Babiš: Německo? Vše jinak, než píší noviny. Mám své informace

Dovolená byla moc fajn a byl jsem vděčný, že můžu na pár dní vypadnout. Byli jsme v Rakousku v hotelu, kam jezdíme už 15 let. Známe tam spoustu hostů, můžu říct desítky německých a rakouských rodin. Vidíme se vždy jednou za rok a musím říct, že teď jsem byl hodně překvapený jejich názory. V dobrém. Hlavně jsme se bavili o energetice. Nikdo z nich nerozumí německé strategii odejít od jádra a myslí si, že my jdeme s naší sázkou na jádro tou správnou cestou. Což o to, já to vím, a moc dobře, ale že si to myslí i tihle lidi, mě překvapilo,“ sdělil Babiš.

„Je vám asi jasné, že tenhle vánoční pobyt v Rakousku je pro mě vždycky důležitý zdroj informací, znám strašně dlouho majitele hotelu, dozvím se tam i spoustu názorů na Evropu, jsou vždycky velice dobře informování o tom, co se děje u nás, podporují naši protimigrační politiku a byl jsem překvapen, že mi vícero lidí ukazovalo články, co si vystřihují o různých našich zahraničněpolitických a evropských pozicích. Je zajímavé slyšet právě tyhle lidi, co si myslí. Je to jiné, než člověk čte v německých médiích,“ řekl.

Své pak napsal také k vánočnímu projevu prezidenta republika Miloše Zemana. „Hodnotil tam i naši vládu, takže jsem požádal naše ministry, aby se vyjádřili, a panu prezidentovi jsem to odprezentoval. No, a protože vás chci vždycky informovat o všem, co dělám, řeknu vám to stejné, co jsem řekl panu prezidentovi. Ať to máte z první ruky. Jedem,“ sdělil Babiš.

„Spravedlnost. Tady pan prezident očekává, že se zrychlí soudy a že k tomu paní ministryně Marie Benešová přispěje. Mluvil přitom o těch nejznámějších kauzách. H-System, co trvá 20 let. Letadla Casa a Vlasta Parkanová, co trvá už 10 let. David Rath chycený s úplatkem v ruce, soud trval 7 let. Na to mi přímo paní ministryně Benešová řekla, že její ministerstvo právě ty zmíněné případy monitoruje s předsedy krajských soudů, pod které spadají. A aby soudy obecně zrychlily, navrhla a prezident jmenoval nového předsedu Vrchního soudu Luboše Dörfla, který se osvědčil na Krajském soudu v Ústí nad Labem. Marie Benešová podporuje i otevřená výběrová řízení na místa 5 odcházejících předsedů krajských soudů a vyzývá schopné soudce, aby se do nich hlásili. Vítěze bude paní ministryně respektovat a navrhne je k jmenování,“ uvedl Babiš a zdůraznil to, že justice je nezávislá.

„Místní rozvoj. Jasně, že pan prezident ve svém proslovu nemohl vynechat problém extrémně pomalého stavebního řízení. Jsme v tom na úrovni afrických zemí. Takže všichni stavebníci čekají na náš nový stavební zákon. Jak řekl krásně pan prezident na účet ministryně Kláry Dostálové: ‚Je-li kritizována, tak je někdy kritizována právě těmi, kdo přispěli k jeho pomalosti.‘ Je to velký problém a my se můžem jakkoli snažit, když tady existuje systém, který dělá všechno pro to, aby se nestavělo, pak všechno dlouho trvá a těžko se proti tomu brání. Skupina lidí je proti výstavbě a terorizuje ty lidi, o tom Přerově už jsem vám psal. A o novém stavebním zákonu vám píšu průběžně od chvíle, co jsme na něm začali makat. Takže základní heslo znáte: 1 úřad, 1 povolení, 1 razítko!“ uvedl.

„Doprava. Tady říkal pan prezident přesně to, co ve svých hlášeních píšu už roky. Průměrná doba přípravy dálnice je teď 13 let. Musíme zrychlit. Já vám už v prosinci psal o tom, že náš nový liniový zákon sníží dobu přípravy pod 10 let. Navíc u některých staveb jsme museli začít jejich přípravu znova od začátku,“ řekl.

„Finance. Tady panu prezidentovi vadily daňové výjimky. To je další břemeno, které jsme zdědili po minulých vládách. V zákoně jich máme stovky. Dostaly se do něj pod tlakem různých lobbistů, kterým bylo ukradené, že každé snížení daní pro nějakou zájmovou skupinu znamená, že to budou muset doplatit ti ostatní. Přineslo to i hrozný brajgl do samotného zákona o daních z příjmů, který je dnes po 200 novelách 7x delší, než když vznikl. Hlavní důvod jsou právě ty daňové výjimky. Proto si naše vláda dala v roce 2018 do programového prohlášení, že žádnou daňovou výjimku nezavedeme, ale budeme je naopak rušit,“ sdělil také Babiš a věnoval se i průmyslu a životnímu prostředí.

Závěrem pak Babiš připomněl, že dnes začíná vláda a od příští neděle začínáme zase s hlášením naplno. „Tohle bylo jen takové, abyste neměli pocit, že vám v neděli něco chybí. Chybělo by vám? Napište mi. A hezký večer vám všem,“ uzavřel.

