží se přesvědčit voliče, že právě ony působí nejlepším dojmem, a snaží se, aby součástí toho dojmu bylo, že jejich program je fajn. Co je ve skutečnosti jeho obsahem, nejspíše není tak důležité...,“ dodává. Na sociální síti pak také firemní sociolog napsal: „Racionalita vede volbu jedince. Emoce a dojmy řídí stát.“



Zastavení propadu hnutí premiéra Babiše se dalo očekávat. „ANO je na scéně již deset let, a tedy představuje, jakkoli to jiní, i Babiš sám, neradi uslyší, konzervativní alternativu. Pro voliče je to něco, co znají, co si dovedou představit, a hlavně s čím v podstatě nikdo nemá reálnou negativní zkušenost,“ říká Bednář. Existuje mnoho afér a podezření, jak na Babiše samotného, tak na jeho spolustraníky, nicméně z pohledu „běžného občana“ jsou tyto aféry virtuální a na tom, že je standardním reprezentantem, nic nemění. „Protože největší konkurent, koalice Pirátů a Starostů, svou komunikací zatím spíše fauluje sama sebe, a tradiční alternativy, řekněme, že nedělají dost, přízeň lidí se logicky obrací ke konzervativní alternativě a tou je právě Babiš,“ dodává.

Fotogalerie: - Kdyby znamená pozdě



Část veřejnosti zásadně nesouhlasila s vládními opatřeními, která byla spojená s koronavirovou krizí. To se podepsalo i na preferencích Babišova hnutí. „Otázkou je spíše, co bude dál. Opatření části veřejnosti vadila ne proto, že byla zavedena, ale tím, jak byla komunikována a jak se měnila. Člověk však bolest rychle zapomíná, a tak je nyní důležité spíše to, co se děje, než to, co se dělo. Pokud vláda svými kroky část voličů výrazně omezí, může se to projevit. Čím delší čas ale uplyne od minulých kroků, tím méně si je pamatujeme, a tím menší roli hrají v našem rozhodování,“ upozorňuje Bednář.

Veřejnost je citlivá k protežování. Když je někdo příliš „tlačen“…

Anketa Vadí vám, že od 1. září by si neočkovaní měli pravidelné testy na covid-19 platit sami? Vadí 54% Nevadí 41% Je mi to jedno 5% hlasovalo: 3799 lidí



Podle Bednáře je Babiš člověk, kterého lidé znají a se kterým má většina spojeny pozitivní emoce. „Ano, je to miliardář, dost možná korupčník, ale je ‚náš‘. Bartoš naproti tomu představuje stále ještě ‚moderní alternativu‘ někoho, kdo je relativně mladý, akční, tím pádem sympatický. První jmenovaný se ke svému image prostárl, druhý stárne z něj a ani jeden z nich to nemá vůbec snadné,“ podotýká firemní sociolog.

Kalousek posílal složenky, Klaus telefonoval…

Premiér Andrej Babiš napsal lidem osobní dopis. „Je to forma komunikace, která je v našem prostředí kontroverzní. Kalousek takto kdysi posílal složenky se státním dluhem, Václav Klaus telefonoval na pevné linky,“ říká Bednář. „Těžko někoho přesvědčí, aby ho volil, na druhé straně je to způsob, jak dostat svou agendu přímo k veřejnosti mimo média. Cílem může být, paradoxně, ne přesvědčit veřejnost, ale zatlačit na agendu médií, přinutit je, aby se věnovala tomu, co lidem píše. Nicméně pravděpodobnost, že ‚přestřelí‘, nebo naopak část lidí naštve, je veliká,“ dodal.

Piráti. Nízká úroveň profesionality komunikace

A jak hodnotit rozjezd kampaně Pirátů? Oslovují voliče správně, nebo jsou věci, které by si už neměli dovolit? „Viděl jsem několik grafických plakátů a musím říct, že mne trochu překvapila nízká úroveň profesionality komunikace, špatné cílení na skupiny voličů a v některých případech také zjevná neznalost; což bych u strany, která je přece jen už delší dobu parlamentní, moc nečekal. Nicméně třeba ještě překvapí...,“ říká odborník na komunikaci.



Piráti si na sebe upletli bič, když na sociálních sítích zveřejnili fotku poslance Michálka, jak lasem chytá korupčníka s taškou peněz ze hry Dostihy a sázky. Grafiku s lasem pak raději stáhli s odůvodněním, že byla „zavádějící“.

„Grafika nebyla tak důležitá jako prohlášení pod ní. Oni slibovali, že hned po volbách zajistí vyšetření kauz. Zní to lákavě, ale celkem jasně to říká, že autor vůbec nerozumí principům fungování právního státu, ve kterém je reálný vliv politiků na justici zanedbatelně malý,“ podotýká Bednář.

