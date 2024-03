Babiš a Čaputová: Pekarová nemohla mlčet. Ale je toho víc, Čaputová prý i něco pokazila

Po stížnostech expremiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, že se s ním aktuálně nesetkala končící slovenská prezidentka Zuzana Čaputová, i přestože s ním dříve spolupracovala, se ozvala předsedkyně Sněmovny a šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. „Zuzana Čaputová řekla, že do Prahy přijela kvůli dvěma prezidentům – Václavu Havlovi a Petru Pavlovi. Jak by do toho zapadalo setkání s populistou, který si nejradši třese rukou s proruskými politiky, to neví kromě něj asi nikdo,“ rýpla si do šéfa nejsilnější opoziční strany. Nebyla jediná.

„Paní prezidentka byla u pana premiéra Fialy. Já jsem takovou čest neměl nikdy. Tady chodila do pražské kavárny a za prezidentem Petrem Pavlem. Nikdy mě nepoctila, že by mě přijala nebo se mnou mluvila,“ řekl Babiš na tiskové konferenci v úterý odpoledne a následně na jeho slova upozornil novinář Radek Bartoníček na serveru Aktuálně.cz.



„Zuzana Čaputová řekla, že do Prahy přijela kvůli dvěma prezidentům – Václavu Havlovi a Petru Pavlovi. Jak by do toho zapadalo setkání s populistou, který si nejradši třese rukou s proruskými politiky, to neví kromě něj asi nikdo,“ obořila se poté do Babiše Pekarová Adamová.

„A mimochodem – nic jako ‚pražská kavárna‘ neexistuje. To je pouze slovník Miloše Zemana s cílem rozeštvávat společnost. Andrej Babiš jej jako jeho věrný žák přebral. Odmítám, aby člověk jako on nálepkoval naše občany,“ doplnila.

Zuzana Čaputová řekla, že do Prahy přijela kvůli dvěma prezidentům - Václavu Havlovi a Petru Pavlovi. Jak by do toho zapadalo setkání s populistou, který si nejradši třese rukou s proruskými politiky, to neví kromě něj asi nikdo.??



A mimochodem - nic jako "pražská kavárna"… pic.twitter.com/PCcIjfFnlS — Markéta Pekarová Adamová (@market_a) March 20, 2024

Slovům o „populistovi, který si nejradši třese rukou s proruskými politiky“, se neubránila ani přesto, že Bartoníček v daném článku upozornil, že se Babiš v úterý vymezil proti slovenskému premiérovi Robertu Ficovi či maďarskému premiérovi Viktoru Orbánovi. „Jestliže komunikuji s Ficem a Orbánem, tak to neznamená, že sdílím jejich názory. Nikdy jsem to neřekl,“ citoval Bartoníček Babiše s dodatkem, že se expremiér „snažil dokázat, že je jednoznačným příznivcem EU a NATO“.



To, že se Čaputová s Babišem nesetkala, pak zaujalo také komentátora Alexandra Mitrofanova. „Paní prezidentka Čaputová má dobrý vkus,“ komentoval.

Paní prezidentka Čaputová má dobrý vkus. https://t.co/IaXOVycHmu — Alexandr Mitrofanov (@AlexandrMitrofa) March 19, 2024

A od politického komentátora Michala Sirového naopak přišla výtka směrem k Čaputové, na níž mu vadí, že se rozhodla neobhajovat druhý prezidentský mandát. „Zuzana Čaputová by měla proti Pellegrinimu viditelně větší šance, než má teď Korčok,“ vadí Sirovému. Čaputová podle něj svým rozhodnutím s politikou na Slovensku výrazně zamíchala. „K neprospěchu demokratů,“ uvedl, byť podotkl, že na své rozhodnutí měla slovenská prezidentka právo.

Ať už na Slovensku vyhraje Pellegrini, nebo Korčok, jedno je jasné:



Zuzana Čaputová by měla proti Pellegrinimu viditelně větší šance než má teď Korčok.



Svým rozhodnutím – na které měla právo – s politikou na Slovensku výrazně zamíchala.



K neprospěchu demokratů.#Slovensko ???? — Michal Sirový ???? (@sssirda) March 20, 2024

