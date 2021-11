Babiš: Povinné očkování od února. Lockdown ne. A šokující...

Povinné očkování od 1. února 2022. U některých profesí a u seniorů nad 60 let. Tak by si to podle vlastních slov přál premiér Andrej Babiš s tím, že to doporučují odborníci. Nezůstal ale jen u povinného očkování. Mluvil také o možném vyhlášení nouzového stavu a dalších věcech. Podívejte se sami.

reklama

Jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) na pondělní tiskové konferenci oznámil, že nemocnice Jihomoravského kraje se kvůli náporu covidových pacientů ocitají na hraně svých kapacit a volal po vyhlášení celorepublikového nouzového stavu.

Jenže většina jeho kolegů to vidí jinak. „Hejtmani se na jednání se zástupci vlády shodli, že nyní není potřeba vyhlásit nouzový stav,“ uvedl předseda Asociace krajů Martin Kuba (ODS). Podle hejtmanů by bylo vhodné upravit pandemický zákon.

MUDr. Martin Kuba ODS



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

Mgr. Jan Grolich KDU-ČSL



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Někteří hejtmani požadovali v médiích nouzový stav, dnes teda nepožadují. Takže jsme se dohodli, že pokud zasedne krizový štáb příslušného kraje a přijme usnesení, tak já svolám vládu a budeme to řešit. Tady bude třeba vylepšit tu komunikaci,“ zdůraznil Babiš.

Připustil, že situace na Moravě není dobrá, ale zdůraznil, že celkové kapacity nemocnic v celé republice jsou dostatečné, takže lze provádět převozy pacientů do jiných zařízení.

„Hlavní problém v nemocnicích je samozřejmě personál,“ upozornil Babiš s tím, že část zdravotníků v nemocnicích je momentálně nemocná, což zvyšuje tlak na celý systém. My tu situaci řešíme, vláda zasedá téměř každý den, tak by bylo dobré, aby někteří politici přestali říkat, že vláda nic nedělá. My tu situaci řešíme,“ zdůrazňoval Babiš. „My jsme byli informováni, že tento týden by se ta situace ještě měla zvládnout, ale samozřejmě, pokud by se něco změnilo, tak není problém svolat vládu, klidně do půl hodiny. My jsme připraveni krajům pomoci,“ ujišťoval Babiš před kamerami ČT, než odletěl na jednání V4 do Maďarska.

Andrej Babiš ANO 2011



předseda vlády v demisi Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Ale samozřejmě není vůbec v plánu, že bychom se v tuto chvíli snažili nutit studenty lékařských fakult, aby pomohli,“ pokračoval Babiš.

Zmínil i povinné očkování. Vláda podle dosluhujícího premiéra jednala o možnosti nařídit povinné očkování v některých profesích a pak osobám starším šedesáti let, protože tito lidé končí v nemocnicích nejčastěji. „Rada vlády pro zdravotní rizika podpořila i povinné očkování seniorů nad 60 let,“ uvedl premiér. „Já si myslím, že k tomu logicky spějeme, protože stále máme velký počet nenaočkovaných seniorů a tam si myslím, že se všichni shodují, že je třeba tyto lidi přesvědčit,“ zdůraznil premiér. „To povinné očkování pro všechny, pokud to všechno schválíme, by mělo platit od 1. února 2022. Ale prosím vás, je to celé v rovině diskuse. Prosím vás, hejtmani povinné očkování těchto profesí odsouhlasili,“ zaznělo od premiéra.

Ministerstvo zdravotnictví k tomu má vydat stanovisko do příštího úterý.

Naznačil také cestu, jak by se epidemie měla zbrzdit. Lockdownem to prý nebude. „My jsme opakovaně prosili lidi, aby omezili kontakty. Je šokující, že třeba taxikář neví, že se covid šíří vzduchem,“ uvedl premiér v narážce na apel, aby lidé nosili roušky. „Ale samozřejmě, ten vir je nevyzpytatelný.“

Pár slov věnoval migrační krizi na polsko-běloruských hranicích. Babišova vláda je prý připravena Polsku pomoci. Pokud to schválí Parlament, Česko může do Polska poslat také své vojáky.

Hejtman ČSSD z Pardubického kraje Martin Netolický (ČSSD) Babiše za jeho vystoupení zkritizoval.

JUDr. Martin Netolický, Ph.D. ČSSD



hejtman Sympatizovat Profil Položit dotaz Odpovědi Hodnotit Štítky

„Opravdu se bavím. Sešli jsme se, abychom se vyjádřili k vyhlášení nouzového stavu. Kraje postupně vyjádřily názor, že pokud v tuto chvíli jediným důvodem má být povolání mediků, pak to nepovažují za nutné. Od premiéra Babiše jsme se dozvěděli, že vláda nouzový stav nechce, a že se snaží vyjít vstříc údajně především moravským krajům. Přitom dnes nezazněla jediná taková žádost (s jednou výjimkou, která pouze připustila takovou možnost). Takže co si z toho vzít? Bouře ve sklenici vody?“ zeptal se Netolický.

Hejtman má pocit, že Babišova vláda ohledně pandemie opět mlží a v časech covidové krize neřídí Česko profesionálně.

Psali jsme: Podlidé s protilátkami. Rektor na Primě týral Cikrta, tvrdě Počty: Rvou vakcínu mladým. Zde výsledek. A tajená čísla Povinné očkování: Ruská propaganda? Hejma našel hodně zlé věci ,,Já ten papír potřebuju!" Covid prý měl, test negativní. Čich, chuť, nic

Líbil se Vám tento článek? Nezávislost naší redakce můžete podpořit peněžitým darem v jakékoliv výši bankovním převodem na účet: 123 - 4175230287/0100 QR kód obsahuje údaje k platbě, výši částky si určete sami.

Jste politik? Zveřejněte bez redakčních úprav vše, co chcete. Zaregistrujte se ZDE.

Jste čtenář a chcete komunikovat se svými zastupiteli? Zaregistrujte se ZDE.