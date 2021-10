Babiš: Úleva lidem od drahé elektřiny? Blbost, co navrhl Fiala

Premiér Andrej Babiš před odletem na summit lídrů EU avizoval, že se bude primárně snažit prosadit výjimku pro Českou republiku, která by umožnila nulovou daň z přidané hodnoty na energie. „Ta záležitost s energiemi je pro mě priorita, budu o tom na Evropské radě mluvit, samozřejmě bude nějaká polemika o tom, jestli to bude, nebo nebude porušení směrnice, ale vícero států to žádá,“ uvedl Babiš.

Jako hlavní téma summitu Babiš jednoznačně vidí současné extrémní zdražování cen energií. „Ten summit musí hlavně řešit ceny energií, které se vymkly předpovědím. Já na summitu vystoupím a budu se ptát, jestli Evropská komise změní tu směrnici o emisních povolenkách, aby tam nebyla možnost nakupovat to jako spekulativní kapitál, což má potom přímý vliv na ceny energií,“ řekl Babiš.

„Naše vláda udělala několik opatření ve prospěch českých domácností, kdy na listopad a prosinec jsme rozhodli o snížení DPH z energií z 21 procent na nulu. Je důležité, aby ERÚ domluvil s distributory, aby to opravdu nechali lidem a ti aby to viděli na fakturách. Taky jsme schválili návrh zákona, který musí schválit Sněmovna, že tuto možnost by mohla mít nová vláda na příští celý rok,“ vyjmenoval vládní rozhodnutí Babiš s tím, že se to bude muset ještě prosadit jak v Evropě, tak v nově Sněmovně.

„Já o tom budu na Evropské radě mluvit, samozřejmě bude nějaká polemika o tom, jestli to bude, nebo nebude porušení směrnice, ale vícero států žádá, aby ta daň mohla být snížena na nulu. Takže budu bojovat, aby nám to EK schválila, nebo ať nám teda poradí, jak můžeme rychle a efektivně pomoci lidem. My jsme žádný jiný způsob nenašli, ty návrhy Fialy o tom, že se to bude řešit nějakým doplatkem na bydlení, to by se týkalo jen 200 tisíc domácností, to je blbost a ti lidi by navíc mohli přijít o nějaké své platné sociální dávky,“ kritizuje Babiš návrh budoucího premiéra.

Babiš se bude také snažit prosadit, aby byly jádro a plyn uznány jako bezemisní udržitelné zdroje. „Ačkoliv já jsem prosadil do závěrů Evropské rady položky jako jádro nebo plyn, tak ale EK zatím neschválila legislativu, kde budou jádro a plyn označeny jako nízkoemisní a udržitelné zdroje,“ řekl premiér.

Za současnou energetickou krizi jednoznačně viní Evropskou komisi a její „zelenou“ politiku. „Problém je, že jsou tady Evropský parlament a Evropská komise, které jsou posedlé green dealem, vytvořily velký problém, zdraží energie a pak nám ještě chtějí bránit v tom, abychom lidem pomohli,“ štve Babiše.

„Ta záležitost s energiemi je pro mě priorita, ale samozřejmě budeme mluvit i o covidu, o zahraničněpolitických tématech, jako migrace, o čemž mluvíme stále dokola a stále na to máme jiný názor,“ přešel k dalším tématům Babiš.

Konkrétně se zastavil u vztahů s Polskem, které se zhoršily kvůli neshodám kolem dolu Turów. „Pokud se týká V4, konkrétně vyjednávání s Polskem kolem dolu Turów, tak podle ministra životního prostředí pana Brabce je jediný rozpor v délce výpovědi toho kontraktu. Já samozřejmě nemám v úmyslu o tom jednat, nemám k tomu schůzku s panem premiérem Morawieckim, ale pokud mě osloví, tak mu předám toto stanovisko,“ prohlásil Babiš.

Morawiecki přitom prý nedorazil na zářijový demografický summit do Maďarska kvůli tomu, že mezi řečníky byl právě český premiér Andrej Babiš. Babiš je také dlouhodobě zdrženlivý v rámci evropského tlaku na Polsko v otázce právního státu. „Mezi Turówem a tímhle problémem nevidím žádnou souvislost. Tento problém je záležitost Polska a já k tomu určitě nebudu vystupovat,“ dodal Babiš, že další zhoršování vztahů s Polskem by bylo zbytečné.