Psali jsme: Do toho vám nic není. „Ruské pořady, co?“ Prima utřela vyslance Ukrajiny. A bylo hůř Chodí za nimi a lžou! Pirátská kampaň na seniory, Ondřej Hejma se neudržel Koalice SPOLU startuje letní kampaň, chystá volební autobus a letní kina Libor Lukáš: Výstavba dálnic? Hlemýždí tempo, špatné zákony a šílená byrokracie



Zaujmout chtějí Piráti i seniory. Alespoň to vyplývá z jednoho z posledních jejich vyjádření na Facebooku. „1 000 korun pro každého seniora z dotací Agrofertu. Ať si pan Babiš platí předvolební dárečky ze svého. Při hlasování o důchodech se ukáže, jak to se sliby myslí vážně. Piráti a Starostové ho postavili před jasnou volbu: přidat seniorům z dotací pro Agrofert, nebo čerpat miliardy do vlastních kapes a hodit své voliče přes palubu,“ píší.

„Piráti chtějí oslovit seniory a ukázat jim, že se jich nemusejí bát (volně, slovy pana poslance Ferjenčíka), ale způsob, kterým to dělají, je tak nezkušený a neautentický, že lze jen velmi těžko doufat, že mu někdo uvěří. Bohužel daleko spíše tím, ostatně i výběrem médií, kde tato prohlášení dělají, odradí část svých již přesvědčených voličů,“ komentuje Bednář.

Petr Fiala je respektovaný, ale teoretik. Škoda

Ani koalici SPOLU se nevyhnula kritika obsahu jejich Facebooku. Rozruch vyvolalo foto koalice SPOLU z libereckého parku iQLandia, kde se lídři koalice pověsili na houpačky z lan. „Někdy si prostě nemůžete pomoct. Asi není potřeba vysvětlovat, jak moc nás iQLandia Liberec pohltila,“ zněl pak nápis na facebooku předsedy ODS Petra Fialy. I na této fotce měl Fiala sako, ostatně jako vždy. „Petr Fiala je teoretik. Je to respektovaná osobnost vědeckého světa, solidní a seriózní člověk, ale teoretik. Nejsem si jist, zda pro veřejnost představuje někoho, kdo umí reálně řešit problémy tohoto světa a zejména každodenního života jeho občanů, a to je velká škoda,“ říká Bednář.

Fotogalerie: - Vraťme zemi budoucnost

Přísaha. Když vás nenávidí, znamená to, že se vás bojí

Poslední trend ukazuje na úspěch Přísahy a podle řady průzkumů může se Sněmovnou počítat. „Nejsem specialista na kampaně, ale na hnutí Roberta Šlachty je asi nejzajímavější to, jak se stalo předmětem odporu nejen ‚tradičních‘ stran, kam ostatně už můžeme zařadit i ANO, ale také protestních hnutí včetně Milionu chvilek pro demokracii. Toto se stává mimochodem vždy, když se na zaběhlé scéně objeví někdo, kdo vůbec nerespektuje její nepsaná pravidla a kdo má potenciál ovlivnit zdejší poměr sil. Pro p. Šlachtu je to – bez ohledu na ostatní věci, jako je program nebo způsob jeho prezentace – svým způsobem vyznamenání, protože když vás nenávidí, znamená to, že se vás bojí,“ říká Bednář.



SPD vjede do kampaně kamionem. Plánuje i Český jarmark. „Jarmark SPD je způsob, jak dostat komunikační kampaň k těm, kteří nereagují na běžná média, k nejnižšímu patru ‚volebního spotřebitele‘. Ostatní strany touto cestou ostentativně pohrdají a sociální sítě kritizují, ale marketingově je to způsob, jak postihnout lidi, na které jinak kampaň nefunguje; jak jim nabídnout něco praktického, vytvořit dojem ‚užitečnosti‘, a přitom prodat svou značku,“ říká Bednář. „Úspěšnost bude ale záviset na tom, jak se tyto akce podaří zorganizovat a ‚prodat‘ těm, kterým jsou určeny. Při profesionální organizaci může svým tvůrcům hodně pomoci, pokud se však setká s nezájmem, tak také ublížit,“ dodává.



K prezentaci politických stran Bednář doplňuje: „Osobně mi trochu chybí viditelnější komunikace koalice SPOLU, respektive ODS. ANO je ve vládě, a tedy tolik propagace nepotřebuje, Piráti jsou naopak vidět velmi, byť si nejsem jistý tím, zda o všechnu tu pozornost stojí. Co v diskurzu ale chybí, je spíše konzervativní a spíše pravicová alternativa a nejstarší strana, která ji u nás reprezentuje, by z mého pohledu... měla dělat více...“

Psali jsme: Fiala a SPOLU přivezou autobusem komiky. Bude legrace Bartoš: Očkování? Vláda nesmí lidem vyhrožovat Radomil Bábek: Zanikne podnikání v obcích zasažených tornádem? To nesmíme připustit „Pokud tohle někdo podchytí, může uspět ve volbách.“ Firemní sociolog odhalil, co ve skutečnosti trápí lidi

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.